El gobierno utilizará tecnología de drones para combatir el gusano barrenador del Nuevo Mundo

TEXAS – En el último esfuerzo para erradicar el gusano barrenador del Nuevo Mundo, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), con la ayuda de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Parques y Vida Silvestre de Texas, está utilizando tecnología de vigilancia.

“Estamos analizando nuevas capacidades con el equipo existente”, dijo el contralmirante Michael Schmoyer, administrador asociado del USDA y dirección del gusano barrenador del Nuevo Mundo. “Estamos buscando nuevas posibilidades e innovaciones que también puedan aplicarse a los enfoques existentes”.

En una reciente demostración de vigilancia en un rancho del sur de Texas en el condado de Nueces, funcionarios gubernamentales y asesores expertos en el campo expusieron enfoques alternativos para enfrentar la mosca parásita.

“A nivel federal, el Secretario de Agricultura del USDA, Rollins, y la Casa Blanca tomaron en agosto la decisión de establecer un punto focal de unidad única dentro del gobierno federal”, dijo Schmoyer.

Ese punto focal se denomina Dirección del Gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWSD).

Así es como la NWSD presenta el plan de vigilancia para combatir el gusano barrenador. Desde el aire, helicópteros y drones explorarán y localizarán animales salvajes y vigilarán el ganado en las partes sur y suroeste de Texas, donde el gusano barrenador vuela hacia el norte sobre la frontera entre Estados Unidos y México. Los observadores desde arriba y desde tierra dependerán de tecnología como cámaras, infrarrojos, visión nocturna, sensores de calor, perros e inteligencia artificial para observar más de cerca a los animales potencialmente infectados con la mosca carnívora.

Si los animales parecen tener heridas abiertas en la piel, los recursos tecnológicos pueden observar más de cerca para identificar si un animal está sufriendo un ataque de la mosca parásita. Este esfuerzo depende en gran medida de diferentes agencias gubernamentales para detectar y monitorear las rutas de viaje de la mosca.

Un conjunto de agencias federales y estatales compartirán y extraerán la información recopilada como una sola entidad.

“Tenemos un organismo gubernamental llamado Unidad de Coordinación de Una Salud que esencialmente reúne a todo el gobierno federal que tiene activos para desnudar y ha estado trabajando en este problema”, dijo Schmoyer.

Según las autoridades, el problema del gusano barrenador se ha extendido a al menos 15 infecciones documentadas.

Se están estudiando detecciones confirmadas en algunos condados de Texas. Los condados de Zavala, La Salle y Gillespie han infectado casos de ganado vacuno, una cabra y un perro domesticado. Nuevo México también ha informado de una confirmación positiva del gusano barrenador.

En este momento, el gobierno federal tiene prisa por construir una nueva instalación de producción doméstica de gusanos barrenadores estériles en Edinburg, la única en el país.

Cuando esté terminada, la inversión de 750 millones de dólares se dedicará a esterilizar las moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo para impedir su reproducción.

John Bellinger, asesor principal del gobierno federal para la preparación contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo, dice que la planta de Edinburg y otra instalación en México no pudieron entrar en funcionamiento lo suficientemente pronto.

Estados Unidos y México confían en una planta panameña para distribuir moscas esterilizadas. Esa planta de Panamá está ocupada intentando esterilizar 100 millones de moscas.

Después de la manifestación en el rancho, Bellinger dijo que Estados Unidos necesita cuatro veces más para erradicar el parásito.

â€”Mi trabajo es planificar lo peor. Realmente necesitamos 400 millones de moscas en 2027. Necesitamos aumentar Panamá. Necesitamos tener las moscas mexicanas. Necesitamos abrir Edinburg. Todas esas entidades nos ayudarán a tener más moscas estériles para que podamos cubrir todo el país”, dijo Bellinger.

Se espera que la planta de Edinburg abra sus puertas a principios del próximo año. La instalación mexicana podría abrir en aproximadamente 30 días. Hasta la fecha, más allá de los 15 casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México, México ha visto 28.000 casos desde noviembre de 2024.