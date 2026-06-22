Karma: Kirk Hammett de Metallica se cae del escenario días después de enfurecer a los Swifties

Una semana después de usar una camiseta que decía “Taylor Swift es una operación psicológica de la CIA”, el guitarrista se sumerge en la multitud durante el concierto de la banda en Dublín.

Kirk Hammett de Metallica sufrió un poco de “Karma” el viernes cuando el guitarrista se resbaló del escenario en pleno concierto, días después de usar una camiseta que provocó la ira de los fanáticos de Taylor Swift.

En el concierto de Metallica el 13 de junio en Budapest, Hammett lució una camiseta que decía “Taylor Swift es una operación psicológica de la CIA”. Las fotos de Hammett con la prenda eventualmente captaron la atención de los Swifties, quienes criticaron al guitarrista en Reddit y las redes sociales.

Tomó una semana, pero la karma finalmente alcanzó a Hammett cuando, durante el concierto de Metallica el 19 de junio en Dublín, el guitarrista perdió el equilibrio mientras interpretaba “Seek & Destroy”. Hammett se sumergió con la guitarra hacia la audiencia, quienes lo ayudaron a volver al escenario con solo unos pocos acordes perdidos.

Hammett bromeó sobre la caída en las redes sociales, escribiendo “¡Deslizarse y destruir!” sobre una historia de Instagram de su error. El guitarrista no ha abordado el escándalo de la camiseta “Psyop” y si la maldición de los Swifties jugó un papel en su caída.