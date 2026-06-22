LOAC y el ataque al Monasterio de las Cuevas y la Catedral de la Dormición de Kiev

En las primeras horas del 15 de junio, Rusia lanzó una masiva oleada de misiles y drones contra Ucrania, incluida su capital, Kiev. A pesar de la efectividad de las defensas aéreas ucranianas (se interceptaron 50 misiles y se derribaron más de 500 drones), los ataques dejaron al menos cinco personas muertas y más de 30 heridas solo en la capital, además de causar graves daños a edificios de apartamentos y un mercado. Pero la imagen que captó la atención mundial fue la de las cúpulas doradas de la Catedral de la Dormición rodeadas de humo y fuego. La Catedral de la Dormición es parte de la Lavra de Kiev-Pechersk, un complejo monástico que también sufrió daños durante la oleada.

La catedral al parecer fue alcanzada por un dron de tipo Shahed ruso. Metropolitano Epifanio, líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, condenó el ataque como “un crimen contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo”. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania calificó el asalto como “ataques contra el patrimonio cultural compartido de la humanidad”. El presidente Volodymyr Zelenskyy, asistiendo a la reunión del G-7, describió el ataque a la catedral como “uno de los crímenes más graves de Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”.

El Ministerio de Defensa de Rusia alegó que un misil interceptor Patriot suministrado por EE. UU. y defectuoso dañó el complejo religioso, y la Misión Permanente de Rusia ante la UNESCO afirmó que “el lado ruso se adhiere estrictamente a sus obligaciones en virtud del Convenio de La Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales”. Las autoridades ucranianas, por otro lado, informaron haber recuperado fragmentos de un drone de ataque de una sola dirección de tipo Geran-2 (denominación rusa para un dron de tipo Shahed) en el lugar y publicaron imágenes de los restos. En cualquier caso, hasta la fecha, Rusia no ha ofrecido evidencia disponible públicamente para respaldar su afirmación.

Fundada en 1051, el complejo es uno de los sitios más sagrados del monaquismo ortodoxo. Alberga reliquias de numerosos santos, manuscritos preciosos y extensa arte bizantino y barroco ucraniano. La catedral de la Dormición, completada en 1078, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial; posteriormente fue consagrada en 2000 después de su reconstrucción. La UNESCO incluyó la Lavra, junto con la Catedral de la Dormición, en su Lista del Patrimonio Mundial como una “obra maestra del arte ucraniano”. En septiembre de 2023, la UNESCO inscribió provisionalmente la Lavra en la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada conforme al Segundo Protocolo de 1999 al Convenio de La Haya de 1954.

Las fuerzas rusas han causado graves daños a propiedades religiosas y culturales ucranianas en todo Ucrania. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, la UNESCO ha verificado daños en al menos 536 sitios culturales, incluidos 154 de carácter religioso. La destrucción de bienes religiosos y culturales no es algo único en este conflicto. Los ejemplos van desde las ruinas de la Kaiser Wilhelm Memorial Church de Berlín, destruida durante la Segunda Guerra Mundial, hasta la destrucción sistemática generalizada de mezquitas, iglesias, monasterios y sitios históricos, como el Casco Antiguo de Dubrovnik, durante los conflictos en los Balcanes en los años 90. Y la destrucción de santuarios y mausoleos en Tombuctú por Ansar Dine y Al-Qaeda en el Magreb Islámico ha dado lugar a la primera condena independiente en la Corte Penal Internacional por atacar bienes culturales (Al Mahdi).

Los ataques a la Lavra involucran una serie de protecciones bajo el derecho de los conflictos armados (DIH). Estas protecciones, que se extienden a objetos civiles, bienes culturales e instalaciones religiosas, se encuentran tanto en el DIH convencional como en el DIH consuetudinario. También son la base de numerosas infracciones del derecho penal internacional. Como se hará evidente, la ley es muy clara. Y como suele ser el caso, si se han producido violaciones dependerá de los hechos.

Protegido como un objeto civil Aunque hay una tendencia a centrarse en la protección especial de objetos religiosos y culturales cada vez que se atacan dichas instituciones, la capa de protección más fundamental otorgada por el DIH reside en el principio de distinción. El artículo 48 del Protocolo Adicional I de 1977 (AP I), al que son Partes tanto Ucrania como Rusia, establece el principio de una manera considerada universalmente como reflejo del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, obligatorio para todos los Estados: “Las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes, y entre los objetos civiles y los objetivos militares y, en consecuencia, dirigir sus operaciones únicamente contra objetivos militares” . La Corte Internacional de Justicia lo ha descrito como un “principio cardinal” del DIH.

El principio de distinción se pone en práctica en el artículo 52(1) del AP I, que establece que: “Los objetos civiles no serán objeto de ataques ni de represalias. Los objetos civiles son todos los objetos que no son objetivos militares”. El artículo 52(2) limita la calificación como objetivo militar a aquellos objetos que “por su naturaleza, ubicación, propósito o uso otorguen una contribución efectiva a la acción militar” y cuya destrucción ofrezca “una ventaja militar definida”. Por lo tanto, a menos que la Lavra estuviera siendo utilizada (o fuera a ser utilizada en el futuro) por las fuerzas militares ucranianas, indudablemente consistía en objetos civiles con derecho a protección contra ataques. Ni siquiera Rusia disputa este punto.

Y aun si hubiera algún grado de duda, el artículo 52(3) del AP I impondría una presunción de estatus civil refutable: “En caso de duda de si un objeto que normalmente está dedicado a propósitos civiles, como un lugar de culto, se está utilizando para otorgar una contribución efectiva a la acción militar, se presumirá que no se está utilizando de esa manera” . Esta presunción es especialmente significativa ya que coloca la carga de establecer el estatus de un objeto objetivo en el partido atacante.

Para caracterizar la Lavra únicamente como un objeto civil sería, sin embargo, subestimar significativamente el nivel de protección que el DIH le otorga porque también se beneficia de protecciones superpuestas como lugar de culto, monumento cultural y sitio del Patrimonio Mundial bajo protección reforzada, como se explica a continuación.

Protected as a Place of Worship Las propiedades religiosas han sido protegidas desde hace mucho tiempo en el DIH. Por ejemplo, el artículo 27 de las Reglas anexas al II Convenio de La Haya de 1899 establece: “En las capturas y bombardeos, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible los edificios dedicados a la religión…”. Un lenguaje prácticamente idéntico aparece en el artículo 27 del IV Convenio de La Haya de 1907. El Tribunal Militar Internacional en Núremberg concluyó que las Reglas de La Haya eran “reconocidas por todas las naciones civilizadas, y se consideraban una declaración de las leyes y costumbres de la guerra”, en otras palabras, de carácter consuetudinario. La CIJ reafirmó esa conclusión en su opinión consultiva de Armas Nucleares, observando que “estas reglas fundamentales deben ser observadas por todos los Estados, ya hayan ratificado o no las convenciones que las contienen, porque constituyen principios intransgresibles del derecho consuetudinario internacional” .

Aunque las Convenciones de Ginebra de 1949 no contenían disposiciones que prohibieran directamente los ataques contra lugares de culto como cuestión de derecho convencional, esta deficiencia se subsanó en el Protocolo Adicional I de 1977 a esos instrumentos. El artículo 53 dispone que, “sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 14 de mayo de 1954, y de otros instrumentos internacionales pertinentes, está prohibido: (a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; (b) utilizar tales objetos en apoyo del esfuerzo militar; (c) hacer tales objetos objeto de represalias.”. Esta es una protección más amplia que la codificada en las Reglas de La Haya de 1907. Mientras que el artículo 27 de las Reglas de La Haya exige que las partes “sparen, en la medida de lo posible”, el artículo 53 prohíbe “cualquier acto de hostilidad dirigido” contra lugares de culto que “constituyan el patrimonio espiritual de los pueblos”, como la Lavra obviamente lo hace. El artículo 53 también es más amplio que la protección de los objetos civiles en el artículo 52 del AP I, ya que este último se aplica solo a operaciones que califiquen como “ataques” (según el art. 49 del AP I), mientras que el artículo 53 incluye “cualquier acto derivado del conflicto que tenga o pueda tener un efecto perjudicial sustancial en los objetos protegidos” (CICR, Comentario, ¶ 2070). Si Rusia atacó intencionalmente la Lavra, no hay duda de que Rusia habría violado esta obligación en particular, dada la evidente importancia de la Lavra como lugar de herencia espiritual. Si no, el ataque probablemente habría violado otras prohibiciones del DIH discutidas a continuación.

Protected as Cultural Property Además de estar protegida como propiedad religiosa, la Lavra califica para la protección como propiedad cultural. La estrecha relación entre las dos categorías estaba clara en el AP I, artículo 53, que extiende la protección tanto al patrimonio cultural como espiritual. Además de ese artículo, la protección de la propiedad cultural está garantizada por el Convenio de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, al que son Parte tanto Rusia como Ucrania. El artículo 1 del Convenio define la propiedad cultural como incluyendo, entre otros:

propiedad mueble o inmueble de gran importancia para el patrimonio cultural de todos los pueblos, como monumentos de arquitectura, arte o historia, ya sean religiosos o seculares; sitios arqueológicos; grupos de edificios que, en su conjunto, tienen un interés histórico o artístico; obras de arte; manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico; así como colecciones científicas e importantes colecciones de libros o archivos o de reproducciones de la propiedad definida anteriormente.

La disposición operativa del Convenio es el artículo 4(1), que requiere a las Partes “respetar los bienes culturales situados y en posesión de otros Altos Contratantes… absteniéndose de toda acción de hostilidad dirigida contra dichos bienes culturales” . También se prohíben las represalias contra dichos bienes culturales. El artículo 4 enfatiza que esta protección “sólo podrá ser eximida en casos en que la necesidad militar requiera imperativamente tal exención”.

Debe tenerse en cuenta que no todas las instalaciones religiosas califican para esta protección. Como explica el Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa de EE. UU., “La propiedad ordinaria (como iglesias o obras de arte) que no es de gran importancia para el patrimonio cultural de todos los pueblos no calificaría como propiedad cultural, aunque dicha propiedad puede beneficiarse de otras protecciones, como las otorgadas a los objetos civiles o la propiedad enemiga”.

Sin embargo, la definición del artículo 1 claramente engloba a la Lavra en múltiples aspectos. Es un monumento arquitectónico e histórico que contiene arte religioso precioso y es un complejo de excepcional significado cultural, religioso y artístico. Esta relevancia religiosa, histórica, artística y cultural se evidencia por la inclusión de la Lavra en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1990. Para ser claro, el estatus de Patrimonio Mundial no es, en sí mismo, la fuente de una prohibición de DIH de atacar el sitio. Más bien, es una evidencia convincente de que la Lavra se encuentra dentro de las categorías de patrimonio cultural y espiritual a las cuales se aplican las protecciones especiales del DIH.

En 1999, el Segundo Protocolo al Convenio de Propiedad Cultural de La Haya de 1954, ratificado tanto por Rusia como por Ucrania, estableció un sistema de protección escalonada. Proporciona “protección reforzada” para los bienes culturales de “la mayor importancia para la humanidad”. El artículo 10 establece tres condiciones acumulativas para dicha protección reforzada.

Los bienes culturales pueden estar bajo protección reforzada siempre que cumplan con las siguientes tres condiciones: (a) es un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad; (b) está protegido por medidas legales y administrativas internas adecuadas que reconocen su excepcional valor cultural e histórico y aseguran el más alto nivel de protección; (c) no se utiliza con fines militares o para encubrir sitios militares y la Parte que lo controla ha hecho una declaración confirmando que no se utilizará de esa manera.

La Lavra cumple claramente con las tres. En septiembre de 2023, el Comité de la UNESCO para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, a solicitud de Ucrania, celebró una sesión extraordinaria y provisionalmente añadió 20 propiedades culturales ucranianas a la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada, incluida la Lavra. Durante la sesión, el Comité adoptó una declaración condenando los ataques de misiles rusos a “edificios históricos de importancia cultural”, instó a Rusia a cumplir con sus obligaciones en virtud del artículo 4 del Convenio de 1954 y enfatizó que la destrucción de bienes culturales es un crimen de guerra. Inmediatamente después del ataque del 15 de junio, la viceprimera ministra y ministra de Cultura de Ucrania, Tetiana Berezhna, subrayó el estatus de protección reforzada de la Lavra bajo el régimen del Segundo Protocolo.

Por el artículo 12 del Segundo Protocolo, “las Partes en conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada absteniéndose de hacer de tales bienes el objeto de ataque”. La referencia del Protocolo a la “inmunidad… bajo protección reforzada” pone de relieve la rigurosidad de la prohibición. El artículo 13 establece que un bien pierde esta inmunidad solo si “por su uso” se ha “convertido en un objetivo militar”. Y aún así, un ataque debe ser el único medio factible de terminar el uso del bien que lo convirtió en un objetivo militar; se deben tomar todas las precauciones posibles en el ataque; el ataque debe ser ordenado a un alto nivel de mando operativo a menos que las circunstancias no lo permitan; debe haber una advertencia previa al ataque, si es posible; y el enemigo debe tener un tiempo razonable “para corregir la situación”. Además, señale que el artículo 6 del Protocolo sujeta la exención de la necesidad militar establecida en el artículo 4 del Convenio de 1954 a tales limitaciones también para los Estados Parte como Rusia y Ucrania.

Este régimen de protección reforzada también tiene implicaciones en materia de derecho penal. El artículo 15(1)(b) del Segundo Protocolo etiqueta un ataque contra bienes culturales bajo protección reforzada como una “violación grave” por parte de quienes cometen el delito,