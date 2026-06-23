Después de perder empleos por publicar sobre Charlie Kirk, algunos reciben pagos de 6 cifras

alternar título Kathryn Gamble para NPR

Cuando Maria Ruhtenberg fue despedida de su trabajo en septiembre pasado por publicar sobre el asesinato de Charlie Kirk, pocas personas sabían siquiera lo que había escrito.

Las publicaciones y comentarios que había hecho en Facebook sólo eran visibles para sus amigos. Sólo una persona, una amiga de Facebook a la que apenas conocía, se quejó ante su empleador. “Honestamente, ni siquiera sé cómo nos hicimos amigos en Facebook”, dijo Ruhtenberg.

Después de que le dispararan al activista conservador, Ruhtenberg escribió cosas como “vive por la espada, muere por la espada” y “cosechas lo que siembras” y que no estaba de acuerdo con las opiniones de Kirk sobre la Segunda Enmienda. Ruhtenberg también dijo que “quien disparó [Kirk] debería ir a prisión.”

Dos días después de esa denuncia, un medio de derecha de Iowa envió un correo electrónico al empleador de Ruhtenberg para pedirle un comentario sobre sus publicaciones. Al día siguiente, fue despedida, menos de cinco días después de su puesto inicial. Ruhtenberg había pasado 15 años como defensor público del estado de Iowa.

Ruhtenberg apeló su despido ante el estado y recuperó su trabajo en noviembre. La decisión del servicio civil que restableció el puesto de Ruthenberg señaló que sólo la denuncia y la investigación de los medios plantearon preocupaciones sobre su conducta.

El defensor público estatal Jeff Wright testificó durante el proceso de apelación que Ruhtenberg fue despedida porque se percibía que sus publicaciones condonaban la violencia.

Luego, Ruhtenberg demandó al estado y a Wright en un tribunal federal por represalias bajo la Primera Enmienda. En mayo, llegaron a un acuerdo y Ruthenberg recibió 125.000 dólares en concepto de daños y perjuicios.

La oficina del defensor público de Iowa y Wright no respondieron a una solicitud de comentarios.

Nueve meses después del asesinato de Kirk, casos como el de Ruhtenberg continúan resolviéndose a favor de personas que sufrieron consecuencias por su actividad en las redes sociales sobre Kirk. Si bien muchos de estos demandantes han llegado a un acuerdo con pagos de seis cifras, todavía están lidiando, en diferentes grados, con las consecuencias de sus despidos.

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Algunos casos de represalias de la Primera Enmienda tuvieron grandes acuerdos

Según una investigación de Reuters, más de 600 personas fueron despedidas, suspendidas o investigadas por sus declaraciones sobre la muerte de Kirk. Hasta ahora, todos los casos resueltos actualmente conocidos involucran a personas que trabajaron en el gobierno o en instituciones públicas, donde tienen protecciones más fuertes de la Primera Enmienda:

Melissa Crook era profesora de secundaria en el distrito escolar comunitario de Creston en Iowa. Fue despedida después de comentar en la publicación de Facebook de un miembro de su familia que “No le deseo la muerte a nadie, pero [him] no estar aquí es una bendición.” Llegó a un acuerdo con el distrito escolar por $145,000 y todos los beneficios y abandonó la escuela como parte del acuerdo.

Suzanne Swierc, que trabajaba como educadora de salud en la Universidad Ball State en Indiana, fue despedida después de escribir una publicación en Facebook que incluía: “Si crees que Charlie Kirk era una persona maravillosa, no podemos ser amigos” y “aunque es difícil, puedo orar por su alma, y ​​lo hago”. Ella llegó a un acuerdo con $225,000 y dejó la universidad como parte del acuerdo.

Brittney Brown, ex bióloga de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, fue despedida después de volver a publicar un relato satírico que pretende ser una ballena: “les importa exactamente tanto [about the shooting of Kirk] ya que charlie kirk se preocupaba por que los niños recibieran disparos en sus aulas, es decir, en absoluto”. Fue despedida un día después de que la cuenta de influencia de derecha Libs of TikTok, encabezada por Chaya Raichik, destacara a Brown y pidiera su despido. Llegó a un acuerdo con el estado por 485.000 dólares y abandonó la agencia.

Darren Michael, profesor titular de la Universidad Estatal Austin Peay en Tennessee, fue despedido después de publicar una noticia de 2023 con el titular “Charlie Kirk dice que las muertes por armas de fuego ‘desafortunadamente’ valen la pena mantener la Segunda Enmienda”. Recuperó su trabajo y recibió un acuerdo de 500.000 dólares, según Los New York Times.

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Si bien muchas personas perdieron sus trabajos por cosas que publicaron en línea, Larry Bushart, un oficial de policía retirado en Tennessee, fue detenido injustamente. Fue encarcelado por el departamento del sheriff local en el condado de Perry, Tennessee, durante 37 días con una fianza de 2 millones de dólares por publicar un meme que, según el departamento, causó “histeria colectiva”. El meme citaba la reacción del presidente Trump ante un tiroteo en una escuela en 2024 en la escuela secundaria Perry High School en Iowa: “Tenemos que superarlo”. Después de su liberación, Bushart recibió un acuerdo de 835.000 dólares.

No todos los casos resueltos condujeron a términos de acuerdos públicos o daños monetarios. Un profesor de arte en la Universidad de Dakota del Sur que fue despedido después de publicar sobre la muerte de Kirk fue rápidamente reintegrado y no recibió compensación alguna. A un profesor que fue despedido de la Universidad de Clemson se le anuló su despido y no reveló la existencia o el monto de los daños ya que los términos del acuerdo son confidenciales.

El veto de los que interrumpen

La ola de despidos tras el asesinato de Kirk fue impulsada por personas influyentes pro-Trump, legisladores y el vicepresidente JD Vance. Expresaron su indignación por las publicaciones en las redes sociales que se consideraban poco comprensivas con Kirk. Pidieron una campaña de despidos masivos, alentando a la gente a presionar a los empleadores para que despidan a los autores de publicaciones ofensivas a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y exposición en las redes sociales.

Tal movilización puede crear un escenario en la ley llamado “el veto del que interrumpe”, donde la gente intenta intencionalmente causar perturbaciones “para tener [a] persona castigada por su opinión”, dijo Cary Davis, abogado de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales, la organización sin fines de lucro que representó a Bushart.

Si bien es preocupante, dijo Davis, “el éxito como asunto legal realmente depende de la situación y los hechos específicos”.

Además de considerar si los empleados estaban hablando en su calidad de ciudadanos privados sobre asuntos públicos, “la última parte del análisis para los empleados públicos es considerar si hay perturbación en el lugar de trabajo del gobierno”, dijo Davis. En otras palabras, ¿las acciones del empleado dificultaron la operación del empleador?

En algunos de los casos que se resolvieron, los empleadores intentaron basarse en el argumento de que los demandantes causaban (o podían causar) trastornos en el lugar de trabajo.

En el caso de Bushart, el departamento del sheriff inicialmente afirmó que el meme que volvió a publicar podría haber causado pánico en una escuela local, ya que el nombre de esa escuela era similar a la escuela a la que se hace referencia en el meme. Sin embargo, una solicitud de registros públicos presentada por FIRE reveló que la escuela no tuvo comunicación sobre la publicación de Bushart.

Un funcionario de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida dijo al tribunal que en el caso de Brown, la agencia recibió “cientos de contactos de ciudadanos y múltiples consultas de los medios” relacionados con su publicación. Sin embargo, la agencia sólo pudo encontrar docenas de quejas durante el descubrimiento, lo que resultó en una sanción por parte del tribunal.

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En lo que respecta a Ruhtenberg, el estado dijo en la demanda federal que sus palabras “fueron consideradas para determinar si crearon, o probablemente podrían haber creado, discordia en el lugar de trabajo, impidieron el desempeño del demandante u otros empleados, o de otra manera tuvieron un impacto adverso en las operaciones del empleador”, a pesar de que la oficina solo recibió una queja y una consulta de los medios sobre su publicación.

la larga sombra

Para Ruhtenberg, las nueve semanas que tardó en recuperar su trabajo fueron uno de los tramos más difíciles de su vida. “Pensé que mi carrera había terminado”.

Ruhtenberg dijo que se sentía reivindicada por defender con éxito sus derechos de la Primera Enmienda y espera que otras personas hagan lo mismo. Ella le dijo a NPR que ya no habla de política en Facebook. “Fue traumático. No quiero volver a pasar por eso”, dijo. “Me sentí atacada. Me sentí odiada”.

alternar título Kathryn Gamble para NPR

FIRE, la organización sin fines de lucro que se centra en la libertad de expresión, está rastreando nueve casos similares más que aún están en curso en los tribunales federales.

Ahora que su caso terminó, Brown, la bióloga, ha comenzado a hablar nuevamente en las redes sociales. Dijo que todavía no sabe quién tomó la captura de pantalla de su historia de Instagram y cómo terminó en la cuenta de Libs of TikTok, “pero quiero que sepan que perdieron. Yo gané. Puedo hablar ahora. Y no me callaste para siempre”.

Brown ahora tiene otro trabajo y continúa trabajando con aves marinas y playeras, pero le dijo a NPR que realmente quería recuperar su antiguo trabajo. “Sé que suena una locura, pero me encantó lo que hice”, dijo. “Con mucho gusto habría vuelto a hacerlo. Eso era todo lo que quería todo este tiempo. Y si no pudiéramos tener eso, entonces al menos quería enviar el mensaje de que no puedes salirte con la tuya en cosas como esta”.

Crook, la maestra de secundaria, dijo en un comunicado que presentó la demanda para “proteger los derechos de los educadores públicos y otros servidores públicos a participar en el discurso público”. Después de recibir el acuerdo, su prioridad “se ha desplazado hacia avanzar en mi vida y en la profesión que amo”.

Swierc, el educador sanitario, todavía está buscando trabajo. Seleccionó su lista de amigos de las redes sociales y ha ido a terapia para procesar lo que le pasó. Sintió muchas cosas, pero “la más grande fue la vergüenza, aunque en el fondo no hice nada malo”. Perder su trabajo fue como un rechazo profundo, dijo, pero es posible que finalmente haya llegado a un punto en el que esté empezando a encontrar la paz.