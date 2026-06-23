Copa del Mundo 2026: Messi, Mbappé, Haaland y Kane en la carrera por la Bota de Oro para siempre: ¿quién ganará?

Los récords han ido cayendo desde el primer día para los delanteros más temidos del fútbol.

Messi, que ahora lidera la lista de todos los tiempos de la Copa del Mundo, ha copado muchos titulares, y con razón.

Pero no es el único que viene batiendo récords en este torneo.

Mbappé encabeza ahora la tabla de goleadores de Francia, Haaland es el máximo goleador de Noruega en la Copa del Mundo, después de sólo dos partidos, mientras que Kane ha igualado el récord de Gary Lineker en la Copa del Mundo con Inglaterra.

Y todos ellos tendrán la vista puesta en el récord de 13 goles marcados en un torneo del francés Just Fontaine en 1958.

Sólo tres jugadores (Fontaine, Gerd Müller por Alemania en 1970 y el húngaro Sandor Kocsis en 1954) han alcanzado cifras dobles en una sola Copa del Mundo.

No sería una sorpresa que esa selecta lista haya crecido al finalizar este torneo.

El nuevo formato de 48 equipos ciertamente parece haber aumentado el potencial de goles. Con más equipos de menor ranking, los mejores atacantes del mundo han prosperado.

Los ganadores de la Copa del Mundo también tendrán que jugar una ronda más que nunca, lo que aumentará nuevamente las posibilidades de gol.

El ex defensa francés Gaël Clichy dijo a BBC Sport: “Kylian Mbappé es parte de la generación que [has] ese factor intrépido.

“Recuerdo que cuando comencé, tenías que respetar a la generación mayor cuando llegabas, y no intentabas hacerles una nuez moscada a los viejos.

“Esta generación tiene respeto, pero de manera diferente. No hables de edad, habla de rendimiento”.

Así que volvamos al pequeño asunto de la carrera por la Bota de Oro.

“No es algo en lo que esté pensando ahora”, dijo Mbappé. “Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará.

“Si empiezo a mirarlo, sentiré que tengo que hacer aún más, así que no, no miro lo que hace. Sólo pienso en ayudar a mi equipo; al ayudar al equipo, marco goles y me acerco a ese nivel”.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, tal vez como era de esperar, ha impulsado la causa de Haaland.

“Es el mejor delantero, no juega para Francia ni para Argentina, marca para Noruega. Ya ha marcado cuatro goles, dos dobletes en el escenario más importante”, afirmó.

“Es más fácil ganar la Bota de Oro cuando juegas para Francia y Argentina, pero intentaremos darle a Erling más partidos y más ayuda también en los próximos. Así que está en llamas y estoy muy feliz por él porque puede marcar en el escenario más importante”.

El delantero estadounidense Folarin Balogun ha tenido un comienzo de torneo bastante decente, con dos goles en sus dos primeros partidos.

Pero probablemente lo resumió mejor cuando bromeó: “Creo que es molesto. Ver a jugadores como Messi, Mbappé, Haaland es tan inevitable. Creo que marcan un gol por partido, a veces más”.

“Para mí, se trata simplemente de intentar llegar a ese nivel, de ser inevitable también”.