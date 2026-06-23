Nunca más se encuentra una nueva guerra

El artículo describe las protestas en Alemania contra la reintroducción del servicio militar, marcando un cambio significativo en una cultura política arraigada en la restricción militar y el postguerra mantra de “nunca más”. La ley, aprobada en medio de debates y protestas, refleja la profundamente arraigada incertidumbre de Alemania sobre el uso de la fuerza, más de 80 años después del régimen nazi. La disconformidad se manifiesta a través de una huelga escolar contra el reclutamiento, liderada por activistas pacifistas como Yannick Kiesel. Mientras la historica Sociedad Alemana de Paz – Resistentes Contra la Guerra ve un resurgimiento de interés en la objeción de conciencia, se destaca una brecha entre la ambición de defensa de Alemania y la disposición pública a servir, alimentando un debate sobre el significado de la defensa en la sociedad.