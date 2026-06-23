El director en funciones de inteligencia nacional de Trump comienza despidos en la agencia, según fuentes.

El director en funciones de inteligencia nacional de Trump comienza despidos en...

Presidente Donald Trump, el director interino de inteligencia nacional, ha comenzado a despedir personas en la agencia, según fuentes familiarizadas con el asunto informaron a ABC News.

Bill Pulte, un leal seguidor de Trump sin experiencia en inteligencia, asumió el cargo en la agencia a finales de la semana pasada y prometió recortar cientos de puestos en la ODNI una vez que asumiera el cargo.

Aún no está claro cuántos puestos han sido afectados hasta ahora, pero las fuentes informaron a ABC News que se espera que el Centro Nacional contra el Terrorismo sea duramente golpeado.

ODNI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Casa Blanca remitió a ABC News a ODNI, pero señaló un mensaje previo en las redes sociales de Trump a principios de este mes diciendo que había pedido a Pulte que “realice la reducción inmediata y necesaria de la oficina”.

Por su parte, Trump ha dejado claro que quiere que Pulte recorte puestos en la agencia.

Trump había anunciado previamente que estaba nominando al fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York Jay Clayton para liderar permanentemente la ODNI, en medio de críticas de demócratas y republicanos por su designación de Bill Pulte como director interino.

Luego, anunció abruptamente la semana pasada que el proceso de confirmación de Clayton no continuaría hasta que su elección para reemplazar a Clayton como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, sea confirmado.

Pulte asumió el cargo el viernes pasado, y el lunes es apenas su segundo día completo en el trabajo.

Pulte es más conocido en la administración de Trump por lanzar investigaciones contra varios enemigos políticos percibidos del presidente por presuntas fraudes hipotecarios y posible mal uso de autoridad.

Los objetivos de las investigaciones incluyen a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, el senador demócrata Adam Schiff y el exrepresentante demócrata Eric Swalwell. Todos han negado cualquier irregularidad.

El nombramiento de Pulte ha llevado a la caducidad de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que permite al gobierno federal recopilar comunicaciones de extranjeros en el extranjero sin una orden judicial.