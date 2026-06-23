Trump firma nuevas órdenes ejecutivas para impulsar la computación cuántica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un par de órdenes ejecutivas. para impulsar la computación cuántica y fortalecer la infraestructura de seguridad para mitigar las amenazas.

“Creemos que esto puede suceder en 2028”, dijo Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, en una llamada previa a los movimientos y refiriéndose a la computadora cuántica.

La computación cuántica aprovecha los principios de la física cuántica para resolver problemas complejos muchas veces más rápido que las computadoras más rápidas de la actualidad.

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Trump ordena impulsar la computación cuántica

La primera orden exige el desarrollo de una computadora cuántica lo suficientemente potente como para realizar investigaciones científicas e instruye a las agencias federales a desarrollar planes para implementar tecnología cuántica.

La orden también exige que el Pentágono despliegue sensores cuánticos para 2027.

El segundo orden exige reforzar los sistemas de seguridad en el gobierno y los sectores privados en un mundo poscuántico.

La directiva tiene como objetivo acelerar los procesos de migración a la criptografía poscuántica de aquí a 2031.

Esta parte significa mejorar los sistemas para asegurarse de que puedan resistir futuros ataques cuánticos.

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Estados Unidos y China compiten para dar forma al futuro de la computación cuántica

La tecnología de computación cuántica aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y tanto Estados Unidos como China compiten para lograr el dominio en este campo.

“Vamos a invertir en el liderazgo cuántico estadounidense como nunca antes para mantenernos a la vanguardia. Estamos muy por delante en este momento. Seguiremos así”, dijo Trump en una ceremonia de firma en la Oficina Oval.

La computación cuántica conlleva importantes riesgos de ciberseguridad debido a su capacidad de eliminar la tecnología de cifrado estándar que utilizamos actualmente para proteger los datos.

Empresas como Google, IBM y Microsoft y muchas otras empresas más pequeñas están compitiendo para fabricar supercomputadoras revolucionarias en Estados Unidos.

Editado por: Dmytro Hubenko

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