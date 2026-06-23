El informe JIJ insta a enjuiciar los ataques con misiles iraníes como crímenes de guerra

Como Estados Unidos e Irán avanzan en negociaciones sobre el fin permanente de la guerra, una ONG legal con sede en Jerusalén está instando a los organismos internacionales a mantener la responsabilidad penal en la agenda.

El Instituto de Justicia de Jerusalén (JIJ) ha publicado un informe argumentando que la campaña de misiles y drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra Israel y otros estados de la región debería ser examinada como una serie potencial de crímenes de guerra.

El JIJ instó a la Corte Penal Internacional, a los mecanismos de la ONU y a los fiscales europeos a evaluar la responsabilidad individual dentro de la estructura de mando iraní.

El informe abarca el período desde el 28 de febrero hasta principios de abril. Alega que Irán lanzó más de 2,300 misiles y 5,350 UAVs (vehículos aéreos no tripulados) contra Israel y estados vecinos, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudita, Jordania, Kurdistán iraquí, Qatar, Omán, Chipre y Turquía.

Estas cifras son compilaciones propias de la organización, basadas en lo que describe como informes de fuentes abiertas, comunicados oficiales y una base de datos interna. El informe también reconoce que la atribución en el campo de batalla, la notificación de bajas y la distinción entre impactos directos y restos de interceptación siguen siendo incompletos en varios de los países examinados.

En cuanto a Israel, el JIJ dijo que Irán había lanzado 650 misiles y al menos 479 embestidas separadas, incluyendo armas con capacidad de racimo. La escala y diseño de los ataques, particularmente salvas de alto volumen destinadas a sobrecargar los sistemas de defensa aérea, indican una estrategia ilegal de fuego indiscriminado y la aterrorización de civiles, en lugar de ataques únicamente a objetivos militares, según el informe.

La campaña dejó al menos 20 personas muertas y más de 7,000 heridas en Israel, causando una amplia interrupción en escuelas, viajes aéreos, lugares de trabajo e infraestructuras civiles, dijo el informe. No evaluó la legalidad de los ataques aéreos estadounidenses-israelíes contra Irán que precedieron a la campaña iraní, que Teherán ha descrito como ilegal.

El argumento legal se basa en dos vías. En primer lugar, el JIJ sostiene que los restos de misiles y las presuntas violaciones del espacio aéreo en Jordania y Chipre podrían permitir a la CPI examinar la campaña más amplia, ya que ambos son partes del Estatuto de Roma.

En segundo lugar, cita las leyes de jurisdicción universal en Alemania, Francia y Suecia como posibles vías para investigaciones internas sobre crímenes de guerra.

Estos son argumentos legales, no procesos existentes. Cualquier examen de la CPI requeriría que el fiscal y el tribunal determinen que la conducta alegada entra dentro de la jurisdicción del tribunal y cumple con los umbrales de evidencia y legalidad para un caso.

“No estamos pidiendo otra condena inútil de la ONU, ni aceptaremos un acuerdo diplomático que otorgue amnistía por crímenes de guerra”, dijo Flavia Sevald, directora ejecutiva del JIJ.

Inicialmente, el JIJ dijo que había enviado su registro probatorio a parlamentarios europeos. Cuando se le preguntó al Jerusalem Post sobre su distribución más amplia, el JIJ dijo que el informe también se había enviado a titulares de mandatos de la ONU y otros mecanismos relevantes de la ONU en Ginebra y Nueva York, así como a misiones diplomáticas y funcionarios en cerca de 20 países.

El JIJ dijo que esperaba que el material apoyara la condena formal de Irán, demandas de responsabilidad, posibles órdenes de arresto de la CPI, procedimientos de jurisdicción universal y esfuerzos para evitar que Irán asuma roles de liderazgo o membresía en organismos de la ONU.

Esto ocurre mientras Washington y Teherán avanzan en un proceso de 60 días hacia un acuerdo final, después de firmar un memorando de entendimiento provisional que aborda el fin de las hostilidades, el tráfico a través del Estrecho de Ormuz, sanciones, activos iraníes congelados y el programa nuclear de Irán.

Israel no es parte de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, las cuales también han estado vinculadas a esfuerzos para detener los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano.