A mi hijo de ocho años se le negó un pasaporte del Reino Unido.

A mi hijo de ocho años se le negó un pasaporte del...

Yo soy un británico que vive en Suiza y mis tres hijos son ciudadanos británicos y suizos.

Cuando nos enteramos a través del Guardian que los ciudadanos con doble nacionalidad, que viven en el extranjero, ahora deben tener un pasaporte británico para poder entrar en el Reino Unido, comenzamos a solicitar, para que los niños puedan seguir visitando a sus parientes ingleses.

Más de tres meses después nos encontramos en una pesadilla con la Oficina de Pasaportes de Su Majestad (HMPO).

Hemos proporcionado todos los documentos solicitados, incluidos tres certificados de nacimiento diferentes para cada niño (británico, suizo y una traducción certificada), hemos pasado innumerables horas en líneas de ayuda en línea y gastado cerca de £800 en tarifas, traducciones y envíos, sin éxito en el caso de nuestro hijo menor. Su solicitud ha sido rechazada a pesar de que las de sus hermanos fueron aceptadas con los mismos documentos.

Ahora tenemos que enviar registros prenatales de su nacimiento hace ocho años, así como nuestros pasaportes válidos en el momento de su concepción. Esos pasaportes han caducado desde hace mucho y han sido reemplazados.

Llevaremos a los niños a visitar a su abuela en Inglaterra en julio, pero parece que mi hijo será prohibido de entrar a su tierra natal.

KCG, Unterseen

Las nuevas reglas entraron en vigor el 25 de febrero y han dejado a los nacionales del Reino Unido varados en el extranjero, a familias separadas en aeropuertos y a expatriados incapaces de asistir a bodas o camas de enfermos en su tierra natal. Aquellos que no tienen un pasaporte británico deben desembolsar £589 por un “certificado de derecho”.

Es absurdo que su esposa suiza, que no es ciudadana dual, pueda viajar al Reino Unido con su pasaporte suizo y una autorización electrónica de viaje de £16, mientras que su hijo no puede.

En lugar del certificado de nacimiento suizo de su hijo, que inexplicablemente HMPO se negó a aceptar, solicitó, entre otras cosas, una secuencia de fotos originales de él con ambos padres desde su nacimiento hasta ahora.

Cuando cuestioné a HMPO sobre su rechazo de los documentos aceptados para sus otros dos hijos, de repente le enviaron un mensaje diciendo que el pasaporte había sido impreso. No respondieron a mi solicitud de comentario.

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