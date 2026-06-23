Titulares del martes: ¿Conoce Zohran Mamdani la edición Billy Idol? – Streetsblog New York City

La semana pasada, publicamos una historia de gran éxito sobre cómo los legisladores de todos los niveles de gobierno están tratando de socavar el programa de aplicación ciudadana de la ciudad de Nueva York contra los camiones inactivos, un programa de una década de antigüedad que otorga a los denunciantes por inactividad una parte de la multa resultante.

La ciudad ha prohibido el ralentí desde la administración de Lindsay, pero finalmente permitió a los residentes obtener una “recompensa” por las entradas en 2018, un programa que se relanzó en un evento de alto perfil en 2020 en el Ayuntamiento, donde el cantante Billy Idol respaldó con gruñidos el lema “Billy nunca está inactivo” (la conferencia de prensa de finales de febrero con el entonces alcalde Bill de Blasio también fue un evento notorio de gran difusión, pero eso no es importante ahora).

Dados los ataques al programa, enviamos a Sophia Lebowitz a la conferencia de prensa del alcalde en el Ayuntamiento para preguntarle si dejaría morir el programa o lo reforzaría (después de todo, Lebowitz le recordó al alcalde que el Ayuntamiento recientemente celebró la recaudación de casi 10 millones de dólares en multas impagas de Amazon). En resumen, preguntó: “¿Apoya usted la antigua práctica de la ciudad de dar a los denunciantes por inactividad una parte de la multa si su denuncia tiene éxito?”.

El alcalde empezó de manera extraña. â€”Â¿Dijiste que se trata de una prÃ¡ctica de larga data? â€”preguntÃ³. (Sí, desde hace mucho tiempo, dijo).

El alcalde todavía se encontraba en terreno inestable: “Creo que, ya sabes, estamos tratando de facilitar que los neoyorquinos respiren en esta ciudad. “Y parte de eso significa que estamos tomando todas las medidas que podamos para evitar no sólo el incumplimiento de nuestras leyes, sino también el ralentí desenfrenado que vemos en toda nuestra ciudad, y esta política municipal de larga data es algo que apoyamos”.

Ahí lo tienen, políticos pro-contaminación: el alcalde ha lanzado su grito rebelde.

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