Decenas de barcos atraviesan el Estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Muchos de los petroleros que han transitado por el estrecho en los últimos días han sido vinculados con Irán tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense como parte del acuerdo.

Al menos 30 petroleros han partido del Golfo cargados con petróleo y petroquímicos iraníes desde que se llegó al acuerdo, según Jemima Shelley, analista de investigación senior del grupo de monitoreo y campaña Unidos Contra el Irán Nuclear.

El Tesoro de Estados Unidos también ha aliviado sanciones de décadas al emitir una licencia para permitir la venta de petróleo crudo, petroquímicos y otros productos petrolíferos iraníes hasta el 21 de agosto.

El lunes, al menos cinco petroleros previamente sancionados por Estados Unidos por sus vínculos con Irán atravesaron el estrecho, según muestran los datos de seguimiento de barcos, transportando hasta cuatro millones de barriles de petróleo.

“Dicho esto, también ha habido un aumento en el comercio ‘normal'”, dijo Martin Kelly de la firma de gestión de crisis EOS Risk Group.

El lunes se vieron cuatro buques cisterna de gas natural licuado en plataformas de seguimiento de barcos que se dirigían a través del estrecho hacia el puerto Ras Laffan de Qatar y al menos tres buques cisterna y tres buques de carga zarparon del Golfo el martes.

Todos estos tránsitos se realizaron a lo largo de la ruta norte aprobada por Irán a través de aguas iraníes, en lugar de la ruta sur recomendada por Estados Unidos cerca de la costa de Omán.

Y, según los datos de seguimiento de barcos, más de 250 petroleros y 440 buques de carga todavía se encuentran dentro del Golfo, según las últimas posiciones reportadas. Más del 80% de los petroleros están parados o fondeados y aproximadamente uno de cada seis parece transportar carga.