X.Rally, X.TR y X.G30

Casi todos los años, la marca Nexx innova ofreciendo nuevos cascos y no siempre es fácil elegir cuál probar este año: un integral de carretera X.TR, un X.Rally trail o incluso un juego X.G30.

Y dada mi duda entre los dos primeros, finalmente decidieron enviar una caja grande con 3 cascos para probar esta temporada, ¡tendremos que planificar todo eso!

Para la carretera: un X.TR Atlantic en carbono azul intenso, entregado con una pantalla azul y otra transparente. Diseñado para turismo y normalmente bien insonorizado y confortable.

Para la parte trasera, que sigue siendo un tipo de motocicleta muy común y de moda, la X.Rally modular, súper ligera y con pantalla extraíble y cubierta cruzada, ofrece la posibilidad de llevar una cámara en varias posiciones.

Y para la ciudad, el scooter o la aduana, un X.G30 Black: un jet sencillo pero de carbono y de líneas limpias.