FedEx registra sólidos resultados de ganancias en el último trimestre con el negocio de carga

Un furgón de entrega de FedEx el 27 de mayo de 2026 en Londres, Inglaterra. Peter Dazeley | Getty Images

FedEx informó el martes ganancias que superaron las expectativas de Wall Street en los ingresos totales y las ganancias netas. El informe de ganancias marcó el último trimestre que incluye el negocio de carga de la empresa, el cual se separó en una compañía pública independiente llamada FedEx Freight el 1 de junio. La empresa afirmó que FedEx Freight pagó un dividendo en efectivo de aproximadamente $4.1 mil millones a FedEx Corporation en relación con la escisión.

Las acciones de FedEx cayeron aproximadamente un 6% en la operativa extendida. A continuación, cómo le fue a la empresa en su cuarto trimestre fiscal en comparación con lo que esperaban los analistas, según una encuesta de LSEG:

– Ganancias por acción: $6.31 ajustado vs. $5.96 esperado – Ingresos: $25.01 mil millones vs. $24.04 mil millones esperado

Para el período finalizado el 31 de mayo, FedEx reportó ingresos de FedEx Express por valor de $21.57 mil millones, superando las estimaciones de StreetAccount de $20.75 mil millones. La empresa informó un aumento del 3% en el volumen nacional y un aumento del 3% en el volumen prioritario de EE. UU.

En el cuarto trimestre fiscal, FedEx reportó un beneficio neto de $1.6 mil millones, o $6.60 por acción, en comparación con $1.65 mil millones, o $6.88 por acción, en el mismo período del año anterior. Ajustando por costos únicos, incluyendo la escisión y ajustes al plan de jubilación, la empresa reportó ganancias por acción de $6.31.

Para el año fiscal completo, FedEx reportó ingresos de $94.7 mil millones, frente a los $87.9 mil millones del año anterior.

“El impulso que estamos viendo en nuestro negocio es una prueba de que nuestra estrategia está funcionando”, dijo el CEO Raj Subramaniam en una llamada con analistas. “Se traduce en resultados financieros favorables, incluido un flujo de efectivo libre muy sólido y unos resultados del FY ’26 que superaron con creces nuestras proyecciones iniciales para el FY ’26”.

La empresa también anunció que cambiará su año fiscal de finalizar el 31 de mayo al 31 de diciembre, efectivo desde principios de este mes.

Para el año completo, FedEx espera un crecimiento de ingresos del 11% año tras año y ganancias diluidas ajustadas por entre $16.90 y $18.10. FedEx vio un aumento en los costos de combustible de $864 millones el año pasado a $1.43 mil millones este año, un aumento del 66%. Los ejecutivos de la empresa dijeron en la llamada con analistas que FedEx no ha visto un impacto en la demanda debido a los precios del combustible. La empresa también dijo que vio aumentos del 10% en los precios en EE. UU.