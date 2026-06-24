La destrucción de la infraestructura civil y el papel del DIH hoy

A finales de mayo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, publicó su informe anual al Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en conflictos armados. Como en años anteriores, las conclusiones del informe, recientemente debatidas en una reunión del Consejo de Seguridad, revelan la extensión del sufrimiento humano y la destrucción en conflictos como los de la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán, los Territorios Palestinos Ocupados y Ucrania. El informe reitera las preocupaciones de larga data sobre las violaciones persistentes y generalizadas del derecho internacional humanitario (DIH) y el derecho internacional en general. Muestra cómo los alarmantes patrones de daño civil documentados en décadas pasadas no solo persisten, sino que, en algunos contextos, se intensifican, ampliando aún más la brecha entre la ley y las realidades aborrecibles de los civiles afectados por conflictos armados. Este artículo explora esta brecha, utilizando los patrones actuales de destrucción generalizada de infraestructura civil como lente para examinar las tendencias en la interpretación y aplicación del DIH y la normalización del daño en los conflictos actuales.

Más allá del punto de desaparición

Las preocupaciones sobre la efectividad del derecho internacional, y en particular del DIH, no son nuevas. Han sido prominentes en los informes de Protección de Civiles del Secretario General desde la creación de la agenda en 1999 y son quizás tan antiguas como el propio cuerpo de leyes. Poco después de la adopción de la Carta de la ONU y los Convenios de Ginebra de 1949 en el auge de las dos guerras mundiales, el eminente abogado internacional Hersch Lauterpacht escribió que, “si el derecho internacional está, en ciertos aspectos, en el punto de desaparición del derecho, el derecho de la guerra [DIH] está, quizás aún más conspicuamente, en el punto de desaparición del derecho internacional.”

A pesar de la legalidad, la destrucción generalizada de infraestructura civil frecuentemente es estratégicamente contraproducente. Ciertos ataques pueden ofrecer ganancias tácticas u operacionales a corto plazo durante una campaña, pero estos reflejan típicamente entendimientos estrechos y a corto plazo de “ventaja militar” que rara vez se traducen en beneficios estratégicos a largo plazo y arriesgan expandir y prolongar los conflictos.

Primer mensaje de imagen: esta fotografía muestra humo elevándose sobre edificios después de un ataque aéreo en Járkiv el 10 de junio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP via Getty Images)