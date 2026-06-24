Informe de GR8_TECH sobre Argentina: Cómo pueden competir los operadores cuando los 3 principales poseen el 74% de la visibilidad | Futuro del iGaming

El mercado de iGaming de Argentina es competitivo, está impulsado localmente y ya está moldeado por un puñado de operadores altamente visibles. Pero para aquellos que puedan identificar las brechas dejadas por los líderes del mercado, la oportunidad sigue abierta.

Lo nuevo de GR8_TECH Informe de iGaming en Argentina analiza detalladamente uno de los mercados regulados estratégicamente más importantes de América Latina, examinando cómo los operadores compiten en visibilidad, SEO, afiliados, dispositivos móviles, apuestas deportivas, contenido de casino, proveedores y juegos destacados.

El informe muestra que Argentina es un mercado donde las licencias locales y la localización son cruciales.

Los operadores locales y con licencia dominan la visibilidad en línea y el alcance social, mientras que las tres marcas principales (Betsson, Betano y Bet365) representan el 74% de la visibilidad en línea general.

Pero la visibilidad es sólo una parte de la historia. El informe revela cómo los operadores luchan por llamar la atención en varios campos de batalla críticos:

Alcance social: Instagram es el canal social dominante entre los operadores líderes, lo que lo convierte en un punto de partida clave para las marcas que planean adquisiciones sociales en Argentina.

Rendimiento SEO: Los operadores locales dominan las palabras clave más competitivas, por lo que centrarse en segmentos especializados es una oportunidad.

Posicionamiento de afiliados: Las principales marcas ya ocupan las ubicaciones de afiliados más visibles, lo que convierte a los afiliados de nivel medio y basados ​​en contenido en una oportunidad importante para los nuevos participantes.

Comportamiento móvil: Alrededor del 80% del tráfico a los sitios de juegos de azar clave en Argentina proviene de dispositivos móviles, lo que refuerza la necesidad de productos, embudos de adquisición y recorridos de usuario centrados en los dispositivos móviles.

Oportunidad de aplicación: A pesar de la gran base de jugadores móviles de Argentina, la cantidad de aplicaciones de juegos de azar sólidas sigue siendo limitada, especialmente entre los operadores con licencia local.

Apuestas en vivo: Los operadores locales van a la zaga de las marcas globales en la cantidad de eventos de apuestas en vivo que ofrecen, particularmente en los deportes electrónicos.

Contenido del casino: Los operadores globales lideran el tamaño de la cartera de juegos, mientras que los operadores locales tienen espacio para competir a través de la selección, la localización, la diversidad de proveedores y una estrategia de lobby más inteligente.

“Argentina no es un mercado donde puedas lanzar una versión traducida de tu producto y esperar resultados. Las marcas más sólidas ya han construido una presencia sólida en búsquedas, afiliados y adquisición de jugadores. Pero eso no significa que todas las oportunidades se hayan ido”. dicho Yevhen Krazhan, director de operaciones de GR8_TECH. “Todavía hay áreas en las que los operadores pueden destacarse: desde aplicaciones móviles y SEO de nicho hasta deportes electrónicos, deportes virtuales y estrategias de contenido de casino más reflexivas. En lugar de preguntarse cómo competir cara a cara con las marcas más importantes, los operadores deberían preguntarse dónde pueden ofrecer algo diferente. Ahí es donde están las oportunidades más interesantes en este momento”.

El Informe Argentina iGaming de GR8_TECH está diseñado para operadores, plataformas, afiliados y proveedores que desean comprender dónde el mercado ya está saturado y dónde todavía está abierto al crecimiento. El informe proporciona los datos necesarios para tomar decisiones informadas en un mercado competitivo pero aún en evolución.

Descargue el Informe completo de iGaming de Argentina y descubra dónde se esconden las próximas oportunidades de crecimiento.