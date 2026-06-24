Rivera y Bojak ganan primarias para escaños del Senado y la Asamblea

Jonathan Rivera ganará la nominación demócrata en la carrera por el Distrito 61 del Senado de Nueva York, declaró Associated Press.

Rivera había representado al Distrito 149 de la Asamblea desde 2021, y renunció al cargo para postularse para el escaño del Senado.

Su oponente, Jeremy Zellner, ha sido presidente del Partido Demócrata del condado de Erie desde 2012. Renunció a la Junta Electoral del condado de Erie como comisionado demócrata para buscar la nominación.

Según los últimos resultados no oficiales, Rivera obtuvo el 54,8% de los votos frente al 45% de Zellner, con el 97% de los votos estimados contados.

El Distrito Senatorial 61 incluye partes del condado de Erie, que abarca Buffalo, Amherst, Grand Island, Kenmore, Williamsville y el pueblo y la ciudad de Tonawanda.

La AP también declaró que Adam Bojak ganará una carrera a tres bandas para reemplazar a Rivera en la Asamblea, con el 49,6% de los votos y el 98% de los votos estimados contados. Derrotará a Karen Hoak, que tiene el 33,2% de los votos, y a Kevin Deese, que tiene el 17%.

Bojak, un abogado de derechos de los inquilinos y socialista demócrata, fue respaldado por Rivera.

En noviembre se enfrentará en la línea republicana al miembro de la junta municipal de Hamburgo, Frank Bogulski.

El distrito 149 incluye partes de las ciudades de Buffalo y Lackawanna, la ciudad de Hamburgo, los pueblos de Blasdell y Hamburgo y la aldea de Lake View.

El día de las elecciones es el 3 de noviembre.