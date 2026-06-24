El representante demócrata Dan Goldman pierde las primarias de Nueva York ante el ex contralor municipal Brad Lander

El representante demócrata Dan Goldman perdió sus primarias en la ciudad de Nueva York ante el ex contralor de la ciudad Brad Lander, proyecta NBC News, luego de una batalla que destacó las divisiones demócratas sobre Israel y mostró la influencia del alcalde Zohran Mamdani, quien respaldó a Lander.

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Lander ganó en el décimo distrito del Congreso de Nueva York en medio de una ola de desafíos de los aliados de Mamdani a los miembros en ejercicio del Congreso mientras Mamdani busca aprovechar el impulso de las elecciones del año pasado y remodelar aún más la política de la ciudad.

Goldman es el quinto titular de la Cámara que pierde una primaria en lo que va de 2026, mientras una franja de votantes expresa su frustración con los líderes de su partido.

El representante Dan Goldman, DN.Y., frente al Capitolio de Estados Unidos en diciembre. Tom Williams / CQ-Roll Call vía Getty Images

Goldman había sido visto como una estrella en ascenso en el Partido Demócrata debido a su destacado papel como abogado principal durante el primer juicio político del presidente Donald Trump. Después de ganar por estrecho margen unas concurridas primarias en 2022, ha sido una voz destacada que lucha contra la administración Trump en cuestiones como el aborto y la inmigración. También se apoyó en su riqueza personal en las primarias y promocionó el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, DN.Y., y sindicatos laborales clave.

Pero su mayor vulnerabilidad entre los votantes demócratas en un distrito que avanza hacia los rincones de Brooklyn que se aburguesan rápidamente fue la cuestión de Israel. Goldman, que es judío, cuenta con el apoyo tanto del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, un grupo bipartidista que ha provocado la ira de los progresistas, como del grupo más liberal J Street, que también lo designó candidato “aprobado”.

Goldman buscó presentarse como un partidario progresista de Israel, tratando de separar las críticas al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y la guerra contra Hamas en Gaza de los llamados a bloquear la ayuda militar al país.

Lander, que también es judío, ha sido mucho más crítico con el gobierno de Israel y su conducta en la guerra, que él llama un “genocidio”. Ha prometido copatrocinar una legislación que impondría nuevas restricciones a la ayuda militar estadounidense a Israel y repetidamente ha tratado de utilizar el apoyo de Goldman al AIPAC como un garrote con los votantes demócratas que se han vuelto más críticos con Israel en los últimos años.

Lander también recibió un impulso significativo de Mamdani, con quien hizo una alianza importante durante su fallida candidatura a la alcaldía, y obtuvo el respaldo de progresistas nacionales como los senadores Bernie Sanders, I-Vt., y Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts.

También se presentó como un crítico tenaz de las políticas de deportación de la administración Trump, defendiendo regularmente a los acusados ​​en el tribunal federal de inmigración, donde fue arrestado el año pasado después de un altercado de alto perfil con agentes federales. Un juez declaró a Lander inocente de delitos menores relacionados con el episodio de este mes.

Y se apoyó en su trabajo en el Concejo Municipal y como director financiero de la ciudad para argumentar que estará listo para comenzar a trabajar y captar el sentido de urgencia que muchos demócratas sienten en la lucha contra la administración Trump.