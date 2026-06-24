Revisión de Star Fox: No puedo enseñarle nuevos trucos a un viejo Fox

alternar título James Mastromarino/Nintendo

¿Alguien quería esto? Una elegante nueva versión de Zorro estrella 64menos el “64”. El mismo juego de disparos sobre rieles de hace casi tres décadas, adornado con magníficos entornos y asombrosos animales fotorrealistas. Un juego moderno se asoma a través de la bruma de esta nostalgia. Pero no vale del todo el precio de $50 ($60 si quieres un cartucho físico).

El zorro estrella La campaña comienza con una dramatización cinematográfica del texto inicial del juego original: la escena en la que el padre de Fox McCloud es traicionado por un aliado en manos del malvado Dr. Andross. Tres años más tarde, Fox comanda la banda de mercenarios de su padre contra Andross. Cada informe de misión sucesivo se reelabora a partir de su diálogo original recortado en minipelículas completamente animadas.

alternar título James Mastromarino/Nintendo

Pero las imágenes son heterogéneas. Por muy detallados que sean los planetas y las naves, los fanáticos objetaron la apariencia poco halagadora de Fox después de que se publicó el avance del juego. Su diseñador de personajes original, que no participó en el nuevo juego, admitió preferir el Película Super Mario Galaxy versión de Fox a la de este remake. Por mi dinero, la iluminación es más problemática que los modelos. En casi todas las escenas, la cabina ilumina a Fox con un intenso resplandor verde.

Esta campaña no lleva mucho tiempo en completarse: entre una hora y dos horas, dependiendo de la frecuencia con la que mueras y recargues. Pero para llegar al verdadero final del juego, tendrás que reiniciar y buscar caminos secretos, lo que fácilmente cuadriplica el tiempo de ejecución. También puedes jugar cooperativamente en dos sistemas si estás en la misma habitación, o puedes dividir tus Joy-Cons para que un jugador conduzca y el otro use los controles del mouse para disparar láseres (un ejemplo de cómo Nintendo sacrifica la facilidad por una nueva truco). Me hubiera encantado este modo mucho más si pudieras tener un segundo jugador apuntando con un joystick, como en Donkey Kong Bananza.

alternar título nintendo

El modo Batalla ofrece una experiencia multijugador más entretenida, pero no puedes jugarlo en el mismo sistema. Lo probé a través de una sesión en línea configurada por Nintendo, buceando y disparando en partidas 4 contra 4 que requerían que capturaramos puntos o recolectar energía de meteoritos. Si estás conectado a una cámara web, puedes usar una función de realidad aumentada para representar el retrato de un personaje en GameChat. El seguimiento facial es bastante bien: levanta las cejas y tu personaje también las levantará. Abre la boca para hablar y ellos harán lo mismo. Si juegas como Slippy Toad e inflas las mejillas, verás que él infla su barbilla.

alternar título nintendo

Pero incluso con estas encantadoras florituras, zorro estrella sigue siendo incómodo. Tiene los valores de producción de un éxito de taquilla moderno, pero la sensibilidad de un juego arcade de los noventa. La campaña parece particularmente anticuada, incluso con su guión ampliado y sus escenas. Quizás no debería haber esperado más. Esta historia ya ha sido recalentada. tres veces después de todo, desde la década de 1990.

Si tienes amigos con quienes luchar o toleras el modo cooperativo extraño, hazlo. De lo contrario, será mejor que te saltes esta nueva versión y ahorres para un juego original.