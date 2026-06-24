Gran Bretaña todavía está atrapada en su ex

Imaginemos que has sido dejado por alguien con quien esperabas quedarte para el resto de tu vida. La ruptura es amarga. La logística, agotadora. Pasan una eternidad negociando quién se queda con el perro, el piso, los amigos; es difícil imaginar que las cosas volverán a sentirse normales. Pero los años tienen una forma de suavizar estas cosas. Algunos años más tarde, una foto de tu ex aparece en tu feed de redes sociales. Y de repente, te das cuenta de que no sientes rencor. De hecho, apenas sientes nada en absoluto.

Así es como se siente ser ciudadano de la UE una década después del Brexit. Como presentador de un podcast llamado The Europeans, hablo con personas de toda Europa a diario. Nadie con quien hablo siente rencor hacia el Reino Unido, el país que llamé hogar hasta mis finales de los 20, disfrutan de nuestras películas y nuestra música pop (aunque es más difícil ver artistas británicos en vivo); a veces hacen viajes de fin de semana a Londres y regresan quejándose de lo caro que fue.

Pero rara vez hablan de ir a trabajar o estudiar en Gran Bretaña. ¿Por qué lo harían, cuando tantos obstáculos se interponen en el camino, y cuando hay otros 26 países a los que podrían mudarse en un abrir y cerrar de ojos? Los números hablan por sí mismos: los nacionales de la UE representan solo el 5% de los que obtienen una visa del Reino Unido después de luchar a través del sistema de inmigración post-Brexit; en 2023-24, el número de estudiantes de la UE inscritos en cursos del Reino Unido había bajado un 58% en comparación con el último año bajo el libre movimiento. Las conversaciones destinadas a ofrecer visas de tres años a los menores de 30 años siguen estancadas.

Estas ausencias han tenido un impacto en la economía británica, pero también han tenido un impacto en algo menos tangible: la reputación callejera del Reino Unido. Si eres joven, creativo y europeo, es mucho más probable que estés planeando mudarte a Berlín o Barcelona en estos días que a Londres. El Brexit no ha hecho que Londres sea menos genial, exactamente, solo menos relevante.

Después de la separación, la UE ha demostrado en general una saludable capacidad para seguir adelante y centrarse en otras crisis que la vida le ha presentado (una guerra en su frontera, una pandemia y dos presidencias de Trump para nombrar solo algunas). Está saliendo con nuevos estados miembros potenciales, desde Montenegro hasta Moldavia. Por otro lado, el Reino Unido sigue consumido por la ruptura una década después, aceptando cada vez más que los ha empobrecido, pero lejos de preguntarse si la UE tiene ganas de intentarlo de nuevo.

Para los británicos que aún están obsesionados con su antigua llama, el referéndum en realidad los ha hecho sentir mucho más europeos. Debería saberlo: en 2016, no estaba particularmente interesado en la UE, más allá de ser alguien que había confiado inconscientemente en la libertad de movimiento para mudarse del Reino Unido a Francia.

Hoy en día, como ciudadano dual de estos dos países, paso la mayor parte de mi tiempo haciendo podcasts en los que intento descubrir lo que significa ser europeo, junto con colegas repartidos entre París y Varsovia. Escuchamos todo el tiempo a personas británicas que encuentran consuelo en un programa que los conecta con el continente cada semana.

Por supuesto, el Brexit no ha infundido a todas las almas con esta pasión eurófila ardiente. Solo alrededor de un tercio de los británicos siguen creyendo que su país hizo lo correcto al salir de la UE. Pero independientemente de cómo hayas votado en el Brexit, ser británico es haber sido sometido a una década entera de políticos que siguen hablando de esa maldita cosa.

Mientras tanto, como dijo la analista de políticas Jannike Wachowiak de manera bastante devastadora: “Los líderes europeos simplemente no pasan mucho tiempo pensando en las relaciones con el Reino Unido”. Argumentablemente, este es el mejor resultado que podríamos haber esperado. El Reino Unido ha pasado de ser el ex problema que absorbe todo tu tiempo y energía, al ex con el que puedes intercambiar cortesías cuando lo ves en una fiesta. Lo cual es importante, porque –oh, olvidé mencionarlo– estos son ex que necesitan trabajar juntos en cada cumbre del G7 y la OTAN.

Es una situación incómoda, pero más o menos lo hacen funcionar. El comercio es más difícil que antes, pero sigue siendo importante para ambas partes. La UE y el Reino Unido han hablado en su mayor parte con una sola voz cuando se trata de Ucrania. Y aunque la política doméstica del Reino Unido es un desastre, en el escenario internacional el gobierno de Starmer ha demostrado ser un socio relativamente cuerdo en lo que queda de occidente. En estos tiempos difíciles, funcionará.

Para la UE, esta es una ruptura que ha sido dolorosa pero educativa. En primer lugar, los europeos en muchos países han visto el caos desplegarse y han concluido que, a pesar de sus muchas quejas con Bruselas, intentar una versión local del Brexit sería decididamente poco sabio. Esta es una fuente bienvenida de tranquilidad en Europa en un momento en que las fuentes de tranquilidad escasean: una preocupación menos cuando también estás tratando de abordar la crisis climática, enfrentarte a Putin, manejar a China y resistir la gran convulsión en el mercado laboral provocada por la IA.

Para mí, como alguien con un pie en cada campo, hay una justicia conmovedora en la idea de que el socio que fue dejado en esta relación está haciendo bastante bien, dadas las circunstancias, mientras que es el que dio el portazo quien aún está obsesionado con lo que pudo haber sido.

Pero ¿quién sabe qué podría pasar más adelante? Ayer un amigo me contaba sobre una pareja que salía en la secundaria, se separó y ahora están juntos de nuevo 20 años después, más fuertes que nunca.

Estos viejos amantes podrían volver a intentarlo. El Reino Unido solo necesitará otra década de crecimiento primero.