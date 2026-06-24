Grupo Pro Seguro (NASDAQ: SPAI) Premiado con Contrato de $1.3M del Ejército de EE. UU. para Detección de Amenazas de IA en Vehículos Terrestres Autónomos

Safe Pro Group (NASDAQ: SPAI) anunció que ha recibido un subcontrato del Ejército de los EE. UU. de $1.3 millones de dólares de un contratista principal líder en defensa para integrar su tecnología exclusiva de detección de amenazas en tiempo real con inteligencia artificial en vehículos terrestres no tripulados autónomos (“UGVs”). El proyecto incorporará la visión por computadora y el aprendizaje automático de Safe Pro a bordo de los UGVs para detectar amenazas explosivas en tiempo real mientras se apoyan en operaciones militares en movimiento.

La tecnología patentada de la compañía, SPOTD (Safe Pro Object Threat Detection), está entrenada en uno de los mayores conjuntos de datos del mundo de imágenes de drones del mundo real y puede identificar más de 150 tipos de amenazas explosivas y objetos de interés, incluyendo minas terrestres, municiones sin explotar y drones hostiles. Safe Pro dijo que sus modelos de IA se basan en más de 2.8 millones de imágenes de drones y más de 50,000 detecciones confirmadas recolectadas en más de 35,000 acres en Ucrania, proporcionando capacidades mejoradas de conciencia situacional para aplicaciones militares y de seguridad.

Para ver el comunicado de prensa completo, visite https://ibn.fm/V11V2.

Acerca de Safe Pro Group Inc. Safe Pro Group Inc. es una empresa tecnológica con visión de misión que ofrece soluciones de seguridad y defensa habilitadas con IA. A través de plataformas de vanguardia como SPOTD, Safe Pro proporciona herramientas avanzadas de conciencia situacional para aplicaciones de defensa, humanitarias y de seguridad nacional a nivel global. La compañía es un proveedor líder de soluciones de inteligencia artificial (IA) especializado en el procesamiento de imágenes de drones, aprovechando drones disponibles comercialmente con su tecnología propietaria de aprendizaje automático y visión por computadora para permitir la identificación rápida de amenazas explosivas, proporcionando una alternativa más segura y eficiente a los métodos tradicionales de análisis basados en humanos. Basada en un ecosistema basado en la nube y alimentada por Amazon Web Services (AWS), la plataforma escalable de Safe Pro Group apunta a múltiples mercados, incluidos los sectores comercial, gubernamental, de aplicación de la ley y humanitario, donde su software de IA Safe Pro, el equipo de protección Safe-Pro USA y los servicios basados en drones de Airborne Response pueden trabajar en sinergia para ofrecer seguridad y eficiencia operativa.

Para obtener más información sobre Safe Pro Group Inc., visite https://safeprogroup.com.

NOTA PARA INVERSIONISTAS: Las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con SPAI están disponibles en la sala de prensa de la compañía en http://ibn.fm/SPAI.

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