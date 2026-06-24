Calificaciones del Draft de la NBA de 2026: análisis de AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer y el resto de selecciones de primera ronda

La primera ronda del Draft de la NBA de 2026 ya está en los libros, y la clase que los cazatalentos y ejecutivos han estado rondando durante años finalmente tiene hogares en la NBA.

A pesar de toda la anticipación en torno a este draft (y ha habido mucha), la noche del martes fue relativamente ligera sobre el verdadero caos. Hubo algunos intercambios inestables y pequeños, algo de movimiento en los márgenes y una caída notable en Koa Peat, quien se deslizó más de lo esperado antes de apenas salvar las apariencias como una selección de primera ronda. Pero el cartel principal siguió siendo el grupo mismo: un grupo cargado de prospectos encabezados por un Big 3 cuyo estrellato potencial ha sido obvio desde la escuela secundaria. AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer han sido vistos durante mucho tiempo como talentos que alteran la franquicia, y ahora comienza el verdadero trabajo para los Wizards, Jazz y Grizzlies, en ese orden.

La fuerza de este proyecto no se detuvo ahí. Caleb Wilson y Keaton Wagler ayudaron a darle a los cinco primeros aún más poder estelar de lo esperado, mientras que el grupo único de bases armadores (Wagler, Mikel Brown, Darius Acuff y Kingston Flemings entre ellos) dio a los equipos de lotería mucho para debatir. Brooklyn elegir a Brown en lugar de Acuff será una de las preguntas definitorias a largo plazo del draft.

Calificaciones del equipo del Draft de la NBA de 2026: boletas de calificaciones de los 30 equipos después de la Ronda 1 Cameron Salerno

Como siempre, estas calificaciones no son sólo un referéndum sobre el jugador. Son un intento de evaluar cada elección en el contexto adecuado: las ventajas a largo plazo del prospecto, el ajuste del equipo, la variedad de resultados y, en algunos casos, los recursos necesarios para estar en posición de hacer la selección.

Con eso en mente, aquí están las calificaciones de CBS Sports para cada selección en la primera ronda del Draft de la NBA de 2026.

Calificaciones del Draft de la NBA de 2026

Ronda 1

1. Wizards de Washington: AJ Dybantsa | BYU | SF

Dybantsa es un prototipo de ala grande con tamaño posicional, longitud, atletismo y una constitución elástica que puede anotar desde los tres niveles y crear su propia ofensiva casi cuando se le exige. Presiona el aro, sabe cómo recibir faltas y es un anotador tan pulido como lo hemos visto en varios ciclos de draft. Será un anotador del Día 1 en la NBA y aún así todavía tiene mucho espacio para seguir llevando su juego a nuevos niveles con la progresión de su tiro de tres puntos, su manejo y su defensa. Dybantsa tiene legítimamente el potencial de liderar la NBA en anotaciones algún día, pero también tiene que demostrar que puede impactar consistentemente y, en última instancia, impulsar la victoria.Grado: A

2. Utah Jazz: Darryn Peterson | Kansas | PG

Peterson es el que mejor encaja aquí y tiene la mayor ventaja a largo plazo. En Kansas esta temporada vimos un nivel de tiro que no sabíamos que existía. Peterson puede llegar al aro, anotar en todos los niveles y es un tirador dinámico. Tiene la oportunidad de ser el mejor jugador que salga de este draft. Con la zona de ataque reconstruida este año, puedes ubicar a Peterson muy claramente junto a Keyonte George para crear la zona de defensa del futuro de Utah. Con este movimiento, el Jazz esencialmente ha reconstruido su plantilla. La esperanza es que los problemas de durabilidad de la temporada pasada ya hayan quedado atrás y pueda fusionar el tiro que vimos en Kansas con la creación que vimos en la escuela secundaria.Grado: A

3. Grizzlies de Memphis: Cameron Boozer | Duque | FP

Boozer tiene el piso más alto del draft y un techo subestimado. No sólo ningún otro jugador en el campo puede igualar la historia de victorias o producción de Boozer, sino que Boozer también tiene una superposición inigualable de tamaño, habilidad, físico y sentimiento por el juego. También está muy en línea con el tipo de jugador que Memphis ha priorizado en el proceso de draft en los últimos años. Memphis puede conectar a Boozer junto a Zach Edey y Cedric Coward y el proyecto de reconstrucción de Memphis ya tiene resuelta su zona delantera del futuro. Grado: A+

4. Toros de Chicago: Caleb Wilson | Carolina del Norte | FP

Wilson fue la elección bastante obvia aquí. Tiene un resultado y un potencial legítimos de tipo estrella. Es el atleta más explosivo del draft con un gran motor y una elasticidad (o curvatura) inusual para un jugador de su tamaño. En Carolina del Norte, Wilson estuvo más avanzado ofensivamente de lo esperado y aún así tiene un inmenso espacio para progresar, no sólo con su conjunto de habilidades en el perímetro, sino incluso con su pulido defensivo. Esas herramientas deberían marcar muchas casillas para el nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto, Bryson Graham.Grado: AÂ Â Â



5. Clippers de Los Ángeles: Keaton Wagler | Illinois | PG

De los cuatro bases armadores de primer año, Wagler es el más fácil de emparejar con el base de los Clippers, Darius Garland. El tamaño posicional y los tiros le dan una versatilidad dentro y fuera del balón que sería fundamental en este contexto, pero es su sentido del juego y sus instintos naturales los que pueden ser su verdadero superpoder. Wagler es un tirador natural con versatilidad para realizar tiros tras la recepción, driblar o en movimiento. Tiene fantásticos instintos de baloncesto, un alto coeficiente intelectual de baloncesto y un ritmo muy deliberado que evita que los defensores rivales lo aceleren. Grado: B+

Draft de la NBA de 2026: los Wizards eligen a AJ Dybantsa sobre Darryn Peterson en el puesto número 1 mientras los cuatro primeros se desarrollan sin sorpresa Cameron Salerno

6. Redes de Brooklyn: Mikel Brown Jr. | Luisville | PG

Brown le da a Brooklyn un guardia líder naturalmente hábil, de alto potencial y de floración tardía, cuyo atletismo se está poniendo al día. Es increíblemente hábil, ambidiestro por naturaleza, tiene control total del balón, es un pasador preciso y un tirador mucho mejor de lo que mostraron sus números en Louisville. Brown Hace tiros profundos en grupos cuando tiene calor. Excelente mano izquierda también. Muy buena visión del suelo, pases y capacidad para leer las pantallas. Clasificado en el percentil 89 como manejador de pelota en pick-and-roll. Creció hasta tener un tamaño posicional de 6-3,5 sin zapatos, brazos largos y atletismo recién adquirido. Las preocupaciones son la falta de fuerza y ​​físico de Brown. Puede buscar jugadas de alto nivel en lugar de hacer las fáciles, y tiene un historial de lesiones, lo que podría afectar su durabilidad. Brown impresionó a los equipos cuando se reunió con ellos cara a cara.Grado: B

7. Sacramento Kings: Darius Acuff Jr. | Arkansas | PG

Esto es exactamente lo que Sacramento quería y no tuvo que hacer cambios para conseguirlo. Acuff les da a los Kings el tipo de creador alfa ofensivo que aún no tienen y proporciona un impacto más inmediato que otros jugadores en el tablero, especialmente en el lado ofensivo de la cancha. Acuff es un creador de tiros y una amenaza de puntuación de varios niveles. Tiene la fuerza, el equilibrio y el aplomo para dictar su propio ritmo y lo complementa con extrema confianza para triunfar en los partidos y momentos importantes. Existen algunas preocupaciones con su compromiso y enfoque defensivo. El tamaño, la longitud y el atletismo son adecuados para los estándares de la NBA, pero no ideales. Grado: A-Â Â

8. Halcones de Atlanta: Kingston Flemings | Houston | PG

Flemings le da a Atlanta un atleta de alto nivel y un base líder bidireccional con un piso alto. Flemings encajaría con un joven núcleo perimetral orientado a la defensiva en Atlanta y les daría muchas ventajas si sus tiros resultan sostenibles. Lo que es innegable es que Flemings es un atleta de élite que puede conseguir una parte de la pintura cuando se le pide y elevarse explosivamente en el aro.

Flemings es un atleta dinámico con velocidad de punta a punta, explosión en el primer paso, fuerza física y capacidad de salto. Pone presión constante sobre la pintura, ataca a ambos lados del regate y se eleva para lograr grandes remates. También es capaz de hacer su pull-up prácticamente en cualquier momento y posiblemente sea el defensor más dedicado de este cuarteto de primer año. Flemings tiene un tamaño posicional sólido, pero carece de gran longitud. Su tiro de 3 puntos sigue siendo muy entreverado y con una mecánica cuestionable.Grado: B+

El ‘nerd’ Kingston Flemings sabe que podría ser analista o cazatalentos; en cambio, será una selección de primera ronda. James Herbert

9. Dallas Mavericks: Morez Johnson Jr. | Míchigan | FP

El nuevo entrenador de los Mavs, Dusty May, trae a un jugador de Michigan a Dallas. Morez Johnson fue uno de los mayores ganadores del combinado, midiendo más de lo esperado con una longitud enorme, un atletismo completo y, al mismo tiempo, reafirmando las mejoras en tiro que vimos este año. Johnson es largo y poderoso con un cuerpo listo para la NBA y un físico robusto a la altura. Es un reboteador bidireccional y un defensor versátil que no solo puede proteger las pantallas del balón de múltiples maneras, sino que también puede cambiarse por dentro y por fuera.

Johnson no es un creador y no se proyecta como algo más que una pieza complementaria ofensiva. El tiro tampoco está aún probado en gran medida, con un total de 12 triples en dos temporadas de baloncesto universitario. Puede brindar cierta protección secundaria en el aro, pero no se proyecta como un bloqueador principal a nivel de la NBA.Grado: C+

10. Bucks de Milwaukee: Brayden Burries | Arizona | SG

Los Bucks se benefician de que Dallas haga un swing con Morez Johnson y pueden colocar a Burries en el puesto número 10. Burries es un escolta bidireccional fuerte y agresivo que puede descender con fuerza, proporcionar un formidable tirador de tres puntos y defender su posición, todo con un marco listo para la NBA. Tiene versatilidad en su perfil de tiro y utiliza su fuerza como defensor comprometido y reboteador perimetral de gran volumen. Burries jugó como armador cuando era más joven, pero no ha mostrado tanto manejo del balón ni crecimiento en pases desde entonces. Mejor como manejador secundario. Grado: B+ A

11. Golden State Warriors: Yaxel Lendeborg | Míchigan | FP

Lendeborg es uno de los jugadores bidireccionales, y específicamente defensores, más versátiles del draft. Con una estatura de 6-9 y una envergadura de 7-3+, a menudo protegió a los bases rivales este año, es un excelente pasador y un mejor tirador que acertó el 37% de sus triples. Muy buen pasador que puede ser un conector ofensivo, iniciar él mismo el contraataque y ha mejorado cada año como tirador.

Las preguntas sobre Lendeborg están ligadas a su lado positivo, ya que cumplirá 24 años antes de jugar su primer partido de la NBA. Muy sólido manejador del balón para su tamaño, pero más un conductor en línea recta que un creador dinámico o un juego de cambios de dirección. Aday Mara habría encajado mejor aquí para los Warriors.Grado B-A

12. Trueno de la ciudad de Oklahoma: Aday Mara | Míchigan | CALIFORNIA

Que el Thunder elija a Mara aquí se ve fácilmente como una respuesta directa al intento de defender a la superestrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, en el futuro previsible. Con 7-3 (sin zapatos), Mara es un gigante, incluso para los estándares de la NBA, y un tremendo protector del aro. También tiene movilidad astuta, buenas manos, habilidad real para pasar y proporciona espacio vertical. Mara es un ancla defensiva que altera o desalienta tantos tiros como bloquea gracias a su sincronización y su enorme tamaño.

Un jugador grande que tiene buen toque, puede pasar el balón desde varios puntos de la cancha e incluso muestra algo de creatividad en la forma en que puede manipular los ángulos de pase. Espaciador vertical y amenaza de globo que se ubicó en el percentil 97 en el aro con su alcance extremo, manos subestimadas y coordinación para su tamaño. La mecánica corporal de Mara no es ideal, con una masa muscular menos visible y caderas altas/anchas que pueden afectar su flexibilidad. No siempre se mueve con gracia en el perímetro, pero es más hábil para mantener a la gente al frente de lo que a veces se le atribuye. Es un lanzador de tiros libres inconsistente que ha mostrado renuencia a desarrollar su toque boca arriba.Grado: A-Â Â

13. Milwaukee Bucks: Nate Ament | Tennesse | FP

(a través del comercio con Miami)

Los Bucks comienzan su reconstrucción después de canjear a Giannis Antetokounmpo seleccionando a Ament, un delantero combinado de 6-10 de floración tardía que es fluido y tiene toque y habilidad. Ament sigue siendo inconsistente y necesita fortalecerse, pero tiene una gran superposición de tamaño posicional, junto con destreza (gran mano izquierda) y fluidez como movimiento. Tiene manos y tacto suaves y naturales y un alto punto de lanzamiento en su tiro.

Ament tiene falta de fuerza y ​​fuerza absoluta en su juego, lo que puede afectar su físico. Puede jugar erguido, sin una curvatura ideal o elasticidad en la parte superior del cuerpo, en ambos extremos de la cancha, y se encuentra algo intermedio entre posiciones defensivas. Los números de tiro y finalización de Ament no han sido tan alentadores en la universidad como lo fueron en la escuela secundaria. Si bien su primer año tuvo altibajos, el arco general de Ament ha sido lineal y todavía hay un potencial evidente. Esa ventaja lo convierte en una opción lógica aquí.Grado B+

14. Charlotte Hornets: Hannes Steinbach | Washington | FP

Steinbach es un grandote hábil e inteligente que tiene manos de élite y es un gran reboteador. Está un poco entre un 4 y un 5, pero con la tendencia de la NBA hacia un mayor tamaño en la zona de ataque, debería ser capaz de jugar en ambas posiciones la mayoría de las noches. Jugador ofensivo eficiente (58% de tiros de campo) con juego de pies, instinto de pase y versatilidad como jugador (puede deslizarse, rodar en corto o incluso hacer algunas jugadas). Toque suave alrededor del aro y potencial de espacio en el piso (35% en triples de atrapar y disparar). hay algunos limitaciones atléticas tanto en términos de explosividad vertical en el tráfico como de movilidad lateral cuando se lo empuja hacia el perímetro defensivamente.Grado: B

15. Chicago Bulls: Dailyn Swain | Tejas | SFÂ Â

Swain es un gran ala con grandes ventajas que ejerce presión sobre el aro, tiene todas las herramientas para convertirse en un defensor de élite y una gran ventaja si demuestra ser más un creador principal. Las preguntas son los tiros y la alta tasa de pérdida de balón. Swain cumple muchos requisitos como un gran ala orientado a la defensiva que puede jugar desde el rebote, presionar el aro y proporcionar algo de creación secundaria.

Tiene versatilidad bidireccional y potencial para jugar múltiples posiciones con su tamaño de perímetro, envergadura de 6 a 10 y creación con el balón. Si demuestra ser un iniciador gigante, en lugar de un ala cortante, su lado positivo cambiará.Grado: C+AÂ Â

16. Oklahoma City Thunder: Bennett Stirtz | Iowa | PG

(a través del comercio con Memphis)

Stirtz es un verdadero armador altamente calificado con un sentimiento de élite para el juego. No es un atleta ni un defensor abrumador, pero es un gran tirador, ultraconfiable y siempre en los lugares correctos. Stirtz, uno de los jugadores más inteligentes del draft, un espaciador de piso y otro manejador del balón que puede dirigir la ofensiva. Stirtz combina una verdadera capacidad de hacer tiros (49% en triples de atrapar y disparar) con la capacidad de correr.

Stirtz tiene un tamaño posicional sólido, pero por lo demás carece de herramientas físicas abrumadoras o ideales para los estándares de la NBA. Percibida falta de presión en el aro y separación en el siguiente nivel dada su falta de explosión de élite. Hay dudas sobre cómo se emparejará Stirtz con los escoltas creadores de juego de élite en el punto de ataque defensivo en la NBA. Buen movimiento por parte de OKC para aprovechar un montón de recursos futuros del draft para asegurarse de que Memphis no elija al tipo que quiere. AGrado: B+

17. Detroit Pistons: Ebuka Okorie | Stanford | PG

(a través del comercio con Memphis)A



Detroit hizo un montón de diligencia debida aquí en Okorie. Carece de un tamaño abrumador, pero tiene una velocidad tremenda, puede conseguir una parte de la pintura cuando se le pide y su tiro continuó aumentando a medida que avanzaba la temporada el año pasado. Okorie ejerce presión constante en el aro, comenzando en el campo abierto utilizando su velocidad, pero continuando en la media cancha, donde es efectivo con sus ángulos y juego de pies.

Okorie le da a Detroit velocidad y presión en el aro, pero no es un tirador de élite, por lo que realmente no ayuda a su espacio en la cancha tanto como se esperaba alrededor de Cade Cunningham, pero les brinda otro creador cuando Cunninghm está fuera de la cancha.

De tamaño insuficiente para la NBA, con un cuerpo de 186 libras aún relativamente subdesarrollado que necesita seguir aumentando su volumen sin comprometer su explosión.Grado: B

18. Charlotte Hornets: Christian Anderson | Tecnología de Texas | PG

Los Hornets consiguen quién puede ser el mejor tirador del draft. Si bien Anderson es similar a lo que ya tienen (tiradores hábiles que son defensores cuestionables), Anderson llenaría el vacío dejado por la salida anticipada de Coby White en la agencia libre. Anderson también tiene un sentido complementario del juego y un conocimiento avanzado de cómo jugar fuera de las pantallas. Hay dudas sobre cómo se adaptará física y defensivamente, pero vale la pena apostar por su ofensiva.

Creo que se trata en cierto modo de darles lo que ya tienen. Charlotte tiene buenos tiros, pero necesitaba más defensa. Dicho esto, soy un gran admirador de Anderson.Grado: B+

19. Raptors de Toronto: Allen Graves | Santa Clara | FP

Graves dejó al menos cinco millones de dólares sobre la mesa en dinero NIL para permanecer en el draft, por lo que se esperaba que fuera seleccionado en este rango. Graves es un favorito analítico que tiene métricas de BPM de élite y una rara superposición de jugadas defensivas, pases, seguridad del balón y rebotes ofensivos. Además de su combinación de físico y sensación, Graves también tiene excelentes manos y tacto para estirar la cancha.

Graves le da a Toronto el espacio que necesita en la zona de ataque, pero su velocidad defensiva y su atletismo son motivo de preocupación.Grado: B-

20. San Antonio Spurs: Jayden Quaintance | kentucky | doÂ Â

Quaintance es el mejor jugador defensivo del draft. Estamos hablando de un talento de lotería, uno de los mejores deportistas del draft y un potencial sabio defensivo que cayó en la balsa por una lesión en la rodilla. Un Quaintance saludable les da a los Spurs una opción real a largo plazo en el frente: sus números de juego defensivo estaban fuera de lo común como estudiante de primer año en Arizona State. Si los Spurs pueden descubrir cómo mantener saludable a Wemby, podrán hacer bien a Quaintance.

Después de jugar sólo cuatro partidos este año en Kentucky, Quaintance se ayudó a sí mismo en el combinado luciendo explosivo en su día profesional. Es largo, poderoso, violentamente atlético en el aro y un verdadero factor de cambio en el lado defensivo de la cancha.Grado A-

21. Memphis Grizzlies: Karim López | México | FP

(a través del comercio con Detroit)

Este es un movimiento de acciones a largo plazo por parte de los Grizzlies, y el ajuste es un poco torpe junto con Cameron Boozer, ya que esperaba que Memphis tomara un guardia aquí. Es un buen negocio sumar cinco selecciones de segunda ronda.

López es un nativo de México que jugó con los New Zealand Breakers en el programa NBL Next Stars este año y logró grandes avances. Es una presencia física y de juego duro que presiona el aro y compite en ambos lados. Es un talento de nivel de lotería y podría haber estado fuera del tablero mucho más que esto. Tiene la fuerza física, la estructura proyectable y la versatilidad posicional potencial para ser muy atractivo.Grado: B

22. Philadelphia 76ers: Labaron Philon Alabama | PGÂ Â

Philon reemplaza a Jared McCain, a quien el gerente general anterior, Darryl Morey, trasladó a OKC en la fecha límite. Philon le da a Filadelfia un anotador dinámico que ataca con ritmo, se ha abierto camino hasta convertirse en un tirador y mostró más dotes defensivas como estudiante de primer año. Philon, un talentoso creador de tiros, llenó la hoja de estadísticas como el punto focal de una de las ofensivas más rápidas del baloncesto universitario, y lo hizo con divisiones de tiros de 50/40/80. Si puede volver a aprovechar algunas de las herramientas defensivas que mostró como estudiante de primer año, esto podría tener un valor real.Grado: B+

Â Â

23. Atlanta Hawks: Zuby Ejiofor | San Juan | do

Ejiofor es pequeño para un centro, pero es poderoso, fuerte y físico, con un cuerpo listo para la NBA, brazos muy largos (7-2 envergadura), alta motricidad y niveles de energía contagiosos. Es móvil y coordinado atléticamente para su tamaño y un defensor competitivo que puede enfrentarse a jugadores más grandes en el poste, ser intercambiable en el perímetro y muy activo como creador de juego con 3,3 acciones por partido (2,1 bloqueos y 1,2 robos). Es un volcador enfático cuando tiene espacio para pasar por encima del aro, pero de lo contrario puede molestarle el tamaño y la longitud de la pintura.Grado: C+

24. Los Ángeles Lakers: Cameron Carr | Baylor | SG A

(a través del comercio informado con Nueva York)

Carr definitivamente descendió un poco, pero sus rasgos físicos y sus tiros son difíciles de encontrar en este punto del draft. Carr continuó su gran temporada en Baylor con una excelente actuación en el combinado. Tiene una rara superposición de atletismo saltarín, longitud extrema (más de 7 pies de envergadura) y tiros, que es la base para altas proyecciones alcistas a largo plazo. Carr es una verdadera amenaza de tres niveles que puede ser un duro tirador desde el perímetro, una amenaza constante para levantarse y disparar en el área de media distancia y una amenaza cortante en línea recta.

Carr es uno de los pocos prospectos del perímetro en este draft que puede combinar longitud, atletismo y tiros. Todavía tiene algo que madurar, pero Carr les da a los Lakers herramientas físicas y un rango de tiro a la altura. Carece de fuerza física y es posible que no tenga una estructura preparada para la NBA, lo que podría ser inicialmente problemático en ambos extremos de la cancha.AGrado: B+

25. Dallas Mavericks: Sergio de Larrea | España | SG

(a través del comercio informado con Nueva York)

De Larrea, un gran escolta y pasador avanzado con un excelente tamaño de perímetro, tiene potencial para jugar en múltiples posiciones. Tiene un buen sentido del juego y capacidad para navegar y leer las pantallas del balón. Dicta su propio ritmo y rara vez acelera. Logró avances notables como tirador y se convirtió en un espaciador de piso confiable, aunque con un lanzamiento bastante alargado que se impulsa principalmente a través de la parte superior de su cuerpo.

De Larrea Tiene algunas limitaciones atléticas que se ven exacerbadas al jugar erguido con una flexión o flexibilidad limitada en la mecánica de su cuerpo. Le cuesta llegar hasta el aro, especialmente en media cancha. También es un rematador limitado en el tráfico. Depende de su tamaño y su coeficiente intelectual a la defensiva, pero ha tenido dificultades similares para defenderse en ese extremo de la cancha en la Euroliga.Grado: BÂ Â

26. San Antonio Spurs: Tarris Reed Jr. | Universidad de Connecticut | do

(a través de un intercambio reportado con Denver)

Reed tiene tamaño posicional, longitud, potencia, atletismo del calibre de la NBA, tal vez más habilidad boca arriba de la que se le atribuye, y cierta versatilidad defensiva y capacidad de cambio furtiva para igualar. Reed fue tan bueno como cualquier gran hombre en el Torneo de la NCAA y siguió con una sólida actuación combinada, lo que lo convierte en el mejor cinco hombres disponible en este momento. Lanzador de tiros libres inconsistente (61,7%) y aún no es un espaciador (no anotó un triple en dos temporadas en UConn), aunque con algo de toque boca arriba para desarrollar potencialmente.Grado: B

27. Celtas de Boston: Chris Cenac Jr. | Houston | FP

Cenac tiene tamaño, longitud, mensurables, atletismo, movilidad para deslizarse lateralmente y algo de habilidad en desarrollo boca arriba y potencial de tiro. Movimiento multidireccional muy fluido que es tan suave como un saltador. Fue un reboteador de gran volumen este año y respondió preguntas sobre su motor en el proceso, pero todavía tiene momentos en los que el potencial supera la producción. Defensor intercambiable que se desliza muy bien lateralmente para su tamaño. Al mismo tiempo mostró rachas de ser un reboteador de gran volumen.

La producción general de Cenac nunca ha estado a la altura de la totalidad de sus diversas herramientas, incluso cuando jugó con un motor consistentemente más alto este año en Houston. Estilo ofensivo ineficiente. Se desplaza hacia el perímetro con demasiada frecuencia para alguien que sigue siendo un tirador de tres puntos inconsistente. También tiene la costumbre de conformarse con dos jugadores difíciles alrededor del área del medio poste en lugar de presionar el aro como debería ser capaz de hacer.Grado: B

28. Redes de Brooklyn: Joshua Jefferson | Calle Iowa | FP

(a través del comercio con Minnesota)

Brooklyn mostró una clara afinidad por los pasadores de alta sensibilidad en el ciclo de draft del año pasado, y Jefferson marca esas casillas. Jefferson es un cuarteto de cuerpo fuerte que fue uno de los mejores pasadores en la zona de ataque del baloncesto universitario este año. Tiene una visión, destreza y un sentido del juego extraordinarios desde la posición de delantero. Tiene una estructura lista para la NBA y buenas métricas de jugadas defensivas. Jefferson debería ser, como mínimo, un conector valioso en el siguiente nivel.Grado: B

29. Sacramento Kings: Alex Karaban | Universidad de Connecticut | PF

(a través de un intercambio reportado con Cleveland)

Karaban, dos veces campeón nacional en UConn, es un tirador con extrema gravedad. Disparó un 53% en triples sin protección. Es un procesador del juego de gran sensación. Excelente pasador dentro del flujo de la ofensiva que hace lecturas rápidas del balón y es igualmente bueno como cortador.

Karaban será un jugador de rotación que espacia la cancha y pasa. Es un jugador de rol ideal. Longitud engañosa con una envergadura de 6 a 11 y manos suaves y naturales. Karaban no es un atleta explosivo por naturaleza en términos de explosividad vertical o rapidez lateral, por lo que depende de la perspicacia, los ángulos y la fisicalidad a la defensiva. Está un poco entre posiciones, particularmente en el lado defensivo, con 6-6.75. Es mucho más un conector, un espaciador y un tomador de decisiones que un creador dinámico. Creado para ser un jugador de rol, no un centro ofensivo. Grado B A

30. Phoenix Suns: turba de koa | Arizona | FP



(a través del comercio informado con Nueva York)

Peat jugará en la NBA durante más de 10 años. Es fuerte, tiene un cuerpo listo para la NBA y el físico, la voluntad y la capacidad para jugar a través del contacto, y una gran cantidad de intangibles competitivos.

Las acciones de Peat han caído un poco debido a las preguntas sobre sus tiros y a las críticas mixtas de algunos entrenamientos, pero su impacto en las victorias está bien documentado. Ejerce presión sobre el aro como conductor en línea recta y en giros cortos. Excelente rematador que convirtió un 67% en el aro y ahora es rápido atléticamente. La turba es mucho más alta que esto en el CBS Big Board, pero su evidente falta de tiro requerirá un ajuste específico. Peat es un no tirador cuya mecánica pareció empeorar durante el proceso previo al draft, a pesar de anotar solo siete triples (y el 62% de sus tiros libres) en la temporada.Grado: A-AÂ Â

Ronda 2

31. Knicks de Nueva York

32. Grizzlies de Memphis

33. Minnesota TimberwolvesA(a través del comercio con Brooklyn)

34. Cleveland Cavaliers (a través de un intercambio reportado con Sacramento)

35. Denver NuggetsÂ Â(a través del comercio informado con San Antonio)

36. Los Angeles Clippers

37. Trueno de la ciudad de Oklahoma

38. Los Toros de Chicago

39. Cohetes de Houston

40. Celtas de Boston

41. Calor de Miami

42. San Antonio Spurs

43. Redes de Brooklyn

44. San Antonio Spurs

45. Reyes de Sacramento

46. ​​Orlando Mágico

47. New York Knicks (a través de un intercambio reportado con Phoenix)

48. Dallas Mavericks

49. Denver Nuggets

50. Toronto Raptors

51. Wizards de Washington

52. Los Angeles Clippers

53. Cohetes de Houston

54. Guerreros del Estado Dorado

55. Knicks de Nueva York

56. Los Toros de Chicago

57. Halcones de Atlanta

58. Pelícanos de Nueva Orleans

59. Lobos de Minnesota

60. Wizards de Washington