Trump cancela la firma de proyecto de ley bipartidista de viviendas, exige disposición de identificación de votante

El presidente Donald Trump canceló el miércoles a través de Truth Social la firma programada en el Capitolio de un importante proyecto de ley de vivienda bipartidista que los líderes de ambos partidos habían celebrado como una victoria.

“La Conferencia y Firma de Noticias de Vivienda de hoy están canceladas hasta que aprobemos la urgentemente necesaria LEY SALVAR AMÉRICA, que considero una Emergencia Nacional. ¡Gracias por su atención a este asunto!” escribió Trump el miércoles, un poco más de una hora antes de que se debía firmar el proyecto de ley en el Capitolio.

El presidente tiene 10 días para firmar o vetar un proyecto de ley, lo que da poco tiempo al Congreso para aprobar la Ley Salvar América, que es ampliamente rechazada por los demócratas y los defensores de los derechos de voto, antes de que se acabe el tiempo.

Johnson, en una conferencia de prensa republicana en la Cámara el miércoles, dijo a los reporteros que la única forma probable de aprobar la Ley Salvar América en el Congreso es mediante la reconciliación presupuestaria, un proceso legislativo que permite al Senado pasar legislación controvertida a lo largo de las líneas partidarias en una cámara dividida estrechamente.

Pero existen serias preguntas sobre si un proyecto de ley electoral como la Ley Salvar América calificaría para la reconciliación bajo las reglas del Senado. Y el proceso de reconciliación puede ser largo y agotador.

“Está totalmente enfocado en la Ley Salvar América, al igual que la mayoría de los estadounidenses de sentido común”, dijo Johnson. “La única forma, creo, de lograrlo… es ponerlo en una medida de reconciliación.”

El representante French Hill, republicano de Arkansas, quien preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y lideró el proyecto de ley de vivienda en la Cámara, dijo a CNBC el miércoles: “Él escogió el día, y ahora ha decidido cambiar el día. Así que lo dejaremos hacer eso, y veremos qué decide hacer”.