Ola de calor en Europa: Francia se prepara para otro día de calor sofocante

A las 5:00 hora local, La Rochelle, en el suroeste, ya había registrado una temperatura de 29 °C, dijo el meteorólogo, y es posible que se alcance una máxima de 43 °C más tarde ese mismo día en la región.

Se pronostican máximas de 39 a 40 ° C en gran parte del oeste del país, desde París hasta Bretaña, y se espera que se mantengan iguales hasta el fin de semana.

Las temperaturas alcanzaron su punto máximo el martes, con una máxima de 44,3 °C registrada en partes de las Landas, en el suroeste.

Se espera cierto alivio del calor a partir del viernes, y se pronostica que las temperaturas descenderán gradualmente durante el fin de semana. Este cambio vendrá acompañado de tormentas eléctricas, lo que traerá riesgo de inundaciones repentinas y granizo de gran tamaño.

En declaraciones a la radio francesa, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, dijo que “estamos en el proceso de descubrir que nos hemos convertido en un país caliente”.

El calor provocó el primer gran corte de energía en el país, y alrededor de 68.000 hogares se quedaron sin electricidad en la región noroccidental de Finisterre el martes por la tarde debido a un problema con un transformador, dijeron las autoridades. No se espera que se restablezca el suministro eléctrico para todos hasta el final del miércoles como muy pronto.

En otras partes de la región de Maine y Loira, más de 150 bomberos fueron desplegados el martes para combatir un gran incendio en el bosque de Breignon, en Saint-Macaire-du-Bois. Fue controlado durante la noche, dijeron las autoridades.

Los lugares de interés de la capital francesa, París, también se han visto afectados por el clima cálido.

El museo más visitado del mundo, el Louvre, dijo que adelantaría su horario de cierre de miércoles a sábado de 18:00 a 16:00 hora local.

El Louvre afirmó que su edificio histórico “sigue siendo frágil, exterior y no está suficientemente adaptado al cambio climático”, añadiendo que “la acumulación de calor es máxima al final del día y se intensifica con el volumen de visitantes”.

En Francia, entre los que murieron en incidentes relacionados con la ola de calor se encontraba una niña de 13 años que había ido a darse un chapuzón con su familia en el río Sena en Fontaine-La Port el domingo por la noche, aunque no sabía nadar.

También se han registrado varios ahogamientos en Alemania.

Si bien España ha experimentado un calor abrasador en los últimos días, se espera que las temperaturas comiencen a bajar en la Península Ibérica el miércoles.

Pero las alertas de calor rojo siguen vigentes en partes del norte de España, con una temperatura máxima posible de 42 ° C en partes del País Vasco, dijo el meteorólogo Aemet.

Mientras tanto, en Italia, 16 capitales de provincia están ahora bajo alerta de calor rojo: Latina se agregó a la lista el miércoles, mientras que Bari se agregará el jueves, dijo la agencia de noticias italiana Ansa.