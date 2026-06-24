Trump acusa a las compañías petroleras de “aumentar” los precios del gas y pide una investigación del Departamento de Justicia

Los precios de la gasolina en Estados Unidos cayeron la semana pasada por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo, lo que supuso cierto alivio para los consumidores.

Los precios del petróleo cayeron más de un 1% el miércoles, extendiendo las pérdidas de esta semana a mínimos de cuatro meses ante señales de que más petroleros varados estaban a punto de salir del Estrecho de Ormuz.

El crudo estadounidense cerró el martes a 73,21 dólares, sólo 6,19 dólares más que el día antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Eso es una caída de más del 36% desde su pico en abril.

Mientras tanto, el precio promedio nacional de la gasolina se mantuvo en $3,93, según el rastreador AAA, en comparación con el promedio de $4,52 hace un mes. Eso es una caída de alrededor del 13%.

Pero sigue siendo mucho más alto que el precio promedio nacional hace un año, que era de 3,22 dólares, según AAA.

El aumento de los precios de la gasolina ha resultado en mayores gastos mensuales para los estadounidenses: desde menos de $20 hasta más de $300 para un conductor que llena dos veces al mes, según un análisis de NBC News de los datos del precio promedio nacional de la gasolina de AAA.

Trump buscó el martes tranquilizar a los votantes en un distrito clave de Pensilvania que los costos están bajando y que están mejor que hace dos años.

A pesar del relativo respiro en el surtidor, todavía hay incertidumbre sobre si el acuerdo interino se mantendrá y el tráfico continuará fluyendo a través de la ruta comercial clave mientras las partes continúan negociando el acuerdo final para resolver las cuestiones más espinosas, como el programa nuclear de Irán.

Estados Unidos e Irán estaban en disputa el martes sobre si Teherán había aceptado permitir inspecciones de la ONU de sus sitios nucleares.