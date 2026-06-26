Fotos: Vea la destrucción de Venezuela después de los terremotos

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Los equipos de búsqueda y rescate están sacando a los sobrevivientes de los escombros después de que dos poderosos terremotos sacudieran Venezuela anoche con menos de un minuto de diferencia.

Los terremotos fueron los más grandes ocurridos en Venezuela en más de un siglo.

El epicentro se produjo al oeste de Caracas, pero la destrucción se extendió por una de las regiones más densamente pobladas del país.

Las autoridades dicen que al menos 164 personas han muerto mientras los equipos de rescate continúan buscando entre los edificios derrumbados. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia e instó a la población a permanecer alerta ante posibles réplicas.

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