Fotos: Vea la destrucción de Venezuela después de los terremotos

Un hombre carga un colchón frente a edificios residenciales dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
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Los equipos de búsqueda y rescate están sacando a los sobrevivientes de los escombros después de que dos poderosos terremotos sacudieran Venezuela anoche con menos de un minuto de diferencia.
Los terremotos fueron los más grandes ocurridos en Venezuela en más de un siglo.
El epicentro se produjo al oeste de Caracas, pero la destrucción se extendió por una de las regiones más densamente pobladas del país.
Las autoridades dicen que al menos 164 personas han muerto mientras los equipos de rescate continúan buscando entre los edificios derrumbados. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia e instó a la población a permanecer alerta ante posibles réplicas.
La gente reacciona cerca de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas.
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La gente busca entre los escombros alrededor de un automóvil atrapado bajo los restos derrumbados de un edificio residencial tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.
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La gente pasa junto a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 25 de junio de 2026.
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La gente busca supervivientes mientras otros intentan rescatar sus pertenencias en un edificio derrumbado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.
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Residentes observan un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
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Una vista muestra el interior de un edificio de apartamentos muy dañado tras un terremoto.
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Pacientes yacen afuera de un hospital evacuado después de que fuera dañado por un terremoto en Catia La Mar, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026.
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Un hombre mira desde un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto.
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Un bombero rescata a un perro de un edificio que se derrumbó tras un terremoto.
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Los edificios dañados permanecen un día después de los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela.
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Residentes caminan entre los escombros de un edificio dañado por los terremotos del día anterior en Catia La Mar, Venezuela.
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