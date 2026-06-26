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Fotos: Vea la destrucción de Venezuela después de los terremotos

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Gabriel Sánchez
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Fotos: Vea la destrucción de Venezuela después de los terremotos

Un hombre carga un colchón frente a edificios residenciales dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Federico Parra/Getty Images


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Federico Parra/Getty Images

Los equipos de búsqueda y rescate están sacando a los sobrevivientes de los escombros después de que dos poderosos terremotos sacudieran Venezuela anoche con menos de un minuto de diferencia.

Los terremotos fueron los más grandes ocurridos en Venezuela en más de un siglo.

El epicentro se produjo al oeste de Caracas, pero la destrucción se extendió por una de las regiones más densamente pobladas del país.

Las autoridades dicen que al menos 164 personas han muerto mientras los equipos de rescate continúan buscando entre los edificios derrumbados. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia e instó a la población a permanecer alerta ante posibles réplicas.

La gente reacciona cerca de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas.

La gente reacciona cerca de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas.

Federico Parra/AFP vía Getty Images


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Federico Parra/AFP vía Getty Images

La gente busca entre los escombros alrededor de un automóvil atrapado bajo los restos derrumbados de un edificio residencial tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.

La gente busca entre los escombros alrededor de un automóvil atrapado bajo los restos derrumbados de un edificio residencial tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.

Federico Parra/AFP vía Getty Images


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Federico Parra/AFP vía Getty Images

La gente pasa junto a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 25 de junio de 2026.

La gente pasa junto a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 25 de junio de 2026.

Manuare Quintero/AFP vía Getty Images


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Manuare Quintero/AFP vía Getty Images

La gente busca supervivientes mientras otros intentan rescatar sus pertenencias en un edificio derrumbado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.

La gente busca supervivientes mientras otros intentan rescatar sus pertenencias en un edificio derrumbado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 kilómetros al noroeste de Caracas.

Federico Parra/AFP vía Getty Images


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Federico Parra/AFP vía Getty Images

Residentes observan un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Residentes observan un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Federico Parra/AFP vua Getty Images


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Federico Parra/AFP vua Getty Images

Una vista muestra el interior de un edificio de apartamentos muy dañado tras un terremoto.

Una vista muestra el interior de un edificio de apartamentos muy dañado tras un terremoto.

Federico Parra/AFP vía Getty Images


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Federico Parra/AFP vía Getty Images

Pacientes yacen afuera de un hospital evacuado después de que fuera dañado por un terremoto en Catia La Mar, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026.

Pacientes yacen afuera de un hospital evacuado después de que fuera dañado por un terremoto en Catia La Mar, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026.

Pedro Mattei/AP


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Pedro Mattei/AP

Un hombre mira desde un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto.

Un hombre mira desde un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto.

Federico Parra/AFP vía Getty Images


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Federico Parra/AFP vía Getty Images

Un bombero rescata a un perro de un edificio que se derrumbó tras un terremoto.

Un bombero rescata a un perro de un edificio que se derrumbó tras un terremoto.

Pedro Mattei/AP


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Pedro Mattei/AP

Los edificios dañados permanecen un día después de los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela.

Los edificios dañados permanecen un día después de los terremotos que azotaron La Guaira, Venezuela.

Juan Pablo Arraez/AP


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Juan Pablo Arraez/AP

Residentes caminan entre los escombros de un edificio dañado por los terremotos del día anterior en Catia La Mar, Venezuela.

Residentes caminan entre los escombros de un edificio dañado por los terremotos del día anterior en Catia La Mar, Venezuela.

Pedro Mattei/AP


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Pedro Mattei/AP

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