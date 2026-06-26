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Auston Trusty: “Solo fue una derrota desafortunada, pero sigo adelante”

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Gabriel Sánchez
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Auston Trusty: “Solo fue una derrota desafortunada, pero sigo adelante”

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Auston Trusty asegurÃ³ que la derrota frente a TurquÃ­a fue un tropiezo del que el equipo aprenderÃ¡. El defensor destacÃ³ que Estados Unidos debe seguir adelante tras avanzar como lÃ­der de grupo a la siguiente ronda.26 de junio de 2026

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