Nunca has visto esto antes: Phils anotó el HR de la ventaja en el noveno lugar por tercer juego consecutivo

WASHINGTON – Gracias a un ex héroe de los Nacionales, los Filis representaron el mismo guión nuevamente el jueves por la noche con otra dramática remontada por 10-5 sobre Washington en el Nationals Park.
En la parte alta de la novena, Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras en el campo opuesto – su 18º de la temporada – ante el relevista de los Nacionales Gus Varland para romper un empate 5-5, y los Filis completaron su tercer espectáculo de fuegos artificiales consecutivos en la novena entrada en la capital de la nación.
Los Filis son el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón de la ventaja en la novena entrada de tres juegos consecutivos, según Elias Sports Bureau.
El jueves, fue el turno de Harper de hacer daño, eliminando al equipo que lo eligió con la primera selección global del Draft de la MLB de 2010.
“No le tiene miedo al escenario, eso es seguro”, dijo el gerente interino Don Mattingly. “Ha estado en esto toda su vida. No creo que el escenario le moleste. Creo que probablemente lo motiva cuando la gente se le acerca. Probablemente es algo de lo que se alimenta un poco”.
“Era terco en cuanto a un acercamiento, a un plan”, dijo el manager de los Nacionales, Blake Butera. “No persiguió. Intentamos sacarlo de la zona allí, pero no va a hacer eso. Cuando recibió un lanzamiento en la zona, se mantuvo y se fue en dirección contraria y bateó la pelota muy bien”.
Los fanáticos en los asientos del jardín derecho corearon a Harper y los Filis la mayor parte de la noche. Después de que Harper conectó el jonrón que rompió el juego, hizo un gesto hacia el ruidoso contingente en el piso superior.
“Sí, obviamente, el dedo anular”, dijo Harper. “Asegúrate de que esté ahí. Obviamente, todos escucharon”. [the fans chant]. Lo escuchamos la otra noche. Le están haciendo lo mismo a Trea. [Turner]lo cual es una locura porque probablemente deberían conocer un poco la historia de cómo él ganó una Serie Mundial aquí.
â€”Es parte de ello. Me encanta venir aquí y jugar aquí. Estoy muy familiarizado con el estadio y me encanta batear aquí. He pegado algunos jonrones importantes aquí y también he tenido algunos turnos al bate importantes. Me encanta jugar aquí. Definitivamente es un lugar familiar para mí.”
Un jonrón de dos carreras de Brandon Marsh inició la remontada en el sexto. Terminó de 17-9 (.529) en la serie de cuatro juegos, con un doble, tres jonrones, seis carreras anotadas y seis carreras impulsadas.
Marsh sabe que Harper estaba motivado porque los fanáticos perseguían a los Filis.
“Siento que todos escucharon, ya sabes, lo que ese grupo de tipos decía allí arriba”, dijo Marsh. “Siento que Harp recibe mucha presión solo por ser quien es y lo bueno que es. Siento que eso viene de ser uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado”.
â€œÉl que vino a por nosotros en ese momento fue… No sé la palabra para describirlo. Los muchachos lo necesitaban y él nos ayudó en otra loca novena entrada”.
Los Filis perdían 5-0 después de cinco entradas en una rara noche difícil para el abridor Cristopher Sánchez.
“Fallé un par de lanzamientos y me atraparon”, dijo Sánchez a través del intérprete Diego D’Aniello. “Pero fuera de eso, creo que me sentí muy bien hoy. Todo estuvo bien. Fallé un par de lanzamientos en la primera entrada y me castigaron por ello”.
Luego la ofensiva volvió a funcionar.
El candente Marsh conectó su duodécimo jonrón de la temporada ante el abridor de los Nacionales, Cade Cavalli, para reducir el déficit a 5-2.
En el séptimo, los Filis aprovecharon cuatro bases por bolas de los relevistas de los Nacionales Mitchell Parker y Clayton Beeter para anotar tres y empatar el marcador 5-5.
Los Filis mejoraron a 45-36 mientras apuntan a los Bravos, que están en primer lugar, alcanzando un récord de 19-9 desde el 25 de mayo. También han dominado a los Nacionales las últimas cinco temporadas, con marca de 53-20 desde el 29 de julio de 2021, superando a los Nacionales 458-303 (diferencial de carreras de +155).
“He tenido algunos clubes que han podido hacer esto”, dijo Mattingly. “Este pequeño tramo de estos juegos ha sido un poco loco. Llegas al noveno y piensas: ‘Bueno, ¿cuántas veces puede suceder?’ Entonces Brandon nos pone en marcha y luego avanzamos”.