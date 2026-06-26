La Corte Suprema permite a Trump poner fin al estatus de protección para los migrantes haitianos y sirios

Los beneficiarios del TPS pueden vivir y trabajar legalmente en los EE. UU. por hasta 18 meses, sujeto a extensiones. Durante este período, las autoridades no pueden expulsarlos ni detenerlos en función de su estatus migratorio.

Estados Unidos otorgó TPS por primera vez a los haitianos después de un gran terremoto en 2010 y a los sirios después de que su país cayera en una guerra civil en 2012.

Es probable que la decisión del jueves también tenga implicaciones para los titulares de TPS de otros países.

En su fallo, el juez Samuel Alito escribió que la ley que rige el TPS claramente impide que los tribunales revisen las decisiones gubernamentales.

El juez Alito también dijo que era poco probable que los inmigrantes haitianos que demandaron demostraran que las acciones de la administración eran racialmente discriminatorias y violaban los derechos de igual protección de la Constitución estadounidense bajo la Quinta Enmienda.

Los tres jueces liberales del tribunal superior no estuvieron de acuerdo.

La jueza Elena Kagan dijo que la decisión del gobierno de eliminar estas protecciones tenía motivaciones raciales.

“Las declaraciones claramente proclaman, tanto en sus matices como en sus matices raciales, que la raza entró en la determinación del presidente de expulsar a los haitianos de este país”, dijo.

La administración Trump acogió con satisfacción el fallo.

“La T de TPS significa TEMPORAL, pero muchas de estas designaciones se convirtieron en amnistía de facto”, dijo en X después del fallo James Percival, asesor general del Departamento de Seguridad Nacional.

“Esta es una victoria para el estado de derecho y el sentido común”.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump amplificó los rumores falsos sobre los inmigrantes haitianos, incluido el de que estaban secuestrando y comiendo mascotas domésticas.

Con este fallo, el tribunal ha despejado el camino para que la administración Trump elimine las protecciones legales para los beneficiarios del TPS, lo que significa que podrían enfrentar la deportación.

“La decisión de hoy pone en riesgo a cientos de miles de personas”, dijo Jill Habig, directora ejecutiva y fundadora de Public Rights Project, que presentó escritos amicus curiae en nombre de 47 gobiernos y líderes locales, instando a la Corte Suprema a preservar el TPS para los inmigrantes haitianos.

Las consecuencias locales del fallo resultarán en una crisis comunitaria, afirmó.

“Las familias quedarán separadas, las economías locales se verán afectadas y la gente se verá obligada a regresar a países sumidos en la violencia, la inestabilidad y el colapso humanitario”, afirmó Habig. “El costo humano se sentirá en todo Estados Unidos”.