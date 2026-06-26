El rey Carlos no vivirá en el Palacio de Buckingham, revela impuestos

El rey Carlos III no vivirá en el Palacio de Buckingham después de que finalice su programa de remodelación de 10 años el próximo año, dijeron funcionarios reales el jueves.

En cambio, el rey y la reina Camilla seguirán viviendo en Clarence House, su antigua casa cercana en Londres.

James Chalmers, tesorero del rey y guardián del tesoro privado, dijo que el Palacio de Buckingham seguiría siendo el lugar principal para funciones ceremoniales y oficiales, incluida la recepción de dignatarios extranjeros.

“Es y seguirá siendo el cuartel general de la monarquía, la joya de la corona de nuestros edificios nacionales”, dijo Chalmers a los periodistas.

El Palacio de Buckingham seguiría siendo el lugar principal para funciones ceremoniales y oficiales, dicen funcionarios reales [FILE: May 6, 2023] Imagen: LEÓN NEAL/AFP

Palacio de Buckingham: el centro de la monarquía británica durante casi 200 años

El Palacio de Buckingham ha sido la residencia principal del monarca británico en Londres durante casi dos siglos, desde que la reina Victoria se convirtió en soberana en 1837.

El edificio de 775 habitaciones no sólo sirvió como residencia oficial del monarca, sino que también proporcionó espacio de oficinas para la burocracia real y albergó lujosas cenas de estado para líderes extranjeros visitantes.

El palacio se encuentra actualmente en una importante renovación.

Las obras comenzaron en 2017 y se espera que concluyan el próximo año, con un costo total proyectado de 369 millones de libras (428,2 millones de euros, 486,7 millones de dólares).

El proyecto incluye la sustitución del cableado eléctrico, las tuberías y la calefacción envejecidos.

Unas 700.000 personas visitan el edificio cada año. Habrá mayor acceso del público, dijo el funcionario, sin brindar detalles.

Charles publica declaración de impuestos

El jueves, Carlos también dio a conocer al público los detalles de sus impuestos personales pagados al gobierno, siendo la primera vez que lo hace desde que se convirtió en monarca en 2022.

Los funcionarios revelaron que el rey pagó 12,9 millones de libras en impuestos en 2024/25.

La cifra sitúa al rey entre los 100 principales contribuyentes de Gran Bretaña.

Por ley, el rey británico no está obligado a pagar impuestos sobre la renta, las plusvalías ni el impuesto sobre sucesiones.

Pero Carlos, como hizo su madre, la reina Isabel II, después de 1993, lo ha hecho voluntariamente sin revelar las cantidades.

Ingresos privados por valor de millones

El monarca británico recibe dinero del gobierno, conocido como Subvención Soberana, para pagar el personal, los palacios reales y los viajes.

Pero Carlos, como todos los monarcas desde 1399, también recibe millones de libras en ingresos privados de la vasta propiedad del Ducado de Lancaster, así como de sus otras inversiones.

Mientras tanto, el príncipe Guillermo, heredero al trono, pagó 7,76 millones de libras en impuestos en 2024/25.

Los anuncios se producen cuando la reputación de la familia real recibió un duro golpe después de meses de titulares vergonzosos sobre los vínculos entre el ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Editado por: Sean Sinico