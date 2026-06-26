Las acciones de IA en caída señalan otro día de turbulencia para las empresas tecnológicas.

El viernes, las acciones tecnológicas se vendieron a la baja debido a las crecientes preocupaciones sobre el coste creciente de la infraestructura de inteligencia artificial.

SoftBank Group, que cayó más del 12%, lideró las pérdidas en la región después de que el Nasdaq Composite cayera por cuarta sesión consecutiva durante la noche. El índice tecnológico cayó un 0,46% a raíz de la caída del 6% en Apple que eclipsó las ganancias mejores de lo esperado de Micron. El conglomerado japonés podría seguir bajo presión después de que su diseñador de chips Arm Holdings cayera un 3,2% durante la noche, bajo el rendimiento del sector de semiconductores en general mientras las acciones relacionadas con la IA repuntaban fuertemente.

Andrew Jackson, estratega de acciones en Ortus Advisors, afirmó que el entusiasmo de los inversores por SoftBank también podría estar limitado por informes de que OpenAI podría retrasar su oferta pública inicial hasta el próximo año al tener dificultades para conseguir demanda con una valoración de $1 billón. El nuevo acuerdo de chips de centro de datos de AI de Qualcomm con Meta es, en última instancia, positivo para Arm a través de pagos de regalías, agregó Jackson. Sin embargo, Arm también enfrenta una creciente competencia a medida que Qualcomm se expande de manera más agresiva en el mercado de unidades de procesamiento central.

La debilidad también se extendió al sector de semiconductores de Asia. SK Hynix de Corea del Sur cayó más del 8%, mientras que Samsung Electronics perdió alrededor del 9%. La empresa de inversión centrada en tecnología SK Square bajó un 9.43%, mientras que LG Electronics cayó un 3,5%.

En Europa, las principales acciones de chips también estaban a la baja al abrirse el mercado. ASML bajó un 0.83%, Infineon cayó un 2.96%, ASM International bajó un 3.67%, ST Microelectronics perdió un 2.95% y Be Semiconductor bajó un 3.25%.

En Wall Street, Apple lideró las caídas después de anunciar aumentos de precios para sus productos MacBook e iPad, citando mayores costos de componentes, incluidos chips. Esto ha avivado preocupaciones de que los precios de los semiconductores en ascenso finalmente puedan presionar los márgenes de las principales empresas de tecnología.

Microsoft cayó un 3.5% después de aumentar los precios de las consolas Xbox, mientras que Alphabet y Meta Platforms también declinaron.