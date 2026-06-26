Calificaciones de jugadores de USMNT: Turner obtiene 3/10 en EE. UU. co…

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Parecía que el equipo nacional masculino de fútbol de Estados Unidos iba a pasar por la fase de grupos de la Copa del Mundo sin perder, hasta que el gol de último minuto de Kaan Ayhan envió a los estadounidenses a una derrota por 3-2 el jueves contra Turquía en el estadio SoFi de Inglewood, California.

La victoria de EE. UU. en sus dos primeros partidos para comenzar el torneo y asegurar el primer puesto en el Grupo D significaba que el entrenador Mauricio Pochettino podía dar descanso a la mayoría de su XI titular y evaluar cómo se desempeñaba el resto de su alineación. Los primeros resultados fueron positivos, con goles de Auston Trusty y Sebastian Berhalter, pero finalmente Estados Unidos no pudo detener los goles de Turquía.

Aquí un vistazo a lo que sucedió, cómo se desarrolló y lo que significa mientras Estados Unidos se dirige a la ronda eliminatoria.

Clasificación del entrenador (de 10)

Mauricio Pochettino, 6 – Ganar un mayor entendimiento de su profundidad fue lo más importante para Pochettino y su equipo de lo que aprendieron del partido contra Turquía. Lo que vieron fueron jugadores en los que saben que pueden confiar cuando llegue el momento de hacer un cambio, mientras que otros parecían presentarles más preguntas que respuestas. Un empate parecía un resultado justo hasta que esa desorganización al final envió a Estados Unidos a su primera derrota.

Calificaciones de los jugadores de la USMNT (1-10; 10 = el mejor, 5 = promedio)

GK Matt Turner, 3 – Se podría argumentar que salió demasiado temprano en el gol de Arda Güler para cerrar el ángulo antes de ser vencido igualmente. Lo que tampoco ayudó a Turner es que, al igual que otros, pareció quedarse congelado en respuesta al gol de la ventaja de Orkun Kökçü. Pero Turner fue consistente al detener los centros antes del gol tardío.

RB Joe Scally, 4 – Ver las contribuciones que Alex Freeman y Sergiño Dest han hecho desde el lado derecho en los dos partidos anteriores de los estadounidenses contrastaba con Scally, que estuvo mucho más silencioso en esa área. También fue sorprendido fuera de posición y luego vencido en el gol de Kökçü que le dio a Turquía una ventaja de 2-1.

CB Miles Robinson, 5 – Robinson tuvo algunas despejes durante ese tramo cuando Turquía encontró confianza en su ataque después del segundo gol. Pero al mismo tiempo, también fue parte del grupo de personas que quedaron fuera de posición en ese gol, y sería una experiencia similar en el gol ganador de Ayhan.

CB Mark McKenzie, 3 – McKenzie tuvo una de las noches más desafiantes de cualquier jugador. McKenzie parecía vulnerable en el gol de Güler que permitió a Turquía empatar el marcador en el minuto 10 antes de ser sorprendido en el segundo gol. Y al igual que algunos miembros de la línea defensiva de EE. UU., también quedó vulnerable en el gol ganador.

LB Auston Trusty, 5 – La noche de Trusty comenzó fuerte cuando estuvo en el extremo lejano del gol al marcar el gol inicial de un córner que permitió a EE. UU. tomar la delantera en los primeros dos minutos. Pero también tuvo momentos desafiantes como situaciones uno a uno contra Güler y pérdidas de balón que llevaron a contraataques.

CM Weston McKennie, 5 – McKennie casi tuvo el primer gol en ese córner antes de que el balón llegara a Trusty. En general, McKennie fue una presencia que encontraba formas de entrar en espacios con el objetivo de controlar el ritmo para un equipo que luchaba por encontrar consistencia ya sea con el balón o lejos de él.

CM Sebastian Berhalter, 7 – Berhalter tuvo la actuación más destacada de todos en el XI titular. Su primer córner que condujo a un gol fue parte de un flujo constante de entregas al área que casi llevó a un segundo gol en la primera mitad. Los estadounidenses luego empatarían gracias a él al lanzar un disparo desde larga distancia que encontró un hueco.

CM Giovanni Reyna, 4 – Reyna tuvo algunos momentos clave al principio cuando provocó una falta y tuvo un buen intercambio en la zona de Turquía que llevó a una pérdida de balón y un contraataque que vio a EE. UU. conceder un córner.

RW Brenden Aaronson, 4 – Aaronson facilitó ataques e incluso ganó un córner en los primeros 30 minutos, pero también tuvo momentos en los que luchaba por encontrar su lugar. Un ejemplo ocurrió en el minuto 71 cuando tuvo el balón en el borde del área antes de perder la posesión.

LW Timothy Weah, 5 – Weah también tuvo una noche mixta. Estaba dispuesto a correr y estaba en el extremo receptor de esos balones largos mientras EE. UU. intentaba explorar la zona de Turquía. Sin embargo, la velocidad de Weah jugó en su contra en ocasiones cuando fue señalado por fuera de juego antes de ser sustituido antes de la hora.

ST Ricardo Pepi, 5 – Pepi parecía un poco más visible jugando en el centro contra Turquía en comparación con cuando estuvo en el ala contra Australia. Tuvo sus momentos cuando se internaba en el centro del campo para brindar apoyo y también tuvo oportunidades potenciales en el área que no se concretaron.

Sustitutos (jugadores introducidos después de los 70 minutos = sin calificación)

LW Christian Pulisic (Weah, 76′), 7 – Cualquier pregunta potencial sobre su estado físico después de perderse el partido contra Australia debido a una lesión fue respondida instantáneamente. Pulisic proporcionó la amenaza constante que EE. UU. estaba luchando por encontrar. Tuvo momentos como cuando superó a Zeki Celik antes de lanzar un disparo a portería junto con otro que pasó justo por el poste de Ugurcan Çakir en el minuto 77.

CM Sergiño Dest (Reyna, 77′), NR – Pulisic operando en el lado izquierdo y medio a veces significaba que era un poco más tranquilo para Dest cuando se trataba de las secuencias ofensivas.

RW Alejandro Zendejas (Aaronson, 77′), NR – Hubo un balón que tuvo en el área al final de la segunda mitad que le dio a EE. UU. la oportunidad de amenazar.

RB Alex Freeman (Scally 77′), NR – Su ingreso al partido brindó más estabilidad defensiva cuando los ataques vinieron por la derecha hasta que formó parte del grupo de defensores que quedaron indefensos en el salvo ganador de Turquía.

CM Malik Tillman (McKennie 86′), NR – Tillman sustituyó a su compañero habitual del mediocampo al darle a EE. UU. una presencia de área a área que ayudó a cerrar el partido.