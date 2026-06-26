Noticias de transferencias del Arsenal: el club explora movimientos para Bruno Guimaraes y Sandro Tonali del Newcastle

Arsenal han mantenido conversaciones exploratorias sobre posibles medidas para Newcastle pareja Bruno Guimaraes y Sandro Tonali.

Los Gunners quieren añadir un nuevo mediocampista central a su plantilla este verano y están evaluando numerosas opciones, con Guimaraes y Tonali entre los jugadores que el club ha explorado activamente.

Tal como están las cosas, se entiende que el Arsenal sólo quiere un mediocampista central destacado, y Alex Scott del Bournemouth y Ayyoub Bouaddi del Lille son otras opciones que se están considerando.

Se han llevado a cabo conversaciones con el equipo de Guimaraes para descubrir las condiciones de un posible acuerdo para el jugador de 28 años, mientras que ha habido conversaciones similares con los representantes de Tonali.

Se entiende que Newcastle aún no ha tenido un acercamiento por parte del Arsenal.

El club ya ha rechazado una oferta de alrededor de £80 millones del Tottenham Hotspur por Tonali y no quiere perder a Guimaraes, el capitán y talismán del equipo.

Guimaraes, a quien le quedan dos años de contrato, se ha centrado en sus esfuerzos con Brasil en el Mundial, donde su equipo se enfrentará a Japón en los dieciseisavos de final.

Como informó anteriormente BBC Sport, Newcastle está en una posición sólida para cobrar una tarifa mayor, cercana a los £ 100 millones, para Tonali, ya que el Manchester City también monitorea los desarrollos.

El internacional italiano tiene contrato efectivo hasta 2030 después de firmar un nuevo contrato durante su prohibición de apostar de 10 meses para devolver la fe que el club mostró en él.

El actual mercado de fichajes también podría funcionar a favor de Newcastle, si se produce una guerra de ofertas, dadas las valoraciones de los mediocampistas en otros lugares.

El Manchester City ha llegado a un acuerdo con Nottingham Forest para fichar al inglés Elliot Anderson por una cifra récord del club de £116 millones, mientras que el West Ham quiere hasta £80 millones por Mateus Fernandes, de 21 años.

Dado que Guimaraes cumplió 29 años en noviembre y Tonali cumplió 26 en mayo, es probable que la edad de ambos jugadores surja como un factor clave en cuánto estaría dispuesto a pagar el Arsenal.

Pero las fuentes han indicado que los Gunners también han expresado un firme interés en Scott, de 22 años, quien actualmente tiene interés del Manchester United y el Chelsea.

También se han evaluado internamente los méritos de los ataques del internacional marroquí Bouaddi y de Fernandes del West Ham, que también es un objetivo clave para el Tottenham.

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, es conocido por trabajar en numerosos acuerdos simultáneamente antes de tomar una decisión final sobre cuál ejecutar.

La llegada de otro centrocampista central supondrá la venta de un jugador actual en la misma posición, siendo el danés Christian Norgaard, de 32 años, alguien por el que el club escuchará ofertas.

También podría poner en duda el papel de Martín Zubimendi como titular habitual en el once inicial de Mikel Arteta la próxima temporada.