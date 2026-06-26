Los diez grandes deportes femeninos están pasando por su momento. ¿Qué está haciendo la liga para capitalizar?

Lisa Bluder tenía una audiencia cautivada y quería dejar claro un punto.

En el suelo del Carver-Hawkeye Arena estaba su ex jugadora Caitlin Clark, presente para ver cómo izaban su camiseta número 22 de Iowa hasta las vigas, apropiadamente el 2 de febrero (o “2-2”) de 2025. A unos metros de distancia estaba sentado el equipo de baloncesto femenino de la USC, incluida la superestrella en ciernes JuJu Watkins. Las entradas en el mercado secundario habían alcanzado los 650 dólares para los anuncios en las secciones de nosebleed, y más de 1,1 millones de personas lo vieron desde casa.

Bluder, la entrenadora con más victorias en la historia del baloncesto femenino de los Diez Grandes que se retiró después de llevar a Iowa a juegos consecutivos por el título nacional, miró a Clark y le dijo a la multitud por qué era prudente que las cadenas y las empresas invirtieran en deportes femeninos.

“No sólo es lo correcto”, dijo Bluder, “sino que es lo más inteligente”.

El baloncesto femenino ganó popularidad cuando Clark estableció el récord de puntuación de la NCAA en Iowa. En los dos años transcurridos desde que Clark se fue a la WNBA, el Big Ten ha mantenido su impulso y ha ampliado su alcance, y los ratings de televisión y la asistencia se mantienen fuertes. Mientras que otras ligas han reflejado ese crecimiento (particularmente la SEC), el enfoque y la voluntad de cambio de las Diez Grandes las mantienen a la vanguardia, y para aquellos directamente involucrados, la ascensión sirve como un punto de partida, no como un destino.

“Es un momento realmente especial”, dijo la entrenadora de baloncesto femenino de UCLA, Cori Close, “pero sin visión, la gente muere”. Ninguno de nosotros quiere que esto sea un momento; queremos que sea un movimiento que siga creciendo y que sea sostenible. Necesitamos estrategia, visión, trabajo en equipo y quiero que los Diez Grandes lideren el camino en eso”.

En la oficina de Big Ten, capitalizar significa remodelar el inventario de la liga y crear eventos especiales que coloquen sus mejores programas, entornos y atletas estrella en ventanas televisivas clave. Se trata de tomar lo que era un buen producto y hacerlo excelente.

“El crecimiento ha sido increíble”, dijo la entrenadora de baloncesto femenino de la USC, Lindsay Gottlieb. “Simplemente seguir valorando el baloncesto femenino como la entidad y la fuerza que somos, sin poner nunca límites a lo que estas mujeres son capaces de hacer, sin poner límites a su valor para una universidad, su valor para las estaciones de televisión”.

El crecimiento no es exclusivo de un solo deporte. Desde el año escolar 2021-22, las calificaciones de baloncesto femenino han aumentado un 38 por ciento y el voleibol femenino han aumentado un 37 por ciento en Big Ten Network. El fútbol (62 por ciento), la gimnasia (39 por ciento) y el sóftbol (27 por ciento) siguen una tendencia similar. La liga ha agregado cobertura de eventos y funciones en BTN, incluidos programas destacados semanales y segmentos diarios. En un período de cuatro años, el número total de eventos deportivos femeninos en vivo mostrados en BTN aumentó un 24 por ciento, de 196 en 2021-22 a 243 en 2025-26.

“Creo que se ha demostrado en el baloncesto femenino, en los deportes femeninos, la gente lo verá si te lo pones”, dijo la entrenadora de baloncesto femenino de Maryland, Brenda Frese.

El pico del voleibol

Al voleibol femenino le ha faltado una superestrella como Caitlin Clark, pero quizás ningún deporte haya disfrutado de un crecimiento más orgánico. El Torneo de la NCAA del otoño pasado transmitido por ABC/ESPN fue el más visto de la historia, y cuatro partidos superaron el millón de espectadores. Y en ningún lugar el deporte obtiene más apoyo que en Nebraska.

Durante una década, el voleibol de Nebraska fue el único equipo femenino de la conferencia en cualquier deporte que generó ganancias anuales. En 2023, los Huskers trasladaron un partido en casa al estadio de fútbol y establecieron un récord mundial de asistencia a los deportes femeninos al atraer a 92.003 aficionados. Nebraska se agota en casa y regularmente en la carretera.

“Viste lo que el partido del Memorial Stadium hizo por el voleibol”, dijo el entrenador de Nebraska, Dani Busboom Kelly, quien entrenaba en Louisville en ese momento. “Hay personas en todo el mundo que comenzaron a darse cuenta cuando vieron ese evento”.

BTN ha aumentado sus transmisiones totales de voleibol en un 44 por ciento en un período de cuatro años, y 1,66 millones vieron a Minnesota jugar contra Wisconsin en Fox después de un partido de fútbol americano entre Vikings y Packers en 2024.

Para Grace McNamara, directora senior de administración televisiva de los Diez Grandes que supervisa el voleibol, la confluencia de interés y destreza ha dado lugar a conversaciones de amplio alcance sobre cómo aumentar la visibilidad.

“(El comisionado de los Diez Grandes, Tony Petitti) realmente ha presionado a nuestro personal y a las escuelas para que creen más eventos de este tipo que somos propietarios, operamos y controlamos como conferencia”, dijo McNamara.

Este año, esos esfuerzos se unieron para crear un torneo de conferencia de postemporada. Los funcionarios del Big Ten y los entrenadores de voleibol habían discutido regularmente los méritos de unirse a la SEC como una conferencia de poder con un torneo de postemporada, pero las conversaciones siempre terminaban en un punto muerto. Después de algunos cambios en las filas de los entrenadores de la liga, McNamara se acercó al grupo después de la temporada 2025 con un plan para comenzar un torneo de postemporada en 2027, completo con un análisis de cinco años de cómo un torneo impactaría a los equipos en función de métricas competitivas.

“No puedo pensar en un tema que haya sido más debatido”, dijo McNamara. “Así que fue gracioso que los entrenadores, algunos de los cuales originalmente estaban en contra, inmediatamente este año dijeran: ‘Está bien, hagámoslo en el 26 si ustedes pueden resolverlo'”.

La aprobación de los entrenadores hizo que la liga se pusiera un poco nerviosa. Para adaptarse al formato de 15 equipos, pero no suponer una carga para los equipos que se dirigen poco después al Torneo de la NCAA, la liga redujo su calendario de temporada regular de 20 partidos a un verdadero round-robin de 17. El torneo concluye el miércoles antes del Día de Acción de Gracias, y es probable que Fox transmita el campeonato, que se lleva a cabo en Fishers, Indiana.

El torneo es sólo un cambio para la próxima temporada que generará un mayor interés en el voleibol. Los Diez Grandes y la SEC también acordaron un desafío cruzado de 30 partidos, transmitido por los socios de derechos de medios de las ligas e involucrando a los 34 equipos, que concluirá con dos partidos en el Wrigley Field de Chicago el domingo 6 de septiembre, transmitidos por Fox. Nebraska jugará contra el ex rival de la conferencia Missouri, y el campeón de la NCAA de 2024, Penn State, se enfrentará al subcampeón de 2025, Kentucky.

Busboom Kelly inicialmente pensó que jugar en Wrigley era arriesgado debido al clima, pero “es una forma realmente única y divertida de mostrar nuestro deporte”.

“Habrá mucha gente viendo eso, y creo que eso es lo que quieren los Diez Grandes y lo que nuestro deporte necesita”, dijo Busboom Kelly. “El crecimiento ha sido exponencial y rápido, y hace cinco años veíamos que no teníamos estas oportunidades. Ahora hay varios juegos en las grandes cadenas, ya sea ABC, NBC o Fox. Tampoco es sólo un programa”.

El baloncesto ‘más saludable que nunca’

UCLA terminó 37-1, superó a Carolina del Sur por 28 puntos para reclamar el primer campeonato nacional de baloncesto femenino de la escuela y estableció un récord con cinco selecciones de primera ronda de la WNBA. Close tiene muchas razones para celebrar, pero también está pensando en una perspectiva más amplia.

“Tenemos toda esta popularidad”, dijo Close. “La audiencia ha aumentado, la participación ha aumentado, el dinero NIL ha aumentado, la popularidad de la WNBA ha aumentado. ¿Cómo monetizamos eso? ¿Cómo logramos que los patrocinadores corporativos se den cuenta de que el baloncesto femenino es una de las mejores inversiones que podemos hacer?

Algunas de esas respuestas ya han llegado. Este año, Ally Financial cumplió su promesa de lograr un equilibrio de inversión publicitaria de 50-50 entre los deportes masculinos y femeninos. Atletas como Clark y Watkins han aparecido en campañas publicitarias nacionales de State Farm y otros.

Según la audiencia, los deportes femeninos parecen una inversión segura. El promedio de audiencia por partido de ESPN para el Torneo de la NCAA fue el mejor en 17 años, y 9,9 millones sintonizaron la final entre UCLA y Carolina del Sur. Los ratings de la temporada regular de Fox fueron los segundos más altos en la historia de la cadena, y los de FS1 fueron los mejores en la historia de la cadena.

La asistencia a los 18 programas de baloncesto femenino de los Diez Grandes ha aumentado colectivamente un 72 por ciento en los últimos cuatro años.

“El estado del baloncesto femenino, donde se encuentra ahora, es tan saludable como siempre, en términos de asistencia, en términos de audiencia, en términos de cobertura mediática, en términos de inversión”, dijo Megan Kahn, vicepresidenta de baloncesto femenino del Big Ten.

Dado que la mayoría de los campus hacen malabares con horarios de estadios abarrotados, posicionar los programas de baloncesto femenino para asegurar el centro de atención debe ser intencional.

“Son semanas y semanas y semanas de planificación y mapeo estratégico para intentar posicionar los enfrentamientos de la más alta calidad en esas ventanas de televisión de primer nivel”, dijo Kahn. â€œY tambiÃ©n tratamos de asegurarnos de que se vea bien en la televisiÃ³n, ¿verdad? No quiero poner un partido en la televisión con el estadio medio vacío”.

Kahn ha visto el mayor aumento en el interés cuando se trata de juegos fuera de conferencia. Este año, Maryland abrirá la temporada en París contra Carolina del Sur. Iowa ha programado una serie de dos juegos contra UConn. Otros juegos en sitios neutrales que nunca llegaron a la televisión ahora resultan en tarifas de aparición para las escuelas, ingresos NIL para los atletas y cadenas que luchan por los derechos.

“Los primeros dos años (estuve aquí), a la gente simplemente no le importaba”, dijo Kahn, quien se unió al Big Ten en 2021. “Ahora, es totalmente diferente”.

El efecto superestrella

Watkins se perdió la temporada pasada con un ligamento cruzado anterior desgarrado, pero eso no impidió que los fanáticos acudieran en masa a ella en los estadios opuestos. La gente se extendía hasta la cima del Crisler Arena de Michigan en busca de su autógrafo, dijo Gottlieb.

“Los deportes femeninos están impulsados ​​por el poder de las estrellas, y verlo en tiempo real es bastante impresionante”, dijo Gottlieb. “Soy muy consciente de la oportunidad y de dónde nos encontramos en ese panorama, y ​​queremos impulsar todo lo que podamos, no sólo para nuestro programa, sino para todo el deporte”.

“Aunque soy su rival, lo celebraré porque es bueno para nuestro deporte”, dijo Close. “Esto traerá exactamente lo que hizo Caitlin”.

En muchos campus, las atletas tienen más seguidores en las redes sociales que los atletas masculinos, lo que les ha permitido promocionarse a sí mismas, a sus deportes y a sus socios comerciales de manera estratégica. La gimnasta olímpica de UCLA, Jordan Chiles, llenó muchos estadios y el equipo de gimnasia femenina de Minnesota se convirtió en el favorito nacional con una aparición en la Final Four. La toletera de UCLA Megan Grant y Jordy Frahm de Nebraska se convirtieron en atletas imperdibles mientras lideraban a sus equipos de softbol a la Serie Mundial Universitaria Femenina.

Kylie Feuerbach, ex guardia titular en Iowa que fue compañera de cuarto de Clark durante tres temporadas, firmó un acuerdo de varios años para promover a los Medias Blancas de Chicago. Vistió ropa de los White Sox en Iowa City y la mostró en las redes sociales, donde tiene más de 120.000 seguidores.

“Hay muchísimas oportunidades que se abren gracias a estos acuerdos NIL”, dijo.

“Es bastante sorprendente que nuestras mujeres que practican deportes no sólo puedan obtener audiencia, sino que también podamos monetizar gracias a nuestro talento”, dijo Busboom Kelly. “No creo que la gente pensara que eso sucedería tan rápido como ha sucedido, y es bastante increíble”.

Close dijo que ha llevado a un “compromiso creativo” y necesita obligar a los titulares de derechos multimedia de las escuelas a adaptarse en la promoción de los deportes femeninos.

“No queremos ser una casilla del Título IX marcada”, dijo Close. “Queremos ser una inversión que valga la pena y en la que valga la pena invertir”.

La oficina de la liga, UCLA y USC han discutido la posibilidad de organizar un evento de baloncesto en el estadio SoFi, pero los detalles aún son inciertos. ¿Debería ser un evento exclusivo de la liga o involucrar a oponentes que no pertenecen a la conferencia? ¿Debería incluir equipos de baloncesto masculino o estrictamente femenino?

“Sólo tenemos que esperar a que se alineen un par de cosas”, dijo Kahn.

El torneo de baloncesto femenino se dirige a Las Vegas este año, y Kahn dijo que “hay un par de cosas más a nivel global sucediendo”. La USC ha discutido oportunidades de programación a lo largo de la Cuenca del Pacífico, dijo Gottlieb.

Close propuso colocar una cancha en medio del patio de UCLA para un evento similar a cuando Iowa organizó un juego de exhibición en el Kinnick Stadium en 2023. Aunque la liga no patrocina oficialmente el hockey femenino, trabajó con Wisconsin y Ohio State cuando compitieron en Wrigley como parte del evento Frozen Confines de 2025.

Al afinar su estrategia orientada al crecimiento continuo de los deportes femeninos, los Diez Grandes considerarán cada idea que se les presente.

“Siempre buscamos elevar el perfil de los deportes femeninos”, dijo McNamara.