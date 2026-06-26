Comercio simulado de la NBA: los Houston Rockets adquieren la estrella de los New Orleans Pelicans

With the NBA offseason officially here, stars are on the move, and trade buzz is heating up as July approaches. The Houston Rockets are one of many teams thrown around in rumors and reports, as they could be making major roster changes to compete for a championship in 2027.
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Con la temporada baja de la NBA oficialmente aquí, las estrellas están en movimiento y los rumores sobre cambios aumentan a medida que se acerca julio. Los Houston Rockets son uno de los muchos equipos que circulan en rumores e informes, ya que podrían estar realizando cambios importantes en su plantilla para competir por un campeonato en 2027.
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While Giannis Antetokounmpo (now with the Miami Heat) and Jaylen Brown (on the trade block) have been stealing headlines. One Western Conference guard has been subtly included in rumors as of late.
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Mientras que Giannis Antetokounmpo (ahora con el Miami Heat) y Jaylen Brown (en el bloque comercial) han estado acaparando titulares. Un escolta de la Conferencia Oeste ha sido incluido sutilmente en los rumores últimamente.
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Trey Murphy III is one of the better two-way players in the NBA right now, having averaged 21.5 points, 5.7 rebounds, 3.8 assists and 1.5 steals per game on 47-38-89 shooting splits this past season. The New Orleans Pelicans are not in a position to contend for the playoffs, which has opened up the floodgates for trade negotiations.
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Trey Murphy III es uno de los mejores jugadores bidireccionales de la NBA en este momento, habiendo promediado 21,5 puntos, 5,7 rebotes, 3,8 asistencias y 1,5 robos por partido con divisiones de tiro de 47-38-89 la temporada pasada. Los New Orleans Pelicans no están en condiciones de competir por los playoffs, lo que ha abierto las compuertas para las negociaciones comerciales.
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The Rockets, although not officially reported as a team engaged with the Pelicans, have the ammunition to make a sustainable offer and improve their team. Murphy has the perfect mix of youth and two-way skills, plus a relatively cheap contract.
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Los Rockets, aunque no se reportan oficialmente como un equipo comprometido con los Pelicans, tienen municiones para hacer una oferta sostenible y mejorar su equipo. Murphy tiene la combinación perfecta de juventud y habilidades bidireccionales, además de un contrato relativamente económico.
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Houston Rockets receive: Trey Murphy III, 2027 second-round pick (via HOU), 2031 second-round pick (via TOR)
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Los Houston Rockets reciben: Trey Murphy III, selección de segunda ronda de 2027 (a través de HOU), selección de segunda ronda de 2031 (a través de TOR)
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New Orleans Pelicans receive: Reed Sheppard, Dorian Finney-Smith, 2027 first-round pick (via PHX), 2028 first-round pick, 2030 first-round pick, 2032 first-round pick swap
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Los New Orleans Pelicans reciben: Reed Sheppard, Dorian Finney-Smith, selección de primera ronda de 2027 (a través de PHX), selección de primera ronda de 2028, selección de primera ronda de 2030, intercambio de selección de primera ronda de 2032
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This trade would do wonders for the Rockets, acquiring a 26-year-old star with elite two-way abilities. Murphy could fit in as a third option alongside Kevin Durant and Alperen Sengun, able to knock down shots off the catch and finish at the rim.
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Este intercambio haría maravillas para los Rockets, adquiriendo una estrella de 26 años con habilidades bidireccionales de élite. Murphy podría encajar como una tercera opción junto a Kevin Durant y Alperen Sengun, capaces de acertar tiros desde la recepción y rematar en el aro.
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As a small token of insurance, Houston would receive two second-round picks, one of which was its own for the 2027 NBA Draft. Murphy's contract is one of the best in the league, with just $87 million owed over the next three seasons. Meanwhile, the Rockets would also be moving off of Dorian Finney-Smith's contract, one that is widely regarded as the worst signing of 2025.
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Como pequeña muestra de seguridad, Houston recibiría dos selecciones de segunda ronda, una de las cuales era la suya para el Draft de la NBA de 2027. El contrato de Murphy es uno de los mejores de la liga, con sólo $87 millones adeudados durante las próximas tres temporadas. Mientras tanto, los Rockets también saldrían del contrato de Dorian Finney-Smith, uno que es ampliamente considerado como el peor fichaje de 2025.
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The Pelicans would bring back a reasonable haul for a player many teams value. Reed Sheppard is coming off a season in which he averaged 13.5 points, 3.4 assists and 1.5 steals per game off the bench, and would have an opportunity to grow in New Orleans.
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Los Pelicans recuperarían un botín razonable para un jugador que muchos equipos valoran. Reed Sheppard viene de una temporada en la que promedió 13,5 puntos, 3,4 asistencias y 1,5 robos por partido desde el banquillo, y tendría la oportunidad de crecer en Nueva Orleans.
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The big prize that makes this all worth it for the Pelicans comes in the draft compensation. They'd get three first-round picks, one of which comes from the Phoenix Suns in 2027. With the new lottery rules, that could end up being much higher than people expected, with teams in the middle of the standings having the best odds at No. 1.
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El gran premio que hace que todo esto valga la pena para los Pelicans viene en la compensación del draft. Obtendrían tres selecciones de primera ronda, una de las cuales proviene de los Phoenix Suns en 2027. Con las nuevas reglas de la lotería, eso podría terminar siendo mucho más alto de lo que la gente esperaba, con los equipos en el medio de la clasificación teniendo las mejores probabilidades de ocupar el puesto número 1.
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New Orleans would also get Houston's picks in 2028 and 2030, plus a pick swap in 2032. It's a haul for the Pelicans, but the Rockets would still have one first-round selection in 2027 (swap with BKN), two in 2029 (via PHX and DAL) and one in 2031. That's still a solid outlook.
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New Orleans también obtendría las selecciones de Houston en 2028 y 2030, además de un intercambio de selecciones en 2032. Es un botín para los Pelicans, pero los Rockets aún tendrían una selección de primera ronda en 2027 (intercambio con BKN), dos en 2029 (a través de PHX y DAL) y una en 2031. Sigue siendo una perspectiva sólida.
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