Última hora: Jaylen Clark renuncia a un contrato de tres años

Los Minnesota Timberwolves han incendiado el panorama de la NBA al canjear a Lamelo Ball, enviar a Naz Reid y una primera ronda de 2033, junto con una gran cantidad de errores sin consecuencias. Si bien ese es el movimiento más impactante que verán los Wolves en esta temporada baja, este ciertamente tiene la oportunidad de desempeñar un papel en lo que se perfila como un año fascinante.

El especialista defensivo de los Timberwolves, Jaylen Clark, ha dimitido con los Wolves por un contrato de tres años valorado en 10 millones de dólares, una extensión ligeramente superior al mínimo.

Son movimientos como estos los que terminan haciendo cambios en los campeonatos. Sé que suena una locura, pero pienso en los últimos equipos campeones. Todos ellos fueron grandes beneficiarios de que los jugadores de la banca superaran sus acuerdos. Desde Payton Pritchard hasta Bruce Brown y José Alvarado, la lista de nombres es extensa e interminable.

Retener a Clark con un contrato de 3 millones de dólares al año significa que pueden conservar a un jugador que conoce la estructura del equipo y el vestuario sin necesidad de gastar descuidadamente ni sacrificar el nivel de talento.

Aún así, funcionalmente no hay ningún inconveniente en este acuerdo. Los Wolves funcionalmente sólo tienen su excepción bianual y algunos acuerdos mínimos para veteranos para repartir esta temporada baja. Aparte de los dos agentes libres restantes cuyos derechos de aves todavía son propiedad de los Wolves, eso es todo lo que Minnesota tiene para reforzar al equipo.

Jaylen tiene la oportunidad de convertirse exactamente en eso. Después del intercambio de Ball antes mencionado, este equipo busca dos o tres cosas: defensa perimetral, cortes y tiros de tres puntos.

Clark ya es probablemente el mejor cortador del equipo, con argumento para ser considerado también para la primera categoría. La selección general número 53 de 2023 fue el Jugador Defensivo del Año de Naismith en su último año en UCLA y no ha bajado el ritmo desde que vistió la camiseta roja en su año de novato con un tendón de Aquiles desgarrado.

Sólo dentro de esa tercera categoría Clark se queda corto. Disparó al 43% en su año de novato, pero solo anotó 51 en total. El año pasado, con el doble de volumen, Jaylen obtuvo un miserable 33/101. Sin embargo, al menos es un defecto del que él es plenamente consciente.

En cuanto a Clark, realmente podría ser la pieza que falta en esa alineación titular. Sé que suena loco para una selección tardía de segunda ronda que ha jugado 108 partidos en su carrera con un promedio de cuatro puntos por partido.

(Es cierto que un jugador así, aunque uno que llegó tarde primero, fue solo la diferencia entre que los Boston Celtics consiguieran a Giannis Antetokounmpo)

Wolves Twitter ha pasado el verano tratando de encontrar un tapón perimetral adecuado que pueda hacer que Jaden McDaniels vuelva a su papel natural de protector del aro del lado débil. Algunos podrían decir que fue una búsqueda más vital que la de un base organizador.

Si bien la búsqueda de Jalen Suggs y Davion Mitchell seguramente ha terminado, la respuesta que ya está en la lista sería enorme para un equipo de los Wolves ahora joven pero pobre en activos.

Hasta este punto, las únicas dos cosas que han impedido que Clark juegue han sido la preferencia del entrenador Chris Finch por los veteranos y su incapacidad para disparar. Si puede igualar el promedio de la liga desde lo profundo, sus habilidades como acosador de los manejadores del balón y como evasor de pantallas resaltarán.

Quizás eso subestime las luchas ofensivas. Clark disparó 43/32/66 divisiones desde toda la cancha como un supuesto ala tres y D. Eso simplemente no será suficiente.

Dice el refrán que la marea alta hace subir todos los barcos y tal vez Lamelo Ball le permita a Clark hacerlo de la misma manera que lo ha hecho… bueno… con todos los que ha jugado. Pero no todo vendrá de ahí.

En muchos sentidos, este contrato recuerda al trato que el gerente general Tim Connelly le entregó a Nickeil Alexander-Walker en la temporada 2023. Tras un intercambio del Utah Jazz, los Wolves le dieron a NAW una extensión de dos años y nueve millones de dólares. Alexander-Walker se convirtió en uno de los contratos más económicos de la liga, lo que lo llevó a un día de pago con los Atlanta Hawks.

Ese acuerdo fue un riesgo sin pérdida para los Wolves que rindió dividendos. Si Clark hace lo mismo, instantáneamente pasaría de ser un especialista defensivo situacional como los Matisse Thybulles y Jalen Wilson del mundo a una verdadera opción inicial (piense en Gabby Williams para las Golden State Valkyries).

Para convertirse en el jugador que necesita ser para que los Wolves lo utilicen, Clark necesita convertirse en un defensor mundial o en un tirador promedio de la liga.

Apostar por cualquiera de ellas parece realista, pero incluso si ninguna de esas cosas sucede, todavía hay un lugar para un jugador como este en el equipo.

Las ganancias potenciales de este acuerdo son enormes y está completamente aislado de cualquier daño real.