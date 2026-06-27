Vida, Larry: Director Jeff Schaffer sobre las notas de Obama y por qué Larry David nunca se retirará: Es como una prostituta que tiene sexo cuando no está trabajando

Cuando “Curb Your Enthusiasm” terminó su carrera de 24 años en 2024, los fanáticos estaban preocupados de que sería la última vez que verían a Larry David en la pantalla. Había estado diciendo que la comedia de HBO terminaría durante la mayor parte de la serie, y finalmente lo hizo con la Temporada 12. (“Ya lo dije antes,” le dijo a Variety en ese momento. “Pero no tenía 76 años cuando lo dije.”).

Pero su colaborador de toda la vida, Jeff Schaffer, quien, en sus primeros 20 años, se unió a “Seinfeld” como escritor antes de convertirse en una fuerza importante detrás de escena de “Curb”, siempre supo que David volvería a la televisión.

“Supongo que somos como una plaga de langostas, pero no tienes que esperar 17 años”, dice sobre Zoom antes del estreno de “Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness”, un programa de sketch cómico histórico que describe como “Curb’ disfrazado.” (Schaffer co-creó el proyecto con David y dirigió los siete episodios).

La serie, que se estrenó en HBO el 26 de junio, es producida ejecutivamente por Barack Obama, quien también aparece en un sketch. Al estilo típico de David, la estrella de “Curb” interpreta a hombres egoístas, mezquinos y sin filtro a lo largo de la historia de Estados Unidos. Por cada Padre Fundador que buscaba liberar a las colonias de la tiranía británica, había un Larry (a menudo llamado Lawrence aquí) que sugería que compartir postres y paraguas debería estar prohibido por la Declaración de Independencia. Y en esta versión de la historia, Larry defiende a Rosa Parks cuando un conductor de autobús blanco le exige que deje su asiento, no porque a Larry le importen los derechos civiles, sino porque está sentado en el pasillo y no quiere levantarse.

En otras palabras, el programa es una celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, pero una que mancha un poco la cara del país.

(Variety, Control de hechos)