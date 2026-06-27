Home Guerra El soldado del IDF británico israelí derrota el intento histórico de enjuiciamiento...

El soldado del IDF británico israelí derrota el intento histórico de enjuiciamiento del Reino Unido

By
Gabriel Sánchez
-
7
0

El soldado A, un ciudadano británico-israelí, declaró al diario The Jerusalem Post esta semana que “era presa fácil” después de que un grupo legal pro-palestino del Reino Unido intentara sin éxito procesarlo por su servicio militar.

Soldado A nació y creció en Londres, pero se trasladó a Israel en 2014 y se enlistó en el ejército en 2017. El 7 de octubre estaba en Londres, pero al día siguiente voló de regreso a Israel para unirse a su unidad de reserva.

El 20 de octubre de 2025, el Centro Internacional de Justicia para Palestinos (ICJP) solicitó formalmente una citación judicial para procesar al Soldado A por presuntamente violar la ley británica al servir voluntariamente en el ejército israelí.

Sin embargo, el juez Paul Goldspring del Tribunal de Magistrados de Westminster dictaminó el 8 de abril de 2026 que la solicitud del ICJP era “fundamentalmente errónea en términos legales”, ya que la Ley de Reclutamiento Extranjero no se aplica a nacionales con doble nacionalidad como Soldado A.

“Me alegra mucho la forma en que elegimos litigar, fue absolutamente la decisión correcta”, dijo el Soldado A al Post.

Hablando sobre el caso, Berke calificó el intento del ICJP como “erróneo en cuestiones legales, erróneo en cuestiones de hecho, políticamente motivado y vexatorio”.

La actitud del ICJP generó críticas tanto de la defensa como del juez, quien señaló que los tribunales no deben utilizarse para agendas políticas.

En cuanto a futuras acciones legales contra otros soldados, Berke indicó que el ICJP deberá divulgar este fallo a cualquier otro tribunal. A menudo, grupos de abogados anti-Israel intentan utilizar material multimediático de los propios soldados para procesarlos.

Frente a estos desafíos legales, abogados del Reino Unido han establecido una línea directa para ayudar a los soldados del IDF que enfrenten problemas legales en el país.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR