El soldado A, un ciudadano británico-israelí, declaró al diario The Jerusalem Post esta semana que “era presa fácil” después de que un grupo legal pro-palestino del Reino Unido intentara sin éxito procesarlo por su servicio militar.

Soldado A nació y creció en Londres, pero se trasladó a Israel en 2014 y se enlistó en el ejército en 2017. El 7 de octubre estaba en Londres, pero al día siguiente voló de regreso a Israel para unirse a su unidad de reserva.

El 20 de octubre de 2025, el Centro Internacional de Justicia para Palestinos (ICJP) solicitó formalmente una citación judicial para procesar al Soldado A por presuntamente violar la ley británica al servir voluntariamente en el ejército israelí.

Sin embargo, el juez Paul Goldspring del Tribunal de Magistrados de Westminster dictaminó el 8 de abril de 2026 que la solicitud del ICJP era “fundamentalmente errónea en términos legales”, ya que la Ley de Reclutamiento Extranjero no se aplica a nacionales con doble nacionalidad como Soldado A.

“Me alegra mucho la forma en que elegimos litigar, fue absolutamente la decisión correcta”, dijo el Soldado A al Post.

Hablando sobre el caso, Berke calificó el intento del ICJP como “erróneo en cuestiones legales, erróneo en cuestiones de hecho, políticamente motivado y vexatorio”.

La actitud del ICJP generó críticas tanto de la defensa como del juez, quien señaló que los tribunales no deben utilizarse para agendas políticas.

En cuanto a futuras acciones legales contra otros soldados, Berke indicó que el ICJP deberá divulgar este fallo a cualquier otro tribunal. A menudo, grupos de abogados anti-Israel intentan utilizar material multimediático de los propios soldados para procesarlos.

Frente a estos desafíos legales, abogados del Reino Unido han establecido una línea directa para ayudar a los soldados del IDF que enfrenten problemas legales en el país.