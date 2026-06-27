Cabo Verde extiende el ‘sueño’ del Mundial para preparar el choque con Argentina

Cabo Verde, debutante en la Copa del Mundo, se enfrentará al actual campeón Argentina en las rondas eliminatorias después de empatar 0-0 con Arabia Saudita el viernes para extender su viaje de cuento de hadas.

El empate en Houston y la victoria de España por 1-0 sobre Uruguay significaron que el equipo clasificado en el puesto 67 terminó subcampeón detrás de España en el Grupo H.

Después de empatar los tres partidos del grupo, la nación del archipiélago de poco más de 500.000 habitantes jugará contra la Argentina de Lionel Messi en Miami el 3 de julio en otro capítulo de su notable historia.

Los jugadores de Cabo Verde, el tercer equipo más pequeño en la historia de la Copa del Mundo por población, lloraron después, al igual que algunos de sus fanáticos.

El equipo esperó uno o dos angustiosos minutos antes de que la noticia de la victoria de España se filtrara en un teléfono móvil y luego estallara en celebración.

“Para ser honesto, estoy viviendo un sueño”, dijo el mediocampista Deroy Duarte a los periodistas.

Las alegres escenas se reprodujeron en Praia, la capital de Cabo Verde, donde la gente había visto el gran partido hasta altas horas de la madrugada.

“Teníamos en la cabeza que podíamos llegar a esta instancia”, dijo el entrenador de Cabo Verde, Bubista, que tiene un solo nombre y acudió a la conferencia de prensa envuelto en la bandera de su país.

“Sentimos que el equipo estaba muy ansioso por mostrar esto al mundo entero.

“Estamos orgullosos de llegar a esta etapa y nuevamente hemos demostrado al mundo que somos un país pequeño pero que luchamos por lo que queremos. Para nosotros, nada es imposible”.

España, que empató 0-0 ante Cabo Verde en la primera ronda de partidos, terminó con siete puntos, con los debutantes con tres y Uruguay y Arabia Saudita de regreso a casa con dos.

España se enfrentará al segundo clasificado del Grupo J, que será Argelia o Austria.

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Hacedores de historia

Con la historia a la vista, Bubista cambió la mitad de su equipo titular, parte de ello fue forzado, pero conservó a su héroe, el portero Vozinha.

El tapón de 40 años mantuvo por sí solo a Cabo Verde en la lucha por un famoso punto contra España, campeona de Europa, en su primer partido de la Copa del Mundo.

Cabo Verde, que se encuentra frente a la costa occidental de África, logró un valiente empate 2-2 con el dos veces ex campeón Uruguay.

Esto les dio una oportunidad difícilmente creíble de llegar a los dieciseisavos de final antes del encuentro contra Arabia Saudita, que todavía estaba viva.

Al mismo tiempo, en Guadalajara, España y Uruguay se enfrentaron en un grupo inesperadamente compacto que llegó hasta el último momento.

Cabo Verde tuvo una ligera mejoría en la primera mitad en Houston contra un equipo saudí que empató 1-1 con Uruguay antes de ser goleado 4-0 por España.

Los saudíes sufrieron un duro golpe en el minuto 33, cuando el experimentado defensa Hassan al-Tambakti fue retirado en camilla lesionado.

España tomó la delantera hacia el final de la primera mitad en México, y la noticia fue recibida con vítores por los aficionados de Cabo Verde en Houston.

Willy Semedo disparó no muy lejos del poste saudita, pero ninguno de los equipos amenazó seriamente en una primera mitad tensa.

En ese momento Cabo Verde estaba pasando a costa de Uruguay.

Tres minutos después del descanso, Jamiro Monteiro tuvo una gran oportunidad desde corta distancia, pero su remate fue débil, luego Kevin Pina tuvo un disparo lejano que falló cerca del arco.

La tensión aumentó un poco al entrar en el último cuarto, pero a Arabia Saudita extrañamente le faltaba inventiva a pesar de que estaban persiguiendo el juego.

En el minuto 75, el portero Mohammed al-Owais mantuvo el marcador con una parada vital de Laros Duarte.

Un punto fue suficiente para Cabo Verde, pero en todo caso, tenían más posibilidades de anotar a medida que el partido avanzaba en los últimos minutos.

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Las hazañas ‘muestran nuestro país al mundo’, dice el entrenador

El entrenador de Cabo Verde dijo que sus hazañas en la Copa Mundial habían “mostrado nuestro país al mundo” después de organizar un encuentro de octavos de final con Argentina.

El tercer equipo más pequeño por población en la historia de la competición empató 0-0 con Arabia Saudita en Houston para terminar segundo de su grupo.

Eso los envió a un encuentro contra la poderosa Argentina el 3 de julio en Miami.

“Para nosotros nada es imposible”, afirmó el seleccionador de Cabo Verde, Bubista, que acudió a la rueda de prensa envuelto en la bandera de su país.

“Nosotros y el pueblo de Cabo Verde tenemos que estar orgullosos de lo que ha hecho el equipo”, añadió el técnico, que sólo tiene un nombre.

Cabo Verde, un archipiélago frente al oeste de África, tiene una población de poco más de 500.000 habitantes, muchos de los cuales se quedaron despiertos hasta altas horas de la noche para ver el partido en casa.

“En primer lugar, estamos orgullosos de poder jugar contra Argentina”, dijo Bubista, cuyo equipo ocupa el puesto 67 y empató sus tres partidos de la fase de grupos.

Eso incluyó un impresionante empate 0-0 con España, campeona de Europa, en su primer partido de la Copa del Mundo.

“Por supuesto, para nuestro equipo, para los jugadores y para toda nuestra gente, es un motivo de alegría”, afirmó.

“Desde el principio dijimos que uno de los propósitos que teníamos era mostrar nuestro país al resto del mundo.

“Y poder jugar contra Argentina y Messi en una fase como ésta es excelente para nuestro país, independientemente del partido en sí”.

Bubista dijo que otros de los llamados pececillos deberían inspirarse en lo que sus hombres habían logrado contra todas las expectativas.

“Por supuesto que representamos a nuestro país, pero también representamos a África. Y más allá de eso, representamos a los países pequeños de todo el mundo”, dijo.

“Y esta es nuestra misión. Somos un ejemplo que demuestra que si trabajas con concentración y determinación, tarde o temprano llegarás a tu objetivo”.

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– TIMES/AFP