Noah Kahan pide a los fans que dejen de robar el letrero de la carretera de su ciudad natal: Total falta de respeto

Los seguidores han estado “repetidamente” quitando la señal de la carretera Alger Brook Road después de que el cantante la mencionara en “The View Between Villages”

Noah Kahan está pidiendo a los fans que dejen de robar una señal de calle en su ciudad natal de Vermont popularizada por su canción “The View Between Villages”.

El cantante hizo la solicitud en redes sociales, escribiendo: “A los fans que viajan al valle superior, me han informado que la señal de Alger Brook Road en Strafford ha sido repetidamente robada. Es una falta total de respeto hacia las personas que viven en esa calle y una molestia para el pueblo”.

No está claro cuántas veces los fans han robado la señal de Alger Brook Road, inmortalizada en la letra de “The View Between Villages”.

Kahan incluso se ha ofrecido a “pagar por cualquier reemplazo” hasta que se encuentre una solución permanente.

“Odio que porque puse el nombre de la calle en una canción, algunas personas lo hayan tomado como una invitación para perturbar las vidas de las personas trabajadoras y amables que la frecuentan”, continuó Kahan en una historia de Instagram. “Realmente lamento que estén lidiando con esto”.

Kahan también pidió a su comunidad de fans, que ha “crecido mucho más” en los últimos años, que respeten la privacidad de su familia. Escribió: “Debería recordarles a todos lo profundamente protector que soy sobre la privacidad de mi familia y del santuario de donde provengo. Por favor, no perturben estos lugares o personas”.

En una reciente historia de portada en Rolling Stone, el cantante habló sobre regresar a Vermont para escribir su nuevo álbum “The Great Divide”. “Volver aquí me hizo sentir como si estuviera haciendo música como un pasatiempo nuevamente, que era como siempre lo hacía”, dijo. “No pude volver a ser yo de la misma manera. Sabía que eso había terminado. Pero esto me permitió ese punto intermedio”.