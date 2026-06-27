Probabilidades, predicción y tiempo de Argentina vs. Jordania: selecciones de la Copa del Mundo 2026, mejores apuestas de expertos en 18-8

ArgentinaSaldrá al campo el sábado en lo que equivale a un partido de preparación contra Jordania cuando concluya el juego del Grupo J en la Copa del Mundo 2026. Argentina se ha asegurado el primer puesto del grupo y se enfrentará a Cabo Verde el 3 de julio en los dieciseisavos de final, mientras que Jordania ha sido eliminada. Lionel Messi, el líder de todos los tiempos en goles en la Copa Mundial, lidera la carrera por la Bota de Oro con cinco goles, y el técnico Lionel Scaloni ha confirmado que saldrá del banquillo en la segunda mitad mientras Argentina utiliza una fuerte rotación.

El inicio es a las 10 pm ET desde el Estadio de Dallas. Las últimas probabilidades de Argentina vs. Jordan de FanDuel Sportsbook enumeran a Argentina como favorito -800 (arriesga $800 para ganar $100) en la línea de dinero de 90 minutos, con Jordan en +11800 y un empate en +800. El over/under para el total de goles es 3,5. Antes de fijar cualquier selección de Argentina vs. Jordan o predicciones de la Copa Mundial 2026, consulte las predicciones de Argentina vs. Jordan de Martin Green de SportsLine.

Después de trabajar en la industria de las apuestas deportivas durante varios años, Green se convirtió en periodista deportivo profesional y experto en handicap y ha cubierto el juego en todo el mundo. El año pasado, Green fue rentable en múltiples áreas en sus selecciones de apuestas de fútbol, ​​incluidas la Liga de Campeones (+211,25) y la Bundesliga (+100). También ha estado al rojo vivo en 2026, registrando un récord de 18-8 en sus últimas 26 selecciones de la UCL, generando casi $1,000 en ganancias. También llega el sábado con una racha de 9-5 en selecciones de la Copa del Mundo (+382). Cualquiera que quiera seguir sus consejos sobre apuestas en la Copa del Mundo en casas de apuestas y aplicaciones de apuestas podría obtener grandes beneficios.

Ahora, Green ha estudiado Argentina vs. Jordan y acaba de revelar sus selecciones y predicciones de apuestas para la Copa Mundial 2026. Puedes dirigirte a SportsLine ahora para ver sus selecciones. Aquí hay varias probabilidades de la Copa Mundial y líneas de apuestas de fútbol para Jordania vs. Argentina:

Línea de dinero de 90 minutos entre Argentina y Jordania Argentina -800, Jordania +1800, Empate +800 Argentina vs. Jordania over/under: 3,5 goles Diferencia entre Argentina y Jordania: Argentina -1,5 (-250) Selecciones de Argentina vs. Jordania: Ver selecciones en SportsLine Transmisión de Argentina vs.Jordania: Fubo (Pruébalo gratis)

Mejores predicciones de Argentina vs. Jordania

Después de examinar Jordan vs. Argentina desde todos los ángulos, Green se inclina Más de 3,5 goles totales (+128). Es probable que Argentina tenga que hacer la mayor parte del trabajo pesado para que este juego supere el total, pero Jordan ha marcado en cada partido hasta ahora, por lo que ciertamente podría contribuir también. Messi ha marcado los cinco goles de Argentina en la Copa del Mundo hasta ahora. Con él saliendo de la banca, probablemente todo dependerá de cuánta potencia de fuego puedan mostrar los argentinos sin él.

Green cree que será suficiente para registrar un gran número contra una defensa sospechosa de Jordan. “La defensa de Jordania ha sido su talón de Aquiles en la Copa del Mundo de 2026”, dijo Green a SportsLine. “Marcaron en ambos partidos de la fase de grupos, pero parecieron inestables atrás en su derrota por 3-1 ante Austria y su derrota por 2-1 contra Argelia. Eso no augura nada bueno para este enfrentamiento con Argentina. La Albiceleste ha ganado sus últimos nueve partidos, una racha que se remonta a octubre de 2025, y está llena de confianza en este momento”.

Vea las mejores apuestas de Green para Argentina vs. Jordan en SportsLine, y podrá Puedes respaldar el Over 3.5 en Jordan vs. Argentina en FanDuel aquí:

Cómo hacer selecciones entre Argentina y Jordania

Después de estudiar Jordan vs. Argentina desde todos los ángulos, Green ha asegurado otras tres mejores apuestas, incluido un accesorio de goleador imperdible. Puedes dirigirte a SportsLine para ver cuáles son.

Entonces, ¿cuáles son las mejores apuestas para Argentina vs. Jordania? Visite SportsLine ahora para ver las mejores apuestas para Argentina vs. Jordan, todas de expertos con una racha de 9-5 en selecciones de WC, y descúbralo.