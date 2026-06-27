El fin del régimen de Putin surgirá del caos del gasto en guerra, dice ex asesor del banco central, en medio de amenaza de motín militar y peleas por escasez de combustible.

El fin del régimen de Putin surgirá del caos del gasto en...

El control de poder de Vladimir Putin ha permanecido sólido a pesar de las dificultades económicas causadas por su invasión de Ucrania, pero las semillas de un eventual declive ya podrían haber sido sembradas, según una ex asesora del banco central ruso.

Una señal reveladora es el abandono por parte del Kremlin de toda disciplina fiscal a medida que los costos de la guerra en Ucrania, que ya lleva cinco años, ponen a prueba los recursos existentes.

Alexandra Prokopenko, ahora miembro del Centro Carnegie Rusia Eurasia, señaló recientemente en un artículo de opinión del Financial Times que la guerra ha obligado a Rusia a deshacer su largamente promocionada contención fiscal.

En un llamativo ejemplo de cambio, el parlamento de Rusia recientemente dio al ministerio de finanzas un cheque en blanco para gastar más y endeudarse más allá de su techo de deuda sin un presupuesto formal o aprobación legislativa explícita.

Mientras tanto, el déficit presupuestario hasta mayo ya duplica el nivel anual completo de 2025, alcanzando el 2,6% del PIB, o alrededor de $83 mil millones. Al mismo tiempo, el fondo soberano de riqueza de Rusia, que ha sido utilizado para cubrir déficits presupuestarios, se está agotando rápidamente y solo representa una fracción de los niveles preguerra.

“Una autocracia acorralada está reescribiendo las reglas fiscales sobre la marcha, excluyendo al parlamento del proceso, y no admitirá los peligros que no puede controlar”, escribió Prokopenko. “Es menos dramático que un golpe de palacio, pero así es como se ve el declive”.

La rápida deterioración de las finanzas de Rusia coincide con los impresionantes éxitos militares de Ucrania este año. Drones avanzados y nuevas tácticas han permitido a Kyiv no solo detener los ataques militares rusos, sino empujarlos de vuelta y recuperar territorio. Los drones de largo alcance también están llegando profundamente a Rusia, incluyendo a San Petersburgo y Moscú, apuntando a refinerías y a la base industrial de defensa.

El resultado ha sido devastadoras bajas en el campo de batalla que ahora superan la capacidad de reclutar nuevos combatientes, así como pagos de beneficios por muerte en aumento y escasez generalizada de combustible en todo el país.

Mientras tanto, el Kremlin no ha podido defenderse contra todos los ataques con drones de Ucrania, obligando a las empresas a gastar más de $1 mil millones de su propio dinero en protección improvisada. Pero Moscú también se niega a reembolsarles.

El “acto de malabarismo” de Putin ha llegado a su fin, ya que ya no puede financiar su guerra, mantener controlada la inflación y seguir haciendo crecer la economía al mismo tiempo, según Prokopenko.

“La guerra se está pagando cada vez más facturando silenciosamente a la población y suspendiendo las propias reglas del estado”, agregó. “Un régimen sostenido de esta manera se dirige hacia un país más pobre y enojado, un sistema financiero fuera de control y financiamiento de guerra en el que no se puede confiar. El fin, cuando llegue, surgirá de este tipo de declive, el tipo que comienza mucho antes de que alguien lo identifique”.

Por ahora, el control de poder de Putin es seguro, pero el descontento público está creciendo a medida que los ciudadanos promedio se ven afectados por la alta inflación y las onerosas tasas de interés.

La escasez de combustible de Rusia ha añadido a la miseria, creando largas filas en las gasolineras con conductores esperando durante horas para llenar el tanque. La frustración está llegando a su punto de ebullición y se están produciendo peleas entre personas que luchan por comprar suministros de gasolina racionados.

Además, las tácticas de “trituradora de carne” del ejército ruso en Ucrania, donde las tropas sufren pérdidas ruinosas por apenas algún avance, están generando una reacción negativa.

De hecho, la expectativa de vida promedio de un nuevo recluta es de aproximadamente 10 días a tres semanas, y una vez en el campo de batalla, su supervivencia promedia solo 20-35 minutos, según blogueros militares rusos.

Un bloguero ruso, veterano de la guerra en Ucrania bajo el seudónimo de Aleksandr Lunin, publicó un video el jueves que se volvió viral. En él, describió torturas regulares de soldados por sus propios comandantes, según Radio Free Europe.

Lunin también exigió una reunión en vivo y en directo con Putin y advirtió que si no tiene lugar pronto, “el ejército volverá sus armas contra el Kremlin”. Agregó que estaba transmitiendo el sentimiento de oficiales militares en servicio activo que se reunieron con él anteriormente.

Pero el viernes, se retractó de la amenaza de motín, explicando que si los soldados querían rebelarse, lo harían en silencio y no le pedirían emitir una advertencia por ellos.

Sin embargo, el video original fue tan difundido que el portavoz de Putin fue preguntado al respecto y dijo que el Kremlin era consciente de “que existe tal apelación”.

Peter Frankopan, profesor de historia global en la Universidad de Oxford, advirtió en un artículo de Foreign Policy que una revolución en Rusia no es probable.

En cambio, el dolor económico continuo y el desencanto por la guerra convencerán a ciertas facciones en el régimen de que es hora de un nuevo comienzo, dijo, agregando que “las grietas de hoy pueden convertirse en fisuras mañana”.

Pero eso también podría hacer a Putin más peligroso a medida que luche por aferrarse al poder, aumentando el riesgo de escalada en Ucrania u otras partes de Europa.

“Ten cuidado con el hombre que se está ahogando: los próximos meses probablemente serán peligrosos dentro y fuera de Rusia mientras Putin intenta desesperadamente mantenerse a flote”, advirtió Frankopan.