Stevie Nicks estará en la boda de Taylor Swift y podría actuar

La leyenda del rock se dirige al Madison Square Garden para el gran día de la superestrella, según múltiples fuentes.

Stevie Nicks estará en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, confirmaron fuentes a Rolling Stone después de que surgieran informes el sábado por la mañana. Una fuente dice que se espera que la leyenda del rock actúe en el gran día.

La boda de Swift se llevará a cabo en el Madison Square Garden durante el fin de semana del 4 de julio, según un informe del New York Times de earlier esta semana. El Times informó que las festividades comenzarán el 2 de julio con “una reunión íntima de alrededor de 100 personas”, seguida de un evento más grande que incluirá “alrededor de 1,000 invitados” al día siguiente.

Swift y Nicks tienen una larga relación y se han elogiado mutuamente en público. En 2024, el ícono escribió un poema para la versión en CD del álbum de estudio número once de Swift The Tortured Poets Department. La cantante mencionó a Nicks en la última pista de la versión estándar del álbum “Clara Bow”.

Ese mismo año, Nicks celebró la relación de Swift con Kelce. “Ella está en un buen lugar en este momento, y creo que tiene un buen hombre”, dijo en su entrevista de 2024 en Rolling Stone. Agregó: “Espero que se enamoren más y más y se vayan juntos hacia el atardecer. Él hace lo suyo y ella hace lo suyo, y luego vuelven juntos y se casan y tienen bebés si ella quiere eso. Solo quiero todo eso para ella”.

El año pasado, Swift expresó su gratitud hacia Nicks durante una aparición en The Late Show With Stephen Colbert. “Tengo a Stevie Nicks en mi vida de una manera que me afecta positivamente constantemente”, dijo. “Poder hablar con ella y tener una llamada telefónica con ella y escuchar lo que ha pasado — me siento muy afortunada de que ella haya prestado su enfoque muy mágico, maravilloso y sabio de la vida a mí”. Earlier en este mes, llevaba una camiseta azul y naranja con las palabras “Stevie Knicks” cuando se sentó en primera fila en el Game 4 de las Finales de la NBA. Los fans interpretaron esto como una forma de Swift de representar tanto al ícono como al equipo de Nueva York.