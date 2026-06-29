Caluroso fin de semana del 4 de julio, cuando el NHC destaca áreas frente a la costa de Florida.

ORLANDO, Florida. – Si está haciendo planes para el 4 de julio, el pronóstico parece bastante típico para Florida Central, pero hay una característica climática en desarrollo que aún podría influir en el fin de semana festivo.

Según el último pronóstico, se espera un patrón clásico de principios de julio con tardes calurosas y húmedas, máximas en los 90 grados y lluvias y tormentas eléctricas dispersas que se desarrollan cada día. No todos verán lluvia, pero seguirán siendo posibles tormentas por la tarde y la noche durante todo el fin de semana festivo.

Pronóstico del fin de semana del 4 de julio

El mayor interrogante es un área frente a la costa de las Carolinas, que está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes. A partir del lunes, la probabilidad de desarrollo tropical es del 10%.

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Las condiciones siguen siendo marginalmente favorables para cierto desarrollo tropical durante los próximos días, a medida que se desplaza hacia el sur y el oeste.

PISTA TROPICAL DEL 4 DE JULIO

En este punto, la confianza en el pronóstico todavía se inclina hacia un patrón típico de verano en Florida, pero aún es demasiado pronto para determinar si la baja influencia local.

Asegúrese de volver a consultar con el equipo meteorológico de News 6 para conocer las últimas actualizaciones a medida que evoluciona el pronóstico.

Pronóstico diario El equipo de News 6 Weather se asegura de que siempre esté al tanto del clima del día.

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