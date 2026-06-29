Alfombras Rojas y Banderas Arcoíris

El presentador de televisión Andy Cohen tiene dos hijos, Benjamin y Lucy, que nacieron mediante gestación subrogada. Conferencias y Festivales de SXSW a través de Getty Images

A medida que las celebridades abrazan abiertamente su identidad LGBTQIA+, las relaciones queer son cada vez más legal y culturalmente significativas. El Mes del Orgullo celebra lo lejos que ha llegado el amor moderno, pero también destaca el trabajo que aún se necesita para proteger las relaciones, las familias y los negocios que las parejas construyen juntas. Detrás de cada anuncio de compromiso, publicación de separación y actualización de crianza compartida hay un marco legal que a menudo pasa desapercibido. Para las parejas LGBTQIA+ en particular, las historias públicas que vemos pueden ofrecer lecciones prácticas sobre acuerdos prenupciales, paternidad, privacidad y asociación.

Amor y Medios de Subsistencia

Cualquier pareja LGBTQIA+, ya sea que esté saliendo o casada, que combine negocios con placer debe hacerlo con cuidado. Cuando dos socios trabajan juntos, colaboran en contenido o construyen una marca compartida, primero deben pensar en confidencialidad, propiedad, compensación y qué sucede si la relación cambia. Esos acuerdos son importantes no solo para parejas románticas que comparten una empresa, sino también para parejas cuyas carreras, patrocinios o propiedad intelectual pueden superponerse de maneras que pueden generar conflictos más adelante.

Para las parejas públicas, las apuestas pueden ser aún mayores porque la visibilidad profesional a menudo agrega otra capa de complejidad. Una publicación patrocinada, una aparición conjunta o un acuerdo de promoción cruzada pueden parecer simples en la superficie, pero pueden plantear preguntas sobre exclusividad, derechos y control. El enfoque más inteligente es establecer límites desde el principio, documentar claramente las expectativas y revisar esos términos a medida que la relación y los negocios evolucionan.

Orgullo y Acuerdos Prematrimoniales

Para las parejas LGBTQIA+, el Mes del Orgullo también es un buen recordatorio de que el amor y la planificación legal no son opuestos. Un acuerdo prenupcial, por ejemplo, es una herramienta práctica que puede ayudar a proteger la propiedad separada, la propiedad intelectual y los activos premaritales. En 2025, el multimillonario magnate del entretenimiento David Geffen ocupó titulares cuando se divorció de David Armstrong (también conocido como Donovan Michaels) después de 23 meses de matrimonio y sin un acuerdo prenupcial, generando una conversación sobre las leyes matrimoniales en California y por qué, en general, los acuerdos prematrimoniales son tan útiles. Estos acuerdos pueden ser especialmente importantes para parejas que construyeron sus carreras de forma independiente antes del matrimonio o que adquirieron propiedades antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo fuera reconocido legalmente en todo el país.

Los acuerdos prematrimoniales también pueden ayudar a clarificar cómo se manejarán los ingresos, regalías e intereses comerciales si un matrimonio termina. Para parejas con carreras públicas o flujos de ingresos impulsados por creadores, como el influencer Kai Cameron y su pareja, la personalidad televisiva James DeSantis, que recientemente se comprometieron, esas protecciones pueden reducir la incertidumbre y preservar la independencia profesional.

Los exjugadores de fútbol profesional Ashlyn Harris y Ali Krieger estuvieron juntos durante casi una década antes de su separación. Tienen acuerdos de crianza compartida para sus dos hijos. Patrick McMullan via Getty Images

Los exjugadores de fútbol profesional Ashlyn Harris y Ali Krieger han sido abiertos sobre su experiencia con la copaternidad después de su divorcio. Mantienen la custodia legal conjunta de sus dos hijos adoptivos mientras mantienen sus declaraciones mínimas y pacíficas para proteger su privacidad mientras el público observa.

Desde Estrategia hasta Gestación Subrogada, Construcción Familiar para Todos

La planificación familiar puede verse diferente para las parejas LGBTQIA+, y la ley importa en cada etapa. La gestación subrogada, la donación de esperma, la adopción y la fecundación in vitro pueden requerir una planificación cuidadosa y la participación de asesores jurídicos en reproducción y derecho de familia. Estos acuerdos no son solo hitos emocionales; también son procesos legales que deben establecer la filiación, proteger a todas las partes involucradas y evitar disputas futuras.

La estrella de Pentatonix Scott Hoying y su esposo Mark Hoying dieron la bienvenida a su hija Birdie a través de una gestación subrogada el 3 de junio de 2026. Variety via Getty Images

El presentador de televisión Andy Cohen también ha sido abierto sobre su viaje con la gestación subrogada y la crianza. Cuando Cohen tuvo a su primer hijo en 2019, la gestación subrogada compensada era ilegal en su estado de origen, Nueva York, por lo que la bebé nació a través de una madre sustituta en California. Para el 2022, gracias a una fuerte defensa, las leyes en torno a la gestación subrogada habían cambiado, y Cohen pudo dar la bienvenida a su hija en Nueva York.

La preparación legal es muy importante antes de la concepción, el nacimiento o la colocación. Los acuerdos adecuados pueden ayudar a los padres previstos a asegurar sus derechos al tiempo que respetan la autonomía y protecciones de las portadoras y donantes. Para las familias modernas, la lección es simple: cuanto más intencional sea la planificación, más sólida será la base legal.

Desde alfombras rojas hasta la vida real, estas historias subrayan que el amor moderno se trata tanto de previsión legal como de romance. Para las parejas LGBTQIA+, entender las reglas detrás de la relación es inteligente y empoderador.