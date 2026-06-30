Noticias de India: enviado de EE.UU. dice que se vislumbra un avance en el acuerdo comercial

Saltar la siguiente sección El acuerdo comercial inicial entre Estados Unidos e India está en los ‘pasos finales’, dice el enviado estadounidense Sergio Gor

Publicado el 30/06/2026 Publicado el 30 de junio de 2026

El acuerdo comercial inicial entre Estados Unidos e India está en los ‘pasos finales’, dice el enviado estadounidense Sergio Gor

La primera fase de un acuerdo comercial histórico entre India y Estados Unidos está en sus “pasos finales” y sólo queda “el último 1%” del acuerdo, dijo el martes Sergio Gor, embajador de Estados Unidos en India, según la agencia de noticias india PTI. Gor expresó su confianza en que el acuerdo se cerrará pronto y añadió que está “decidido a cerrarlo”. Tanto India como Estados Unidos han hecho comentarios similares en los últimos dos meses. A principios de junio, el Ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, también afirmó que el 99% de las negociaciones del acuerdo comercial estaban completas. Desde entonces, una delegación comercial de EE.UU. y el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, han visitado la India por separado, sin que se hayan anunciado avances importantes. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, anunciaron por primera vez las negociaciones para el Acuerdo Comercial Bilateral (BTA) entre Estados Unidos y la India en febrero de 2025. Sin embargo, las relaciones tensas y los conflictos globales han retrasado las negociaciones, y las conversaciones sólo recuperaron impulso este año.

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Saltar la siguiente sección Pakistán celebrará un seminario sobre los derechos del Tratado sobre las Aguas del Indo en medio de una creciente discordia 30/06/2026 30 de junio de 2026 Pakistán celebrará un seminario sobre los derechos del Tratado de Aguas del Indo en medio de una creciente discordia El gobierno de Pakistán celebrará un seminario sobre el Tratado de Aguas del Indo el martes en Islamabad para discutir sus derechos en medio de la continua suspensión del acuerdo por parte de la India. “Al seminario asistirán expertos jurídicos y en agua de todo el mundo”, dijo el Ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, citado por un periódico paquistaní. Amanecer.A “Legalmente, la postura de Pakistán ha obtenido apoyo internacional, ya que la IWT no puede ser revocada, abolida o modificada unilateralmente”, dijo Tarar. “Hay un grifo controlado por el primer ministro de un país vecino. Dice que no permitirá que fluya ni una gota de agua hacia Pakistán”, añadió. Un vídeo del Ministro de Cambio Climático de Pakistán, que también estuvo en la conferencia, se ha vuelto viral en las redes sociales. “Ya se ha declarado que a quien toque nuestra agua se le cortarán las manos”, afirmaron varios medios de comunicación indios, incluido el Tiempos de la Indiacitó a Musadik Malik. Los comentarios se produjeron semanas después de que el Ministro de Agua de la India, en una entrevista al canal de noticias NDTV, dijera que ni una sola gota de agua destinada a la India fluiría a Pakistán. https://p.dw.com/p/5GISA

Saltar la siguiente sección El líder del Congreso, Ajay Rai, afirma haber sido “arrestado” en Ayodhya antes de la visita de Ram Mandir 30/06/2026 30 de junio de 2026 El líder del Congreso, Ajay Rai, afirma haber sido “arrestado” en Ayodhya antes de la visita de Ram Mandir El jefe del Congreso de Uttar Pradesh, Ajay Rai, alegó que las autoridades policiales lo retuvieron en su hotel en la ciudad norteña de Ayodhya, justo cuando llegaba con una delegación del partido el lunes para visitar el Shri Ram Janmabhoomi Mandir en medio de una disputa por corrupción en curso. “Acababa de llegar a Ayodhya cuando el gobierno del BJP se asustó tanto que la policía me arrestó en el hotel y me llevaron en su jeep”, dijo Rai en la publicación. El gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema. Rai y una delegación más amplia del Partido del Congreso tienen previsto visitar el Ram Mandir el martes, en medio de una creciente controversia sobre el presunto robo de donaciones por parte de los administradores del templo. Lea nuestra historia completa sobre la visita de Rai a Ayodhya aquí. https://p.dw.com/p/5GI7Q