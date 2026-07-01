El primer slam de la carrera de Eduardo Quintero encabeza una noche llena de energía para los Dodgers High-A

Luego de las correcciones de mercado de MLB Pipeline esta semana, el sistema de los Dodgers tiene la friolera de nueve representantes en la lista de los 100 mejores prospectos.
Tres de esos talentos residen en High-A Great Lakes y el martes demostraron por qué están entre los más promocionados del juego.
Quintero (MLB No. 33) fue el mejor jugador de la alineación. El jardinero de 20 años conectó el primer grand slam de su carrera y terminó la noche con tres hits y cinco carreras impulsadas, la mayor cantidad de la temporada. También se robó dos bases, elevando su total a 31 en 36 intentos.
COBERTURA COMPLETA DE PROSPECTOS DE LOS DODGERS
Equipado con cinco herramientas superiores al promedio, encabezadas por su velocidad de grado 60, Quintero tiene la capacidad de impactar cada faceta del juego. A principios de esta temporada, tuvo una racha de embase de 41 juegos, un testimonio de su capacidad para encadenar hits y otorgar bases por bolas.
El último estallido ofensivo de Quintero comenzó con un sencillo en la tercera entrada y un doble productor en la cuarta. El slam, que marcó su segundo jonrón en la misma cantidad de juegos, llegó ante el zurdo Braian Salazar (Padres) en el séptimo.
En total, el prospecto número 4 de los Dodgers ha tenido un promedio de .299/.409/.436 con cinco jonrones en 63 juegos. Sus 31 golpes lideran a todos los jugadores de las Ligas Menores de los Dodgers y ocupan el tercer lugar en la Liga del Medio Oeste.
Morales (MLB No. 49) conectó un gran elevado en la quinta entrada ante el derecho Nick Falter, marcando su cuarto ida y vuelta en los últimos siete juegos y el sexto del mes. Desde que fue ascendido a High-A el 19 de mayo, Morales ha conectado ocho jonrones y tiene un OPS de .771.
El campocorto de 19 años, de 6 pies 3 pulgadas, ha mostrado habitualmente un pop precoz durante sus primeras tres campañas profesionales. Con 14 jonrones en 68 juegos, el quinto prospecto de los Dodgers ya igualó sus totales de las dos temporadas anteriores y está empatado en el cuarto lugar con mayor influencia entre los adolescentes este año.
Completando las mejores actuaciones de los Loons estuvo Davalan (MLB No. 89), quien se fue de 4-2 con dos bases por bolas y cuatro carreras anotadas, líder del juego. La selección global No. 41 de 2025 conectó su noveno batazo largo del año ante el zurdo CJ Widger en el sexto, enviando un slider a la berma del jardín derecho.