El primer slam de la carrera de Eduardo Quintero encabeza una noche llena de energía para los Dodgers High-A

Completando las mejores actuaciones de los Loons estuvo Davalan (MLB No. 89), quien se fue de 4-2 con dos bases por bolas y cuatro carreras anotadas, líder del juego. La selección global No. 41 de 2025 conectó su noveno batazo largo del año ante el zurdo CJ Widger en el sexto, enviando un slider a la berma del jardín derecho.