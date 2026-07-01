Tras la Corte Suprema rechaza la apelación de Trump, los abogados de E. Jean Carroll dicen que es hora de que pague $5M.

Tras la Corte Suprema rechaza la apelación de Trump, los abogados de...

Abogados de E. Jean Carroll pidieron el martes a un juez federal que ordene al presidente Donald Trump que le pague los $5 millones de dólares que un jurado de Manhattan dijo que le debe después de ser encontrado responsable de abuso sexual y difamación.

La Corte Suprema de Estados Unidos esta semana, sin disidencias, se negó a escuchar la apelación de Trump del veredicto y la sentencia.

En una publicación en su plataforma de redes sociales después de que la Corte Suprema rechazó su apelación, Trump prometió seguir luchando en el caso.

Un jurado de Nueva York en 2023 encontró a Trump responsable de abusar sexualmente de Carroll en el camerino de Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y difamarla en 2022 cuando negó su afirmación, y decidió que tiene derecho a $5 millones en daños.

El dinero se ha mantenido en custodia a la espera del resultado de la apelación de Trump.

“Defensor Trump obtuvo una suspensión de la ejecución pendiente de apelación solo al acordar explícitamente que los fondos colocados en la cuenta del Tribunal serían desembolsados ​​según las condiciones establecidas en el Estipulación y Orden. Esas condiciones se cumplieron cuando la Corte Suprema denegó su petición de certiorari,” escribió Kaplan, agregando que “es hora de que pague Carroll.”

En su apelación, Trump argumentó que el juez del caso no debería haber permitido que el jurado viera un fragmento de la infame cinta de “Access Hollywood” en la que se escucha a Trump describir un comportamiento lascivo que minimizó como “charla de vestuario.”

Trump también culpó al juez del juicio por permitir testimonio de dos mujeres – Jessica Leeds y Natasha Stoynoff – que afirmaron que Trump las había agredido sexualmente, algo que Trump niega.