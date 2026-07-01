Sergio García traicionado por… lasaña – Golf Planète

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Sergio García volvió a fracasar en la clasificación final para The Open. Y según el español, la lasaña es la principal causa…

Sergio García esperaba conseguir su lugar para El abierto este martes en el transcurso de Lancashire occidental. Era la tercera vez en los últimos cuatro años que participaba en este evento clasificatorio de 36 hoyos organizado en el Merseyside.

Todo empezó bien para el español de 46 años. Incluso se colocó en muy buena posición al final de los primeros 18 hoyos tras haber firmado una tarjeta de 68 (a -4).

Sin embargo, fue el descanso entre sus dos salidas lo que comprometió su segunda ronda. El actual jugador de LIV devolvió una segunda tarjeta de 75 (+3), finalizando a 7 cuerpos del 5º y último puesto clasificatorio en juego.

Antes de iniciar sus segundos 18 hoyos, Sergio García admitió haber comido lasaña en el comedor de jugadores, pero podemos decir que no le sirvieron nada. TIENE” Comí un poco en la sala de jugadores y no fue un éxito. Sólo comí lasaña. No funcionó y tuve náuseas durante todo el camino. Por la tarde, sentí que iba a vomitar en casi todos los hoyos. A”

Cerca del abandono

El español incluso se planteó darse por vencido tras nueve hoyos, pero aguantó. TIENE” Sí, realmente pensé en dejarlo después de nueve hoyos. Pero me dije: “Vamos, toquemos un poco más para ver si encuentro el ritmo”, pero lamentablemente no funcionó. A”

En los últimos años, los fallos durante la clasificación para The Open se han vuelto recurrentes para el ganador del Maestros 2017pero eso no le desanima a intentar volver a conseguir su sitio en el futuro, sea cual sea la forma.

A” Intento tomar las cosas año tras año y ver cómo me siento. Pero obviamente amo este Major y quiero darme tantas oportunidades como sea posible para participar en él. Lo ideal es seguir jugando bien, entrar entre los 50 mejores del mundo y no tener que preocuparme más por la clasificación. A”

Foto: Warren Little / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP