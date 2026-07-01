Al menos cinco muertos en un incendio en un bloque de apartamentos de Amberes, según la policía

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en un incendio que se produjo en un bloque de viviendas de 10 plantas en Amberes, según informó la policía belga.

Se vio una espesa columna de humo saliendo del octavo piso del edificio en el distrito de Linkeroever, después de que el incendio estallara poco antes de las 10:00 (08:00 GMT) del miércoles.

Un vídeo dramático mostró a un hombre trepando desde su balcón a través de la ventana de un vecino para escapar del humo negro.

La policía dice que más de 200 personas viven en el bloque y ya se han encontrado los cuerpos de varias víctimas.

“Aquí en Linkeroever hay un gran número de víctimas”, dijo la portavoz de la policía Kim Bastiaens a la televisión pública belga, añadiendo que varias personas sufrieron heridas graves y leves.

El residente Geert Dewulf contó a VRT cómo el humo espeso le impidió salir de su apartamento: “Nos atrincheramos en nuestro apartamento y esperamos en el balcón. Los bomberos vinieron a rescatarnos desde el balcón unos 10 minutos después con su escalera”.

Los bomberos dijeron que iban de apartamento en apartamento para buscar posibles víctimas y explicaron que el humo se había extendido rápidamente por el edificio, lo que dificultaba la evacuación de las personas.

Otro hombre dijo que sus suegros, uno de ellos el ex alcalde de Amberes Bob Cools, habían sido evacuados con éxito del edificio y trasladados al hospital.

“Hicimos todo lo posible para salvar al gato, pero lamentablemente al final no pudimos”, dijo.

La policía dijo que era demasiado pronto para identificar la causa del incendio, aunque testigos dijeron al periódico De Standaard que se estaban realizando trabajos en el techo.

La portavoz de los bomberos de Amberes, Marie de Clercq, dijo que se trataba de un incendio complejo y que la mala visibilidad y el espeso humo en el edificio habían dificultado su extinción.

El primer ministro Bart De Wever dijo que su pensamiento está con las víctimas y los residentes evacuados del “terrible incendio” en Linkeroever.